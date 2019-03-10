«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Джака 12, Обамеянг 69 (пенальти)
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил (Ивоби 77), Ляказетт (Нкетиа 86), Обамеянг (Суарес 80)
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Диогу Далот (Марсьяль 71), Фред, Матич (Гринвуд 80), Погба, Рэшфорд, Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Папастатопулос 38, Матич 68, Погба 76, Колашинац 90
Судья: Мосс Джонатан.
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Бернли».
Кто-то захватил аккаунт "Triem"? :-)))
Я после вчерашней игры прилива эмоций уровня 4:2 над Тоттеном не испытал. Скорее "звёзды были благосклонны" к Арсеналу
Кто-то захватил аккаунт "Triem"? :-)))
Я после вчерашней игры прилива эмоций уровня 4:2 над Тоттеном не испытал. Скорее "звёзды были благосклонны" к Арсеналу
Репетиция...)))
Репетиция...)))
Ливерпуль- единственный английский клуб, пятикратный обладатель ЛЧ. И этот же кубок отдан клубу на вечное хранение. Такое муу и не снилось)
Ливерпуль- единственный английский клуб, пятикратный обладатель ЛЧ. И этот же кубок отдан клубу на вечное хранение. Такое муу и не снилось)
Молодцы, с победой!
Молодцы, с победой!
Первый тайм вышел неплохим, но во втором мало что получалось. Не повезло, конечно, с ударом Джаки, но не всегда же фортуне играть за а не против.
Лено молодец, отлично сыграл.
Первый тайм вышел неплохим, но во втором мало что получалось. Не повезло, конечно, с ударом Джаки, но не всегда же фортуне играть за а не против.
Лено молодец, отлично сыграл.