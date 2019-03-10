«Валенсия» вырвала победу в матче с «Жироной»

«Валенсия» одержала победу над «Жироной» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (39 очков) занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, «Жирона» (31 очко) - 14-я.
Жирона, стадион Мунисипал де Монтиливи
Жирона - Валенсия 2:3 (1:1)
Голы: Рамальо 22, Кристиан Стуани 83 (пенальти) - Гонсалу Гедеш 14, Парехо 53, Ферран Торрес 90
«Жирона»: Буну, Рамальо (Порро 71), Алкала, Эспиноcа, Рауль Гарсия (Робертс 79), Понс Риера, Гарсия (Думбия 71), Гранель Ногуэ, Порту, Гарсия Фрейре, Кристиан Стуани
Главный тренер: Сакристан Эусебио.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Паулиста, Ронкалья, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Диахаби 74), Гамейро (Черышев 58), Родриго (Васс 68)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Гайя 20, Ронкалья 62, Ронкалья 72, Диахаби 82, Алкала 88
Удаление: Ронкалья 72
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Напомним, что вчера мадридский «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Леганес».