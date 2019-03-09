Бубнов: «ЦСКА с каждым туром будет прибавлять»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «Рубином» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
Можно смело говорить, что армейцам удалось реабилитироваться за поражение в Грозном (0:2) неделю назад. Чувствовалась даже не дополнительная мотивация в связи с неудачей, а желание максимально выполнить установку тренера. ЦСКА сразу взял под контроль середину поля и начал методично расшатывать и пробивать оборону «Рубина».
Не думаю, что ЦСКА будет как на качелях – чередовать поражения с победами. Зимние сборы показали, что с командной игрой у армейцев все в порядке, и произошедшее в Грозном было обычной осечкой. Перспективы у команды Ганчаренко очень хорошие, и с каждым туром она будет прибавлять. Как минимум ЦСКА поборется за место в тройке, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Представителей СпаМа нет и в сотне)))))))).
Представителей СпаМа нет и в сотне)))))))).
за сегодняшний разгром Рубина?
В прошлом туре после осечки с Арсеналом
говорили что плохо сыграли, все логично
у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров могут побороться
Главное избежать таких провалов как с Арсеналом
за сегодняшний разгром Рубина?
В прошлом туре после осечки с Арсеналом
говорили что плохо сыграли, все логично
у ЦСКА строится новая, молодая команда
За тройку призеров могут побороться
Главное избежать таких провалов как с Арсеналом