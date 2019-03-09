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Бубнов: «ЦСКА с каждым туром будет прибавлять»

вчера, 21:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

Можно смело говорить, что армейцам удалось реабилитироваться за поражение в Грозном (0:2) неделю назад. Чувствовалась даже не дополнительная мотивация в связи с неудачей, а желание максимально выполнить установку тренера. ЦСКА сразу взял под контроль середину поля и начал методично расшатывать и пробивать оборону «Рубина».

Не думаю, что ЦСКА будет как на качелях – чередовать поражения с победами. Зимние сборы показали, что с командной игрой у армейцев все в порядке, и произошедшее в Грозном было обычной осечкой. Перспективы у команды Ганчаренко очень хорошие, и с каждым туром она будет прибавлять. Как минимум ЦСКА поборется за место в тройке, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
1asss
1asss
   690 / 1057
сегодня в 12:39
очередная победа в рпл все ближе, мы уже привыкли к победам, поросятам остается только ждать еще 15 лет
oFANATo
oFANATo
   133 / 1057
сегодня в 12:32
БУБНОВ КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ
Footbolista
Footbolista ответил Palex
   8 / 1057
сегодня в 11:35
Я все посты коней правильно читаю)...и бесконечные про 0:7 и про еврочашку, выигранную 14 лет назад, что не так?))...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   96 / 1057
сегодня в 10:40
Дасаев...
Увы, в 2018г. он уже не играл, я указал версию УЕФА за 2018г..
VIPded
VIPded
   226 / 1057
сегодня в 10:24
Так и будет! Удачи ЦСКА!!!
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
сегодня в 10:18
Туркмен в этой игре вообще ничего не смог противопоставить Ганчаренко.
Palex
Palex ответил Footbolista
   129 / 1057
сегодня в 10:10
Ты даже его пост, прочитать правильно не можешь. На год, обрати внимение.
tuman960
tuman960
   172 / 1057
сегодня в 09:54
Согласен!!!Вообще первые три места поделят Зенит,ЦСКА,Краснодар!!!Остальным придётся довольствоваться остатками!!!
Багров-брат
Багров-брат
   399 / 1057
сегодня в 06:22
Надо же великий СпаМовский "эксперт" похвалил армейцев! Быть светопредставлению...)))
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 06:13
Да будет так! Твои слова да футбольному Богу в уши, Александр. Успехов и отличной игры армейцам этой весной!
VV V
VV V
   267 / 1057
сегодня в 05:50
Вот и Бубнов "подхрюкивать" стал....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
сегодня в 03:06
Надеюсь так и будет!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 01:07
Снова бубень шаманит.
Footbolista
Footbolista ответил Дед за ЦСКА
   8 / 1057
вчера в 23:41
Дасаев...
blitz
blitz ответил Дед за ЦСКА
   181 / 1057
вчера в 23:33
Уймись, Игорь по версии УЕФА 2018 г. вошёл в 10 ЛУЧШИХ голкиперов Европы. Представителей СпаМа нет и в сотне)))))))).
Собаки лают караван идет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Footbolista
   96 / 1057
вчера в 23:14
Кони строили новую, молодую команду, а построили "Домик Акинфеева" )...
Уймись, Игорь по версии УЕФА 2018 г. вошёл в 10 ЛУЧШИХ голкиперов Европы.
Представителей СпаМа нет и в сотне)))))))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   96 / 1057
вчера в 23:09
Редкий случай,НО согласен с экспертом Бубновым. Иногда он даёт 100% оценку.
RIR68
RIR68
   278 / 1057
вчера в 22:52
фу, аминь, да будет так)
Переписанный
Переписанный ответил Footbolista
   58 / 1057
вчера в 22:48
В Обозреватель!
серый1925
серый1925 ответил 40175219386
   480 / 1057
вчера в 22:45
ну, если это сказал сам Бубнов, то так и будет)
да тут уже не открутишься
Footbolista
Footbolista
   8 / 1057
вчера в 22:44
Кони строили новую, молодую команду, а построили "Домик Акинфеева" )...
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   191 / 1057
вчера в 22:26
Извини, но слово дифИрамбы пишется через И, а не как у тебя дифЕрамбы.
Ваня, не будь занудой.
40175219386
40175219386
   118 / 1057
вчера в 22:13
ну, если это сказал сам Бубнов, то так и будет)
viv
viv ответил mihaluch
   37 / 1057
вчера в 22:06
Можно побеждать "Рубин",а можно и позорится на международной арене.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       599 / 1057
    вчера в 22:05
    Рановато говорить. Рубин неслабо лихорадит.
    Sunny.
    Sunny.
       77 / 1057
    вчера в 22:04
    посмотрим
    mihaluch
    mihaluch
       141 / 1057
    вчера в 22:01
    Можно побеждать "Рубин",а можно и позорится на международной арене.
    Великолепный
    Великолепный ответил Jeck Denielse
       32 / 1057
    вчера в 22:00
    Ну понеслось...... Обыграна команда у которой из 19-ти игр - 6 побед......дома... А Бубнов уже предрекает ЛЧ..... Созин кричит - ЦСКА - наше всё... Насимура - "Держите меня семеро...хочу в каждом матче по хет-трику лепить"..... Время покажет....молодцы конечно что победили...но не лучше ли повременить с диферамбами...))
    А почему бы не похвалить Бубнову и Созину ЦСКА
    за сегодняшний разгром Рубина?
    В прошлом туре после осечки с Арсеналом
    говорили что плохо сыграли, все логично

    у ЦСКА строится новая, молодая команда
    За тройку призеров могут побороться
    Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       22 / 1057
    вчера в 21:55
    Ну понеслось...... Обыграна команда у которой из 19-ти игр - 6 побед......дома... А Бубнов уже предрекает ЛЧ..... Созин кричит - ЦСКА - наше всё... Насимура - "Держите меня семеро...хочу в каждом матче по хет-трику лепить"..... Время покажет....молодцы конечно что победили...но не лучше ли повременить с диферамбами...))
    При этом у Рубина 2 поражения в гостях, а у Зенита 5. Это ни о чем не говорит. Просто , если Рубин такой слабый ( все победы дома), то почему Зенит им проиграл на Крестовском? Сорокин 2 штуки положил?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       22 / 1057
    вчера в 21:52
    Ну понеслось...... Обыграна команда у которой из 19-ти игр - 6 побед......дома... А Бубнов уже предрекает ЛЧ..... Созин кричит - ЦСКА - наше всё... Насимура - "Держите меня семеро...хочу в каждом матче по хет-трику лепить"..... Время покажет....молодцы конечно что победили...но не лучше ли повременить с диферамбами...))
    Извини, но слово дифИрамбы пишется через И, а не как у тебя дифЕрамбы.
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