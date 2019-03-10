ГлавнаяНовости

«Спартак» минимально обыграл «Динамо»

вчера, 20:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Спартак» (32 очка) располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Динамо» (23 очка) идет на десятом месте.

Химки, стадион Арена-Химки

«Динамо» - «Спартак» 0:1 (0:1)
Гол: Джикия 16

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Шунич, Хольмен, Рауш (Марков 70), Теттех, Соу, Козлов (Морозов 65), Жоаозиньо, Луценко, Черных (Мигел Кардозу 46)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо (Ломовицкий 89), Ханни (Ташаев 84), Зобнин, Гулиев, Зе Луиш, Мелкадзе (Адриано 52)
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Соу 15, Гулиев 56, Айртон 69, Джикия 76, Адриано 80, Зе Луиш 83, Евгеньев 85

Судья: Турбин Евгений.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Итоги 28-го тура чемпионата Франции
Сегодня, 00:59 Комментарии2
«Марсель» обыграл «Ниццу»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии6
Первое поражение Сульшера в АПЛ и другие результаты 30-го тура
Сегодня, 00:52 Комментарии10
Победы лидеров и другие результаты 27-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:46 Комментарии1
«Реал» разгромил «Вальядолид», пропустив первым
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии48
«Фиорентина» дала бой «Лацио»
Сегодня, 00:26 ВидеоКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Контуженый
Контуженый
   957 / 1063
сегодня в 09:35
    спартак 1987
    спартак 1987
       426 / 1063
    сегодня в 09:29
    у нас сейчас как я и боялся беда на флангах полузащиты, надежда была, что хоть один заиграет на хорошем уровне, увы, Ташаев и Ломовицкий надежд не оправдывают. Мельгарехо с той игры с вильярреалом в Испании играет просто ужасно и с каждым матчем всё хуже и хуже. не пора ли Кононову слева в ПОЛУЗАЩИТУ попробовать Диму навесова?🤔 с Аиртоном у них должно получиться не хуже чем сейчас с Ломовицким
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Ангел неБесГрешен
       77 / 1063
    сегодня в 09:28
    В первом тайме у " топтателей" трёха в авоське должна была шевелится, ну если смотрел канеш
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Jeck Denielse
       77 / 1063
    сегодня в 09:20
    Что ты всё хорохоришься? На одни и те же грабли по десятку раз! Тех порвем, этих порвем, а в итоге послематчевые сопли про то, что физрук, тактики нет, защита слаба и вообще всё надоело за 4 года полного лузерства, болельщики переходят в стан соперников зенита, в Спартак, в Тосно)))

    Не, ну были бы какие то предпосылки, весомые аргументы, что зенит - хорош, показывает во всех линиях добротный, европейский футбол, тогда бы можно было шапкозакидательствовать, а так то, по чесноку, отстой же голимый, ни чем не лучше всё той же Уфы)) Так с чего тогда понты твои говяжьи идут, на чем они основаны? Лбы же уже свои все разбили об одни и те же грабли)))
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Jeck Denielse
       426 / 1063
    сегодня в 09:15
    как же рано ты вискарь запел про победу в Москве! смотри, сам же про 17е места вильярреала с ноября писал на соккере и что Спартак обязан их проходить ( в Москве тогда поймав кураж чуть не выйграли, Немецкий арбитр поступил как не настоящий Немец и дал сыграть лишнее время к дополнительному, что сам и назначил, ну и пропустили на последних секундах (3-3) а игру в Испании уверен ты не смотрел, так как играли в одно время с зенитом. столько голевых моментов мог загубить только Спартак! Ханни с 5ти метров попадает во вратаря, Зе Луиш пробивает в штангу, два хороших шанса не реализует Глушаков, Попов так умудрился сильно прострелить пыром, что от головы Луиса Адриану мяч пролетел мимо, забить было проще в том моменте...это я что вспомнил написал, теперь давай по игре зенит вильярреал?...конечно перед зенитом потерять Зе Луиша это огромная для нас потеря, но дерби есть дерби, да и игра бомжей настраивает на положительные эмоции и веру, что мы победим 17го
    ekliziast
    ekliziast ответил 1 команда
       242 / 1063
    сегодня в 08:49
    Опять без судьи никуда, тухляк скатали позорный.
    После "разгрома" минского Динамо , любая игра будет белой и пушистой. Тот позор не забудется в веках.
    ekliziast
    ekliziast ответил Блистательный камерунец
       242 / 1063
    сегодня в 08:41
    в бичарне и у их конских лизунов траур)))
    Почему траур , они тоже выиграли, отрыв сохранился, туров меньше осталось.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил 1 команда
       663 / 1063
    сегодня в 08:28
    Ты про левых желтых говоришь в сторону кб
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       18 / 1063
    сегодня в 08:06
    Как же Кононов сейчас завидует ......Зе Луишу и Гулиеву.....))
    Блистательный камерунец
    Блистательный камерунец ответил ЦСКА ВБП
       165 / 1063
    сегодня в 08:06
    Пупсики, признавайтесь, кто петушку засос в душе поставил? У скаутов Спартака талант на поиск голубков?
      ЦСКА ВБП
      ЦСКА ВБП
         1045 / 1063
      сегодня в 08:04
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
           305 / 1063
        сегодня в 07:32
        Три очка есть и ладно.
        Nikola45
        Nikola45 ответил ЦСКА 06
           10 / 1063
        сегодня в 07:29
        Вначале сезона это больше плюс чем минус. Игра налаживается только через официальные игры. Хотя у зенита с лета нету игры
        Я смотрю вы хорошо знаете футбол! Может ЦСКА каждый день играть официальные игры?
        Все намного проще! Что бы у одной команды было превосходство! 4 дня отдыха я могу понять но не 2+ перелет!
        ЦСКА 06
        ЦСКА 06 ответил Nikola45
           190 / 1063
        сегодня в 07:22
        Вначале сезона это больше плюс чем минус. Игра налаживается только через официальные игры. Хотя у зенита с лета нету игры
        Спагетти
        Спагетти ответил 1 команда
           404 / 1063
        сегодня в 07:18
        Ты ошибся, про зенит на другой ветке пишут;))
        Блистательный камерунец
        Блистательный камерунец
           165 / 1063
        сегодня в 06:56
        в бичарне и у их конских лизунов траур)))
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил viv
           26 / 1063
        сегодня в 06:10
        Соломку стелешь?....
        Факт констатирую...
        нечитайло
        нечитайло
           757 / 1063
        сегодня в 05:11
        Давай жми
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           26 / 1063
        сегодня в 04:09
        Динамики крепко топтали народных, не свезло. На ничью вполне наиграли...
        Багров-брат
        Багров-брат
           328 / 1063
        сегодня в 03:59
        А почему на поле не было главного "героя" кубковых баталий с его фартовой пятой точкой?...)))
        Багров-брат
        Багров-брат
           328 / 1063
        сегодня в 03:58
        Жаль, в концовке не додавили динамики...((( Селихов и Джикия поистине спасители пупсомира...)))
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           107 / 1063
        сегодня в 02:59
        Очень жаль, что динамовцы не сумели отобрать очки у пупсиков....Ого, я смотрю, что семинольный Селихов вернулся в ворота) Победа с душком, как говорится! Все как и любит Леня Федун)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Геннадьич
           5 / 1063
        сегодня в 02:21
        Аршавин сегодня умную мысль сказал,что для этого нужны игроки ,првосходящие в классе всех в чемпионате
        Fleischjager
        Fleischjager ответил ЦCКА навсегда
           222 / 1063
        сегодня в 02:19
          Conzor
          Conzor
             337 / 1063
          сегодня в 02:01
          Стыдно за тарасовских!
          Fleischjager
          Fleischjager ответил saha100
             222 / 1063
          сегодня в 01:57
          Не переживай. Спартак даже в таком состоянии ушатает бомжей.
          даже Заболотный в таком состоянии укатает федунский кабинет
          Fleischjager
          Fleischjager ответил ЦCКА навсегда
             222 / 1063
          сегодня в 01:46
            1 команда
            1 команда
               129 / 1063
            сегодня в 00:45
            Опять без судьи никуда, тухляк скатали позорный.
            Геннадьич
            Геннадьич
            сегодня в 00:34
            Хочется спросить у Кононова:" А где обещанная комбинационная игра,стеночки и забегания?" Пока те же мучения,что при Рианчо.
            beefs
            beefs
               161 / 1063
            сегодня в 00:30
            Кто чего заслужил, то и получил, такой наш футбол...
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100