Перес: «Кого бы я выбрал между Неймаром и Мбаппе? Обоих»

Президент «Реала» Флорентино Перес после представления Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера команды прокомментировал слухи об интересе «Королевского клуба» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.
Зидан – француз. Поэтому, возможно, у него получится что-нибудь придумать с Мбаппе (смеётся). Однако сейчас все мы заинтересованы в том, чтобы хорошо закончить этот сезон и начать готовиться к следующему.
Кого бы я выбрали между Мбаппе и Неймаром? Обоих.
Для меня формальный признак стажа в клубе - не главный. А вот когда на каждом шагу начинается вымогательство денег и прочие капризы... спасибо за трофеи, но капля дёгтя в бочке мёда - сам знаешь...
Для меня формальный признак стажа в клубе - не главный. А вот когда на каждом шагу начинается вымогательство денег и прочие капризы... спасибо за трофеи, но капля дёгтя в бочке мёда - сам знаешь...
Поэтому написал свою точку зрения - не наступать на грабли. Хотя вполне допускаю, что здесь же найдётся туча неймароманов ) и получу как и от роновских глоров )
Поэтому написал свою точку зрения - не наступать на грабли. Хотя вполне допускаю, что здесь же найдётся туча неймароманов ) и получу как и от роновских глоров )
Что касаемо желтухи, пардон, если судебные официальные претензии для тебя - желтуха... я вас умоляю ) Все взрослые люди прекрасно знают, что его любовь к Италии проснулась с 2 вполне конкретных пунктов: а) налоги; б) снижение Пересом его отступной суммы. Вполне материальные вещи, а не твои "наслаждения".
Что касаемо желтухи, пардон, если судебные официальные претензии для тебя - желтуха... я вас умоляю ) Все взрослые люди прекрасно знают, что его любовь к Италии проснулась с 2 вполне конкретных пунктов: а) налоги; б) снижение Пересом его отступной суммы. Вполне материальные вещи, а не твои "наслаждения".
А что касается судов, напрасно ты недооцениваешь этот фактор. Обиженка просто вопил на каждом углу, почему клуб его не защищает! как раз в эти ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА. Память у тебя отшибло? или газеты до Чукотки не доходят?
А с какого бодуна Перес должен был отмазывать левые делишки? папа его чо ли?
А что касается судов, напрасно ты недооцениваешь этот фактор. Обиженка просто вопил на каждом углу, почему клуб его не защищает! как раз в эти ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА. Память у тебя отшибло? или газеты до Чукотки не доходят?
А с какого бодуна Перес должен был отмазывать левые делишки? папа его чо ли?
По-тихому ушел??? Ага, это с приговором суда уходят по-тихому и с обидами на Реал?
Не надо отмазывать своего кумира. Если человек чуть ли не каждый день кричит, как он счастлив в Италии, и какая семья в Юве, надо объяснять в пику чему он это делает? Кстати, и Азара только сейчас собрались покупать, а не раньше из-за ультиматумов Рона... Это он белый, пушистый и ненывший?... ХЕ-ХЕ-ХЕ )))
По-тихому ушел??? Ага, это с приговором суда уходят по-тихому и с обидами на Реал?
Не надо отмазывать своего кумира. Если человек чуть ли не каждый день кричит, как он счастлив в Италии, и какая семья в Юве, надо объяснять в пику чему он это делает? Кстати, и Азара только сейчас собрались покупать, а не раньше из-за ультиматумов Рона... Это он белый, пушистый и ненывший?... ХЕ-ХЕ-ХЕ )))
Сколько Неймару сейчас 27?! У Месси было уже 4 зм к этому возрасту,и он был четыре раза подряд лучшим бомбардиром лч к своим 27 годам,а где был лучшим бомбардиром Неймар,кто нибудь помнит?
Сколько Неймару сейчас 27?! У Месси было уже 4 зм к этому возрасту,и он был четыре раза подряд лучшим бомбардиром лч к своим 27 годам,а где был лучшим бомбардиром Неймар,кто нибудь помнит?
И если только он сам захочет расстаться с ними обоими, при условии что Перес НУ ОЧЕЕНЬ хорошо попросит!
И если только он сам захочет расстаться с ними обоими, при условии что Перес НУ ОЧЕЕНЬ хорошо попросит!