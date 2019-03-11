Черчесов не ждет сюрпризов от сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил силу команды Бельгии, с которой предстоит встретиться в отборочном раунде ЧЕ -2020.

Не знаю точно, как изменились бельгийцы по сравнению с нашим прошлым матчем (3:3 - прим.). Мы сами изменились на 75 процентов, и знать соперника - это хорошо, но знать свою команду намного лучше. Сейчас они занимают первое место в рейтинге ФИФА , они заняли третье место на чемпионате мира, и понятно, кто, как и по какой системе играет. Естественно, мы их изучаем и особых сюрпризов мы здесь не видим, а как команды будут готовы в день игры - это и станет фактором, который определит многое.

Нас ожидает сложный выезд с точки зрения логистики. Между играми в Брюсселе и Астане меньше трех суток, и само собой все это влияет на подготовку, но никто ничего нам не поменяет, и это надо просто принять. Наш менеджер сборной Евгений Савин летал в Бельгию, посмотрел все на месте, а оттуда полетел в Астану. Теперь мы не понаслышке знаем, как это.