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Черчесов не ждет сюрпризов от сборной Бельгии

вчера, 17:58
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21.03.2019 в 22:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил силу команды Бельгии, с которой предстоит встретиться в отборочном раунде ЧЕ-2020.

Не знаю точно, как изменились бельгийцы по сравнению с нашим прошлым матчем (3:3 - прим.). Мы сами изменились на 75 процентов, и знать соперника - это хорошо, но знать свою команду намного лучше. Сейчас они занимают первое место в рейтинге ФИФА, они заняли третье место на чемпионате мира, и понятно, кто, как и по какой системе играет. Естественно, мы их изучаем и особых сюрпризов мы здесь не видим, а как команды будут готовы в день игры - это и станет фактором, который определит многое.

Нас ожидает сложный выезд с точки зрения логистики. Между играми в Брюсселе и Астане меньше трех суток, и само собой все это влияет на подготовку, но никто ничего нам не поменяет, и это надо просто принять. Наш менеджер сборной Евгений Савин летал в Бельгию, посмотрел все на месте, а оттуда полетел в Астану. Теперь мы не понаслышке знаем, как это.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   142 / 1076
сегодня в 11:06
Естественно, никаких сюрпризов не будет . Они тупо надерут нам задницу и все!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
сегодня в 00:34
Ничего хорошего не будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   343 / 1076
вчера в 23:09
Зря не ждет, особено в Казахстане
mntr13
mntr13
   1063 / 1076
вчера в 20:28
Зря Саламыч не ждет
Caniggia
Caniggia
   32 / 1076
вчера в 19:36
Чабан: От Бельгии сюрпризов не ждём, свои стабильные 0-3 получить готовы, стандартные отмазки и отговорки уже почти наизусть выучил.
fanilich
fanilich
   862 / 1076
вчера в 18:54
Все игроки сборной прошли предсезонные сборы и начали чемпионат ,у всех сборников огромное желание должно быть проявить себя в сборной России в игре с одной сильнейших сборных,и все болельщики ждут достойную игру и результат.А черчесовский "перл" как команды будут готовы в день игры и станет фактором, который определит многое,сказано в" зашифрованном виде"для отмазки вроде как
time out
time out
   58 / 1076
вчера в 18:36
Сюрпризы будут от нашей сборной и, скорее всего, не положительные.
Переписанный
Переписанный
   60 / 1076
вчера в 18:34
Хоть без дырофея сыграем и то ладно!
loko7
loko7
   467 / 1076
вчера в 18:33
Сюрпризов не будет - будет 0-3 как и от Германии.
Capitan555
Capitan555
   808 / 1076
вчера в 18:28
очередной набор слов бредятины от главного тренера.....
1 команда
1 команда
   111 / 1076
вчера в 18:23
Тарасовскому чабану после матча впору ждать отставки.
OLESOCC
OLESOCC
   336 / 1076
вчера в 18:21
Лучше уже не будет! Проигрыш бельгийцам и ничья с казахами.
За адекватность
За адекватность ответил beefs
   45 / 1076
вчера в 18:14
а что он скажет после игры7
Как обычно. Готовились, знали силу соперника, дальше лучше меня мысль продолжите.
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 18:11
Да как бы мы от нашей сборной сюрпризы хотели бы увидеть.
Adepta
Adepta
   158 / 1076
вчера в 18:11
Уже заранее стыдно.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   130 / 1076
вчера в 18:10
Зато сколько сюрпризов ждут от нашей сборной.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 18:08
Одну игру слить, что бы выиграть вторую.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 18:02
Снова усач-спартач выпендриваетя и умняка гонит.
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 17:59
а что он скажет после игры7
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