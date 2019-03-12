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«Реал» связался с «Челси» по поводу трансфера Азара

вчера, 10:47

«Реал» сделал первый шаг в переговорах с «Челси» касательно покупки полузащитника «синих» Эдена Азара.

Накануне в «Реал» вернулся Зинедин Зидан, что повышает шансы на переход бельгийца в «Королевский клуб».

«Челси» оценивает Азара в 100 млн фунтов, несмотря на то, что его контракт заканчивается летом следующего года. Однако сам игрок по-прежнему хочет перейти в «Реал». Ожидается, что он может подать запрос на трансфер.

При этом на «Челси» лежит трансферный запрет, не позволяющий регистрировать новичков в течение двух ближайших окон.

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Все комментарии
311
311 ответил Incredulous
   48 / 1090
вчера в 20:04
Но если Азара не продать летом, то следующим летом он может уйти бесплатно, в тот же Реал. Челси оно надо, терять бесплатно основного и самого дорогого своего игрока?
Продать лидера без возможности приобрести равноценную замену выльется в куда большие потери, чем 100 млн фунтов.
Incredulous
Incredulous ответил Nety-net
   125 / 1090
вчера в 19:50
Согласен, я бы к ним добавил еще Крооса и Бензема.
Incredulous
Incredulous ответил 311
   125 / 1090
вчера в 19:47
Но если Азара не продать летом, то следующим летом он может уйти бесплатно, в тот же Реал. Челси оно надо, терять бесплатно основного и самого дорогого своего игрока?
Nety-net
Nety-net ответил Incredulous
вчера в 18:25
Модрич, Бейл, Иско и Марсело (под вопросом) нужно продавать
Pervomaez
Pervomaez
   210 / 1090
вчера в 18:07
Не нужен он реалу, будет как с бейлом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 17:02
Зря ни связались с чукотским евреем...
Ros S
Ros S ответил Иван Пойлов
   312 / 1090
вчера в 15:44
Конечно много, а с чего ты решил, что Милан нового лидера своей атаки с многолетним контрактом за мало продаст? Они скорее вообще его не продадут, либо за очень очень дорого, повторюсь - там не самые бедные владельцы.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   104 / 1090
вчера в 15:27
Потеря для Челси!
удав
удав
   329 / 1090
вчера в 15:23
проблема в том что 100миллионов играть в футбол не могут, а раз нельзя купить новичков зачем деньги?но думаю все равно продадут -велик шанс потреять все когда он свободным агентом уйдет
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   192 / 1090
вчера в 15:22
за 150 а то и за 200 его надо продать, пусть листают сливошные )))
artr-90
artr-90
вчера в 15:17
Если Челси окажется вне ЛЧ (а вероятность не малая), то Азар перейдёт.
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 14:29
Зизу захочет ‒ купят ему бельгийца.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил Ros S
   981 / 1090
вчера в 14:26
Это Пентек до перехода в Милан стоил относительно недорого, сейчас Милан если и продаст, то запросит минимум 100мультов и явно не рублей). Милан с нынешними владельцами - это далеко не самый бедный клуб, чтобы отпускать лидеров еще и за "относительно дешево".
ты уж говори говори да не заговаривайся, 100 млн много для футболиста который только только что то начал показывать и с не самыми сильными соперниками 70 млн край
311
311 ответил Incredulous
   48 / 1090
вчера в 14:18
Если этим летом Челси не продаст Азара, то уже зимой бельгиец будет иметь право вести переговоры о бесплатном переходе по окончании контракта. Думаю в Челси не дураки сидят, и прекрасно это понимают, так что Азара на 90% уже можно считать игроком Реала. И цену за него Реал скорее всего собьет на процентов 15-20. Вот с Канте будет уже сложнее, учитывая запрет на трансферы Челси и то, что одного важного игрока они и так уже лишаться. Если же Челси сумеет добиться отмены запрета на трансферы, тогда и переход Канте вполне может состоятся, с обменом в обратном направлении Бэйла. Затем, вероятнее всего, будет трансфер Мбаппе, в сделку по которому может быть включён Бензема. Мбаппе и моложе Неймара, и скорее всего дешевле, и не такой зазвездившийся, да и всё-таки он земляк Зидана, так что именно Мбаппе мне кажется более приоритетной целью чем Неймар. Эриксен может перейти в Реал в том случае, если не получится заполучить Канте или уйдёт Модрич. В общем это моё личное видение ситуации с летними трансферами.
Если Челси не решит вопрос с трансферным запретом, никто никуда не уйдет досрочно. Это моё личное видение ситуации с летними трансферами.)
Ozabot
Ozabot
   159 / 1090
вчера в 14:15
Пусть купят Андре Силву. Тоже слащавый португалец, вдруг «Реалу» именно такие нужны для счастья Переса )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 13:59
Сторгуются лямов за 150...
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   757 / 1090
вчера в 13:50
Канте Азар накой челси деньги вообще, когда она свой клуб решила распродать..)))Реалку должны послать куда подальше..
Incredulous
Incredulous
   125 / 1090
вчера в 13:12
Если этим летом Челси не продаст Азара, то уже зимой бельгиец будет иметь право вести переговоры о бесплатном переходе по окончании контракта. Думаю в Челси не дураки сидят, и прекрасно это понимают, так что Азара на 90% уже можно считать игроком Реала. И цену за него Реал скорее всего собьет на процентов 15-20. Вот с Канте будет уже сложнее, учитывая запрет на трансферы Челси и то, что одного важного игрока они и так уже лишаться. Если же Челси сумеет добиться отмены запрета на трансферы, тогда и переход Канте вполне может состоятся, с обменом в обратном направлении Бэйла. Затем, вероятнее всего, будет трансфер Мбаппе, в сделку по которому может быть включён Бензема. Мбаппе и моложе Неймара, и скорее всего дешевле, и не такой зазвездившийся, да и всё-таки он земляк Зидана, так что именно Мбаппе мне кажется более приоритетной целью чем Неймар. Эриксен может перейти в Реал в том случае, если не получится заполучить Канте или уйдёт Модрич. В общем это моё личное видение ситуации с летними трансферами.
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:56
Винисиус, Бэйл(его походу уже не сплавить никому, рад буду ошибиться), Васкес, Асенсио, Диас, Бензема, Иско итого 7 человек на три места, не учитывая молодежь и тяготеющего к атаке Марсело, а если ещё Азар подъедет, то Зидану придется кого-то мариновать на банке
NOVA
NOVA
   736 / 1090
вчера в 12:52
еще летом надо было его брать вместо Бэйла!!
Ros S
Ros S ответил Иван Пойлов
   312 / 1090
вчера в 12:39
Это Пентек до перехода в Милан стоил относительно недорого, сейчас Милан если и продаст, то запросит минимум 100мультов и явно не рублей). Милан с нынешними владельцами - это далеко не самый бедный клуб, чтобы отпускать лидеров еще и за "относительно дешево".
Ros S
Ros S
   312 / 1090
вчера в 12:37
Зидану нравится Азар, Азару Реал, полагаю, что трансфер Азара летом - решенный вопрос. Интересное трансферное окно будет у Реала летом, полагаю к команде присоединятся еще 2-3 звездных футболиста и 3-4 покинут Мадрид. Любопытно будет посмотреть на состав Реала в следующем сезоне.
cevin cigan
cevin cigan ответил Иван Пойлов
   70 / 1090
вчера в 12:28
Зидан всё что угодно может заряжать, но Марсело не дурак и понимает что происходит в Реале, так что летом поедет к своему корешу Роналдо)
Поглядим....просто и Регилона жаль на скамейке видеть,он сердцем играет.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил cevin cigan
   981 / 1090
вчера в 12:25
Зидан уже перцу зарядил,что неотпустит Марса.
Зидан всё что угодно может заряжать, но Марсело не дурак и понимает что происходит в Реале, так что летом поедет к своему корешу Роналдо)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил cevin cigan
   507 / 1090
вчера в 12:19
Нет не жаль , он лучший только потому что остальные мертвые . На фоне Азара , Вини просто никакой . Пока мы будем ждать когда Вини станет топ игроком , Барса уже 100500 раз выиграет все возможные титулы . Пусть два года поиграет где нибудь в Боруссии , а после заменит старого Азара
cevin cigan
cevin cigan ответил Рауль и Зидан
   70 / 1090
вчера в 12:15
Вини в аренду Асенсио на банку
Тебе не жаль будет,если Вини у нас сейчас один из лучших?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил cevin cigan
   507 / 1090
вчера в 12:14
Вини в аренду Асенсио на банку
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил Юрий Сенатов 1
   981 / 1090
вчера в 12:12
Азар по-своему хорош: скорость, обводка, маневренность. Но "Реалу" необходим второй Роналду, каковым бельгиец, по моему мнению, не является. Но где отыскать такого же забивного португальца? Даже порекомендовать некого, потому что таких в настоящее время нет. Разве что Л. Месси.
Пёнтек из Милана, настоящий центрнап и стоит относительно не дорого
cevin cigan
cevin cigan ответил Иван Пойлов
   70 / 1090
вчера в 12:11
Марсело сто пудов будет в Юве летом
Зидан уже перцу зарядил,что неотпустит Марса.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил cevin cigan
   981 / 1090
вчера в 12:10
Азар хорош-спору нет,но он не голеадор! Куда девать Винисиуса,Асенсио(Марсело сто пудов будет в основе)все левые хавбеки! Жаль конечно,но кому то придётся плотненько присесть на лавку(хотя Асенсио может играть и справа и в центре,но всё же слева он по бодрее)
Марсело сто пудов будет в Юве летом
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