«Спартак» минимально обыграл «Динамо»

«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России.
«Спартак» (32 очка) располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Динамо» (23 очка) идет на десятом месте.
Химки, стадион Арена-Химки
«Динамо» - «Спартак» 0:1 (0:1)
Гол: Джикия 16
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Шунич, Хольмен, Рауш (Марков 70), Теттех, Соу, Козлов (Морозов 65), Жоаозиньо, Луценко, Черных (Мигел Кардозу 46)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо (Ломовицкий 89), Ханни (Ташаев 84), Зобнин, Гулиев, Зе Луиш, Мелкадзе (Адриано 52)
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Соу 15, Гулиев 56, Айртон 69, Джикия 76, Адриано 80, Зе Луиш 83, Евгеньев 85
Судья: Турбин Евгений.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».
Не, ну были бы какие то предпосылки, весомые аргументы, что зенит - хорош, показывает во всех линиях добротный, европейский футбол, тогда бы можно было шапкозакидательствовать, а так то, по чесноку, отстой же голимый, ни чем не лучше всё той же Уфы)) Так с чего тогда понты твои говяжьи идут, на чем они основаны? Лбы же уже свои все разбили об одни и те же грабли)))
Не, ну были бы какие то предпосылки, весомые аргументы, что зенит - хорош, показывает во всех линиях добротный, европейский футбол, тогда бы можно было шапкозакидательствовать, а так то, по чесноку, отстой же голимый, ни чем не лучше всё той же Уфы)) Так с чего тогда понты твои говяжьи идут, на чем они основаны? Лбы же уже свои все разбили об одни и те же грабли)))
Все намного проще! Что бы у одной команды было превосходство! 4 дня отдыха я могу понять но не 2+ перелет!
Все намного проще! Что бы у одной команды было превосходство! 4 дня отдыха я могу понять но не 2+ перелет!