Широков ответил Степашину

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал критику Сергея Степашина в свой адрес.

Напомним, что Степашин является членом попечительского совета ВФСО «Динамо». После поражения от «Спартака» он жестко высказался в адрес Широкова по поводу трансферов.

В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение – Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаозиньо. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер.