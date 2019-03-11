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Широков ответил Степашину

вчера, 17:47
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Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал критику Сергея Степашина в свой адрес.

Напомним, что Степашин является членом попечительского совета ВФСО «Динамо». После поражения от «Спартака» он жестко высказался в адрес Широкова по поводу трансферов.

В последнее трансферное окно мы сделали одно приобретение – Артур Юсупов, он пришел к нам бесплатно. Так же, как и Жоаозиньо. Он, без сомнений, является лидером команды. Юсупов, уверен, добавит креатива и разнообразия в средней линии. Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер. 

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Все комментарии
kust07
kust07
   203 / 1076
сегодня в 12:40
Это не на ответ,а на оправдания Широкова похоже)
Egorium
Egorium
   168 / 1076
сегодня в 00:42
Совсем зажрались.
BZ2315
BZ2315
   620 / 1076
вчера в 23:35
Два бездельника от футбола.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   1020 / 1076
вчера в 21:57
Ля, кем этот степашин только не был) вот люди у власти, везде лезут, лишь бы у кормушки быть) думаю он в футболе разбирается меньше, чем я в балете
RIR68
RIR68
   269 / 1076
вчера в 21:03
чувствую, много запикали)))
Т34
Т34
   44 / 1076
вчера в 20:43
Нет, это не ответ Широкова! Он так не отвечает, не приучен к вежливости.
pomor45
pomor45
   182 / 1076
вчера в 20:37
Степашка - высокопоставленный глор.
112910415
112910415
   103 / 1076
вчера в 20:29
аккуратен, корректен.
чувство опасности имеется.
mars6791
mars6791 ответил cska plus
   429 / 1076
вчера в 20:09
Я то думал Рома как всегда куда то послал Степашина.
Одни уже допосылались. Сейчас отдыхают.
stanichnik
stanichnik ответил Glodor
   334 / 1076
вчера в 19:44
Юсупов, конечное, ценное приобретение, такое дерево и даром брать не нужно было.
К вашему сведению, чтоб вы знали, за Юсупова денег не платили.
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 19:44
а в чем претензии?...
denmig
denmig
   402 / 1076
вчера в 19:39
А хороший ответ! - вливания в динамо - 0 рублей 0 копеек! Тоже мне попечительство ! Хочется в лигу чемпионов , а затрат на игроков не хочется! Степашину надо бы в спокойной ночи малыши!
Kolymchanin
Kolymchanin ответил cska plus
вчера в 19:36
Я то думал Рома как всегда куда то послал Степашина.
Таких людей без последствий не посылают.
Glodor
Glodor
   49 / 1076
вчера в 19:04
Широков везде нагадил, даже в тарасорвской бане.
makkie
makkie
   36 / 1076
вчера в 18:32
Ладно хоть матом не послал как фанатов Зенита :)
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 18:28
Там где Рома , там конфликт неизбежен!!! Это уже просто аксиома!!!
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 18:14
Посоветовал бы просто Степашину сидеть дома.
AfrikSimon
AfrikSimon ответил cska plus
   113 / 1076
вчера в 18:07
Я то думал Рома как всегда куда то послал Степашина.
Сейчас не посмеет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
вчера в 18:06
Теперь можно отвечать друг другу до попадания в пердив.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 18:04
Я то думал Рома как всегда куда то послал Степашина.
Glodor
Glodor
   49 / 1076
вчера в 18:03
Юсупов, конечное, ценное приобретение, такое дерево и даром брать не нужно было.
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 17:59
"Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков" "Об этом, насколько я слышал из интервью, говорит и главный тренер." Вот это взаимодействие в клубе. В принципе после такого занавес.
311
311
   56 / 1076
вчера в 17:58
Жоазиньо с Юсуповым и кардозы непонятные!)
pavkur
pavkur
   42 / 1076
вчера в 17:55
Вместо того, чтобы сплотить команду для решения высоких задач, Степашин только ее разрушает, как и разрушал когда-то страну.
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