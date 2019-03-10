«Наполи» ушел от поражения в игре с «Сассуоло»

«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (57 очков) занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, «Сассуоло» (32 очка) - 12-й.
Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» - «Наполи» 1:1 (0:0)
Голы: Берарди 52 - Инсинье 86
«Сассуоло»: Пеголо, Демираль, Пелузо, Феррари, Поль Лирола, Данкан (Локателли 90+1), Маньянелли, Рожерио, Берарди (Бабакар 85), Бога, Джуричич (Бурабиа 76)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Наполи»: Оспина, Малькуи, Кирикеш (Луперто 46), Кулибали, Гулям, Унас (Юнес 66), Аллан, Диавара, Верди (Милик 66), Инсинье, Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Феррари 61, Аллан 68, Пеголо 68, Диавара 80, Бурабиа 87
Судья: Манганьелло Джанлука.
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Это ты грубишь, у тебя же все клоуны))
Это ты грубишь, у тебя же все клоуны))
Еще бы черкизон выиграл и полный шоколад)
Еще бы черкизон выиграл и полный шоколад)