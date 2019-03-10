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Семак: «Нужно было забивать еще, чтобы не доводить до нервной концовки»

вчера, 18:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой».

Первый пропущенный гол - цепочка ошибок. Первый же выход на нашу половину поля привел к голу, а до этого моментов не было. Усыпляется бдительность, когда долго владеем мячом, наверное. Уже разобрали, кто недоработал, как это получилось. Хорошо, что сразу забили, потом второй. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме. Можно было забивать и не доводить до нервной концовки, когда каждый рикошет, отскок может сказаться на результате.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   566 / 1065
вчера в 21:41
Почему Зениту не дали хотя бы три дня, после игры на выезде в Испании , в то время как Спартак играл с Динамо дома и ему дают и ещё неделю для восстановления, а Зениту не 3 , а только 2 дня.Такая забота в РФПЛ ( не в первый раз такая по..лянка )уже сама по себе какая -то по крайней мере странная. Всё для Спартака и ни...чего для Зенита.Странно , что Семак и руководство команды так всё легко глотают и не выражает никаких замечаний и пожеланий на этот счёт.
drug01
drug01
   136 / 1065
вчера в 21:39
Кто будет забивать?
grazie100
grazie100
   566 / 1065
вчера в 21:23
Почему кроме установок на игру мы не видим наигранных комбинаций. И что происходит в защитной линии , где все себя и испанцы и Уфа ,так вольготно чувствуют , будто это какой-то проходной двор?
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 1065
вчера в 21:12
надо больше работать
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Bjuik
   133 / 1065
вчера в 20:59
Вы это о чем?
О вашей " победе" , естественно !
Bjuik
Bjuik ответил сулейман шлагбаум
   69 / 1065
вчера в 19:59
Извините. батенька, сколько оплатили - столько забили !
Вы это о чем?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   133 / 1065
вчера в 19:28
Извините. батенька, сколько оплатили - столько забили !
Брулин
Брулин
   62 / 1065
вчера в 19:03
Детские ошибки происходят от не знание или о отсутствие тренерской задачи.
Работать нужно с командой и объяснять на пальцах если не умеешь словами что должен делать игрок с мячом, тогда и не будет детских ошибок.
Conzor
Conzor
   340 / 1065
вчера в 18:53
Зенит с победой!
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