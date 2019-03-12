«Реал» связался с «Челси» по поводу трансфера Азара

вчера, 10:47

«Реал» сделал первый шаг в переговорах с «Челси» касательно покупки полузащитника «синих» Эдена Азара.

Накануне в «Реал» вернулся Зинедин Зидан, что повышает шансы на переход бельгийца в «Королевский клуб».

«Челси» оценивает Азара в 100 млн фунтов, несмотря на то, что его контракт заканчивается летом следующего года. Однако сам игрок по-прежнему хочет перейти в «Реал». Ожидается, что он может подать запрос на трансфер.

При этом на «Челси» лежит трансферный запрет, не позволяющий регистрировать новичков в течение двух ближайших окон.