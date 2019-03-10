ГлавнаяНовости

«Наполи» ушел от поражения в игре с «Сассуоло»

вчера, 22:06
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (57 очков) занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, «Сассуоло» (32 очка) - 12-й.

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» - «Наполи» 1:1 (0:0)
Голы: Берарди 52 - Инсинье 86

«Сассуоло»: Пеголо, Демираль, Пелузо, Феррари, Поль Лирола, Данкан (Локателли 90+1), Маньянелли, Рожерио, Берарди (Бабакар 85), Бога, Джуричич (Бурабиа 76)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Наполи»: Оспина, Малькуи, Кирикеш (Луперто 46), Кулибали, Гулям, Унас (Юнес 66), Аллан, Диавара, Верди (Милик 66), Инсинье, Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Феррари 61, Аллан 68, Пеголо 68, Диавара 80, Бурабиа 87

Судья: Манганьелло Джанлука.

Ранее «Интер» одержал победу над СПАЛом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Итоги 28-го тура чемпионата Франции
Сегодня, 00:59 Комментарии2
«Марсель» обыграл «Ниццу»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии6
Первое поражение Сульшера в АПЛ и другие результаты 30-го тура
Сегодня, 00:52 Комментарии10
Победы лидеров и другие результаты 27-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:46 Комментарии1
«Реал» разгромил «Вальядолид», пропустив первым
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии48
«Фиорентина» дала бой «Лацио»
Сегодня, 00:26 ВидеоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   107 / 1063
сегодня в 03:00
И эта команда реально хотела спорить за Скудетто с Ювентусом в этом сезоне? Как бы не так) Пусть лучше сосредоточатся на Лиги Европы!
SSC1
SSC1
   808 / 1063
сегодня в 02:21
развонялись тут многие, им уже пох главное не упустить место ниже 4го
Rare Fish
Rare Fish
сегодня в 00:56
наполи все равно станет чемпионом и унизит этот ювентус так думаюкарлик инсинье и кулибали и весь состав пходу наполи ахахахах мля
Переписанный
Переписанный
   54 / 1063
сегодня в 00:11
Я ржу над братвой шведа. Голубки все в сборе))))))
allemz
allemz ответил juvenale
   32 / 1063
вчера в 23:32
ну как-то грубо
Теперь это расценивается как "грубо"? Пусть хню откровенную не пишет, лайко74р обычный, ведь за слова ответить не сможет. Просто ответил.
Это ты грубишь, у тебя же все клоуны))
juvenale
juvenale
   75 / 1063
вчера в 22:58
в Турине солнечно +18
juvenale
juvenale ответил allemz
   75 / 1063
вчера в 22:58
Разве тебе писал?
ну как-то грубо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Alladins
   17 / 1063
вчера в 22:51
Соссуоло бы тарасню размазал.
Там была бы ничья, они побратимы)) У "Спартака" еще два побратима в Венгрии - "Гонвед" и "Дьермот"))
feris1
feris1
   164 / 1063
вчера в 22:49
Хороший результат!
allemz
allemz ответил juvenale
   32 / 1063
вчера в 22:37
чего дерзишь
Разве тебе писал?
Alladins
Alladins
   182 / 1063
вчера в 22:28
Соссуоло бы тарасню размазал.
juvenale
juvenale ответил allemz
   75 / 1063
вчера в 22:24
Ты откуда вообще вылез, умник?
чего дерзишь
allemz
allemz ответил juvenale
   32 / 1063
вчера в 22:24
ну хоть карлик забил
На классе спас от поражения.
allemz
allemz ответил cska plus
   32 / 1063
вчера в 22:23
Позорный клуб Италии.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       253 / 1063
    вчера в 22:22
    Помойку снова отсасуолили. ))
    FILL3286
    FILL3286 ответил Волшебный Палец Перотти
       27 / 1063
    вчера в 22:17
    Позорные клубы Италии это две китайские подстилки из милана))
    Подстилка была есть и будет из турина,кабинетная старушка((ХАХАХАХАХ
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил cska plus
       159 / 1063
    вчера в 22:12
    Позорный клуб Италии.
    Позорные клубы Италии это две китайские подстилки из милана))
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил Так Себе Аналитик
       159 / 1063
    вчера в 22:11
    Ох уж этот грозный "Сассуоло", "Интер" от него дома еле ноги унес, теперь "Наполи" на выезде.
    Наполи у них на выезде не выигрывал в чемпионате.
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил Apsny
       159 / 1063
    вчера в 22:11
    Еще говорить о какой-то конкуренции в кабинетном сосериале.. Донные клубы и Кабинетус договорной, который в Серию Ы выкинуть надо было.
    Геелону нужно пожизненно от ЛЧ отстранить, за подлый слив Тотенхэму. Кабинетное позорище выхватит от Лиона.
    ДСА
    ДСА
       173 / 1063
    вчера в 22:11
    Сассуоло весьма крепкий клуб.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       17 / 1063
    вчера в 22:10
    Ох уж этот грозный "Сассуоло", "Интер" от него дома еле ноги унес, теперь "Наполи" на выезде.
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил Apsny
       159 / 1063
    вчера в 22:10
    Еще говорить о какой-то конкуренции в кабинетном сосериале.. Донные клубы и Кабинетус договорной, который в Серию Ы выкинуть надо было.
    передёрни на моську и накалывай глюкозой арбузы. Аха-ха)
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти
       159 / 1063
    вчера в 22:08
    Нет веры в себя и так называемой психологии победителей. Вроде бы всё есть для чемпионства, а оно не приходит. Игра отлично поставленная, как и у Аталанты, но характера нет.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       53 / 1063
    вчера в 22:08
    Молодцы! Отличный день)
    Еще бы черкизон выиграл и полный шоколад)
    juvenale
    juvenale
       75 / 1063
    вчера в 22:08
    ну хоть карлик забил
    Apsny
    Apsny
       44 / 1063
    вчера в 22:08
    Еще говорить о какой-то конкуренции в кабинетном сосериале.. Донные клубы и Кабинетус договорной, который в Серию Ы выкинуть надо было.
    FILL3286
    FILL3286
       27 / 1063
    вчера в 22:08
    Стыдно за наполи!!!
    cska plus
    cska plus
       19 / 1063
    вчера в 22:07
    Позорный клуб Италии.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100