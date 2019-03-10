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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»

вчера, 21:25
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0 (1:0)
Голы: Джака 12, Обамеянг 69 (пенальти)

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Джака, Колашинац, Озил (Ивоби 77), Ляказетт (Нкетиа 86), Обамеянг (Суарес 80)
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Диогу Далот (Марсьяль 71), Фред, Матич (Гринвуд 80), Погба, Рэшфорд, Лукаку
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Папастатопулос 38, Матич 68, Погба 76, Колашинац 90

Судья: Мосс Джонатан.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   130 / 1063
сегодня в 09:45
Очень стремно сезон проходим и Эмери много лажает, но расписание благоволит. Нужно затаскивать 4е место, очень. Хотя и всякие КС и "Лестеры" на выезде для "Арсенала" не подарки сейчас.
Лишь бы раньше времени не расслабили булки...
aNOOBis
aNOOBis ответил Triem
   130 / 1063
сегодня в 09:42
Заголовок неправильный. Это Арсенал выиграл а не МЮ проиграл! Вообще ребята очень приятно удивили.. Даже не то слово - я в а**е! Каждый раз когда игрок МЮ получал мяч, перед ним вырастала стена из трех футболистов Арсенала. Выдающаяся оборонительная игра с великолепным балансом - про атаку тоже не забывали. В общем Арс "задушил" МЮ и переиграл по всем статьям. Можете даже про пенальти спорить, по любому было бы 1:0! Эмери однозначно нужно оставлять. Тактик великолепный и это был не типичный Арсенал а ля Венгер а что то более зрелое и осмысленное. Хорошо бы летом ещё укрепить состав и можно вполне за высокие места бороться!
Что-то излишне оптимистично...
Кто-то захватил аккаунт "Triem"? :-)))

Я после вчерашней игры прилива эмоций уровня 4:2 над Тоттеном не испытал. Скорее "звёзды были благосклонны" к Арсеналу
Crooclin
Crooclin ответил Steven Gerrard 008
   662 / 1063
сегодня в 09:20
А что выиграл муу после ухода Ферги и ручного Уэбба в 2013м?? А когда розовые были в финале ЛЧ? Ливерпуль- единственный английский клуб, пятикратный обладатель ЛЧ. И этот же кубок отдан клубу на вечное хранение. Такое муу и не снилось)
Как и Ливеру не снилось чемпионство АПЛ ;)
Sergey Z
Sergey Z
   198 / 1063
сегодня в 08:56
С победой канониров!
obana777
obana777
   278 / 1063
сегодня в 08:25
Это АПЛ, все матчи непредсказуемы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил вячеслав остапенко
   18 / 1063
сегодня в 08:13
Поздравляю Арсенал с победой
А вчера в 22:39 что было ???
Репетиция...)))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   258 / 1063
сегодня в 06:39
Поздравляю Арсенал с победой
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   339 / 1063
сегодня в 05:44
Поиграли и хватит.
Comentarios
Comentarios
   549 / 1063
сегодня в 05:28
Вот вам и Арсенал
Санчо Панса
Санчо Панса
   107 / 1063
сегодня в 03:02
Увы, да ах....Между прочим, это первое поражение Сульшера на английской земле! Блестящая, конечно, была серия у манкунианцев до этого матча. Ладно, еще можно неоднократно забраться в заветную четверку по итогам сезона! А пока болельщиков Арсенала с заслуженной победой.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Андрей Медведь
   257 / 1063
сегодня в 02:44
Арсеналу повезло, Перекладина Лукаку, штанга Фреда отскочили, Арсенал будет ниже в итоге, еще Тотенхем нагоним, Мю лучшие, плюс календарь тяжелый был
Ну вообще-то Кубков чемпионов у Ливерпуля больше чем у МЮ, Челси, Сити и Арсенала вместе взятых. И опять же обманутый манк, не догоните вы Ттх, вам просто повезло, что Челси сегодня сыграл в ничью, а то были бы уже 6-ми, но Арсенал можете обогнать, так как у них выезды в Уотфорд, Бернли и в Ливерпуль с Эвертоном, а в таких матчах гунеры обычно теряют больше очков чем с топ 6.
Андрей Медведь
Андрей Медведь ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 01:06
И все что ты можешь похвастаться что у вас 5 лиг.Чемпинов, титулы где ваши их нет, и Сити снова возьмет титул, и мимо кассы ваш Ливер
Андрей Медведь
Андрей Медведь
сегодня в 01:02
Арсеналу повезло, Перекладина Лукаку, штанга Фреда отскочили, Арсенал будет ниже в итоге, еще Тотенхем нагоним, Мю лучшие, плюс календарь тяжелый был
Mr_Tim
Mr_Tim
   676 / 1063
сегодня в 00:58
Поражения част футбола... еще есть туры чтоб закрепится в четверке!
Ruslik1982
Ruslik1982
   128 / 1063
сегодня в 00:55
закончился багаж Мауринье
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Deville
   321 / 1063
сегодня в 00:29
А что выиграл муу после ухода Ферги и ручного Уэбба в 2013м?? А когда розовые были в финале ЛЧ?
Ливерпуль- единственный английский клуб, пятикратный обладатель ЛЧ. И этот же кубок отдан клубу на вечное хранение. Такое муу и не снилось)
spartach091
spartach091
   212 / 1063
вчера в 23:55
Арсенал приятно удивил!
Молодцы, с победой!
RMUKMU
RMUKMU
   249 / 1063
вчера в 23:50
Ничего страшного. Ещё 8 игр, а отставание в пределах одной победы. Важный момент в английской карьере Сульшера - команда круто затащила себя в 1/4 финала ЛЧ, за что получила множество хвалебных слов, и сразу же проиграла конкуренту за топ-4. Как бы не расслабились и не потеряли кураж.
Первый тайм вышел неплохим, но во втором мало что получалось. Не повезло, конечно, с ударом Джаки, но не всегда же фортуне играть за а не против.
Лено молодец, отлично сыграл.
Triem
Triem
   589 / 1063
вчера в 23:08
Заголовок неправильный. Это Арсенал выиграл а не МЮ проиграл! Вообще ребята очень приятно удивили.. Даже не то слово - я в а**е! Каждый раз когда игрок МЮ получал мяч, перед ним вырастала стена из трех футболистов Арсенала. Выдающаяся оборонительная игра с великолепным балансом - про атаку тоже не забывали. В общем Арс "задушил" МЮ и переиграл по всем статьям. Можете даже про пенальти спорить, по любому было бы 1:0! Эмери однозначно нужно оставлять. Тактик великолепный и это был не типичный Арсенал а ля Венгер а что то более зрелое и осмысленное. Хорошо бы летом ещё укрепить состав и можно вполне за высокие места бороться!
feris1
feris1
   164 / 1063
вчера в 22:51
Похоже МЮ отдал все силы в игре с ПСЖ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Kirill Erokhin
   5 / 1063
вчера в 22:51
доброй ночи,колбасу затащили в тот раз ,в этот не получается,пока ,ждем
Шейх Сити
Шейх Сити
   940 / 1063
вчера в 22:49
арсенал заслужено победил!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Deville
   257 / 1063
вчера в 22:47
когда последний раз ливерка брала кубки? вроде как в 2012 году, семь лет без кубков и 30 лет без титула? вопросы есть розовый. в 21 веке только лч с миланом 2005 года еще что-то напоминает о скаузерах, а так от середняка из мерсисайда ничего не видно и не слышно давным давно, и своими выходами в финал ЛЧ и других кубков никого не удивишь, если его не выиграешь. 3 финала и 3 поражения, точно великий середняк.
Только у Реала, Баварии,Аякса, Милана, Барселоны Кубок Лиги чемпионов на пожизненном хранении. А середняк как раз сейчас МЮ, кстати пока вы смеетесь над Ливерпулем, сами уже почти 10 лет без побед в Лиге, и стали вторыми в Манчестере, при этом МЮ тратит почти столько же сколько Сити, точно середняк, еще и с менталитетом маленького клуба.
Artuom
Artuom ответил lobsterdam
   170 / 1063
вчера в 22:41
"Тащщщит"??? Да он три момента запорол в 1 тайме. Где бы сейчас Арсенал был, если б он забил? А во втором тайме его, считай, как будто и не было на поле! Его элементарно сожрали защитники Арсенала. Устал, видимо. Мотивация закончилась.
Но он зато БОЛЬШЕ ВСЕХ старался из игроков атаки!!! Рэш опять слаб, Марс как нередко бывает потерялся, ещё и Погба сегодня плох был... Не забил - да, но у остальных ещё хуже ;)
drug01
drug01
   137 / 1063
вчера в 22:40
Видно силы кончились....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   258 / 1063
вчера в 22:39
Поздравляю Арсенал с победой
40175219386
40175219386 ответил Заратустра
   100 / 1063
вчера в 22:39
Арсенал с победой. Хотя по игре МЮ был не хуже, как минимум. Фартануло пушкарям.
по игре МЮ лучше, по фарту Арсенал лучше
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 1063
вчера в 22:35
Очень стремно сезон проходим и Эмери много лажает, но расписание благоволит. Нужно затаскивать 4е место, очень. Хотя и всякие КС и "Лестеры" на выезде для "Арсенала" не подарки сейчас.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил lobsterdam
   294 / 1063
вчера в 22:34
мое мнение, это не ошибка, а несчастный случай: все видели, как мяч вильнул неожиданно в другую сторону, может Джака албанский колдун, кто знает? Мне таких голов раньше видеть не приходилось!
в динамике могло показаться рикошет,а на самом деле,мяч никого не коснулся, возможно был сильный порыв ветра.... или призрак Кариуса нагрянул на Эмирэйтс.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил allemz
   127 / 1063
вчера в 22:33
Может ты по 18 смотришь, но в 19 у многих(которых ты перечислил) карточка послабее будет. У меня сейчас ДДХ - Мингс - Д. Санчес - Аспиликуэта - Уокер - КДБ - Фабиньо - Эриксен - Мане - Агуэро - Салах. Вот если получится заполучить бистовую карточку Рэшфорда, то Мане сразу на выход. P.s. Этот состав пока полностью устраивает, в ВЛ норм катают. Так-то да, стоит поднакопить на Канте и ВВД, а то защита не очень. Так-то у меня чистая АПЛ, с Неймаром мимо.
Жаль икону трудно выбить Лев Яшин на воротах самое то!
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