Семак: «Нужно было забивать еще, чтобы не доводить до нервной концовки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой».

Первый пропущенный гол - цепочка ошибок. Первый же выход на нашу половину поля привел к голу, а до этого моментов не было. Усыпляется бдительность, когда долго владеем мячом, наверное. Уже разобрали, кто недоработал, как это получилось. Хорошо, что сразу забили, потом второй. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме. Можно было забивать и не доводить до нервной концовки, когда каждый рикошет, отскок может сказаться на результате.