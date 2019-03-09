Бубнов: «ЦСКА с каждым туром будет прибавлять»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

Можно смело говорить, что армейцам удалось реабилитироваться за поражение в Грозном (0:2) неделю назад. Чувствовалась даже не дополнительная мотивация в связи с неудачей, а желание максимально выполнить установку тренера. ЦСКА сразу взял под контроль середину поля и начал методично расшатывать и пробивать оборону «Рубина».