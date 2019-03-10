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«Валенсия» вырвала победу в матче с «Жироной»

вчера, 20:09
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона2 : 3Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» одержала победу над «Жироной» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» (39 очков) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Жирона» (31 очко) - 14-я.

Жирона, стадион Мунисипал де Монтиливи

Жирона - Валенсия 2:3 (1:1)
Голы: Рамальо 22, Кристиан Стуани 83 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 14, Парехо 53, Ферран Торрес 90

«Жирона»: Буну, Рамальо (Порро 71), Алкала, Эспиноcа, Рауль Гарсия (Робертс 79), Понс Риера, Гарсия (Думбия 71), Гранель Ногуэ, Порту, Гарсия Фрейре, Кристиан Стуани
Главный тренер: Сакристан Эусебио.

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Ронкалья, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Диахаби 74), Гамейро (Черышев 58), Родриго (Васс 68)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Гайя 20, Ронкалья 62, Ронкалья 72, Диахаби 82, Алкала 88

Удаление: Ронкалья 72

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

Напомним, что вчера мадридский «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Леганес».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   115 / 1063
вчера в 22:28
Жаль наша вторая команда не справилась...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   258 / 1063
вчера в 21:26
Поздравляю Валенсию с победой
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 1063
вчера в 21:18
С победой Валенсию и удачи ей в следущем матче!
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1063
вчера в 20:45
Молодцы!
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1063
вчера в 20:24
Браво Валенсия!
drug01
drug01
   137 / 1063
вчера в 20:24
Важная победа...!
Adepta
Adepta
   209 / 1063
вчера в 20:10
Валенсию с победой!
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