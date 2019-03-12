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Перес: «Кого бы я выбрал между Неймаром и Мбаппе? Обоих»

вчера, 05:46

Президент «Реала» Флорентино Перес после представления Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера команды прокомментировал слухи об интересе «Королевского клуба» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.

Зидан – француз. Поэтому, возможно, у него получится что-нибудь придумать с Мбаппе (смеётся). Однако сейчас все мы заинтересованы в том, чтобы хорошо закончить этот сезон и начать готовиться к следующему.

Кого бы я выбрали между Мбаппе и Неймаром? Обоих.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 1090
вчера в 18:28
Ты упустил его, когда Зидан хотел взять
Гавроша
Гавроша ответил FROBI
   73 / 1090
вчера в 15:56
Неймар - артист еще тот, с гнильцой и закидонами... Разве Перес не притомился от капризов Роналду?
Реалу нужен ныряльщик, у них же вся надежда на пенальти.
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 12:30
Рон то хоть наш как не крути....всё таки девять лет в команде....куча трофеев для Реала....обидное сравнение...
А что тебя смущает? Зидан сам всю жизнь был туриновский, а за год-два превратился в мадридиста. А Фигу чей? и наш, и не наш )
Для меня формальный признак стажа в клубе - не главный. А вот когда на каждом шагу начинается вымогательство денег и прочие капризы... спасибо за трофеи, но капля дёгтя в бочке мёда - сам знаешь...
football_
football_
   885 / 1090
вчера в 12:21
обоих не будет, в псж то не должно было быть обоих, покупался неймар как звезда, никто не ожидал, что мбаппе так спрогрессирует в 19 лет.
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 12:14
Уважаемый, я тоже никак не нервируюсь от его ухода. Но статья-то о Неймаре! Однако у этого персонажа я вижу некоторые сходные черты (именно человеческие), хотя по-игроцки они совсем разные. Поэтому написал свою точку зрения - не наступать на грабли. Хотя вполне допускаю, что здесь же найдётся туча неймароманов ) и получу как и от роновских глоров )
Рон то хоть наш как не крути....всё таки девять лет в команде....куча трофеев для Реала....обидное сравнение...
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 12:11
Ну а при чём здесь капризы? Ушёл и ушёл(ещё раз повторяю по тихому,без скандалов!)
Уважаемый, я тоже никак не нервируюсь от его ухода. Но статья-то о Неймаре! Однако у этого персонажа я вижу некоторые сходные черты (именно человеческие), хотя по-игроцки они совсем разные.
Поэтому написал свою точку зрения - не наступать на грабли. Хотя вполне допускаю, что здесь же найдётся туча неймароманов ) и получу как и от роновских глоров )
Alex12357
Alex12357 ответил FROBI
   531 / 1090
вчера в 11:56
Неймар - артист еще тот, с гнильцой и закидонами... Разве Перес не притомился от капризов Роналду?
Ну ты и ЧУЧЕЛО,свои гнилые мыслишки не афишируй на общее обозрение!
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 11:54
Начну с твоего последнего вопроса: болельщиком Реала я стал со времён Рауля, а не некоторых глоров-роналдуманов, у которых тогда еще пушок кое-где не вырос ) Соответственно лучше знаю, кто есть легенда. Роналду - это топовая звезда, но сердцем Мадрида он не был никогда, потому что человечек еще тот... Что касаемо желтухи, пардон, если судебные официальные претензии для тебя - желтуха... я вас умоляю ) Все взрослые люди прекрасно знают, что его любовь к Италии проснулась с 2 вполне конкретных пунктов: а) налоги; б) снижение Пересом его отступной суммы. Вполне материальные вещи, а не твои "наслаждения".
Ну а при чём здесь капризы? Ушёл и ушёл(ещё раз повторяю по тихому,без скандалов!)
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 11:48
Я в отличии от некоторых, не рассматриваю под микроскопом,сплетни жёлтых газетёнок. На то Рон и мега-звезда,чтобы газетёнкам было что писать. Читай на здоровье эту желтуху,а ябуду наслаждаться футболом.PS Когда ты успел стать болельщиком Реала-для меня останется загадкой(если так ненавидишь игрока,благодаря которому Реал достиг таких вершин!)
Начну с твоего последнего вопроса: болельщиком Реала я стал со времён Рауля, а не некоторых глоров-роналдуманов, у которых тогда еще пушок кое-где не вырос ) Соответственно лучше знаю, кто есть легенда. Роналду - это топовая звезда, но сердцем Мадрида он не был никогда, потому что человечек еще тот...
Что касаемо желтухи, пардон, если судебные официальные претензии для тебя - желтуха... я вас умоляю ) Все взрослые люди прекрасно знают, что его любовь к Италии проснулась с 2 вполне конкретных пунктов: а) налоги; б) снижение Пересом его отступной суммы. Вполне материальные вещи, а не твои "наслаждения".
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 11:28
О том, что твои 2 перла - "Роналду" и "без скандалов" - никогда и близко не стояли! Никто не отрицает его топ-уровень, но что касается остального - бабок, налогов, отношений - это был вечный кипеж! А что касается судов, напрасно ты недооцениваешь этот фактор. Обиженка просто вопил на каждом углу, почему клуб его не защищает! как раз в эти ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА. Память у тебя отшибло? или газеты до Чукотки не доходят? А с какого бодуна Перес должен был отмазывать левые делишки? папа его чо ли?
Я в отличии от некоторых, не рассматриваю под микроскопом,сплетни жёлтых газетёнок. На то Рон и мега-звезда,чтобы газетёнкам было что писать. Читай на здоровье эту желтуху,а ябуду наслаждаться футболом.PS Когда ты успел стать болельщиком Реала-для меня останется загадкой(если так ненавидишь игрока,благодаря которому Реал достиг таких вершин!)
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 11:17
Ты сейчас замешал всё в кучу! Я по моему,чёрным по белому пишу,ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА! Какие на хрен архивы? Ты ещё г..о его бабушки вспомни.Какие суды? Ты очём сейчас дружище? Перешёл в Юве? Ну и перешёл,значит так захотел,он же не гном,которого как Ленина в Барсе в Мавзолей запихнут Г ы-Гы!!
О том, что твои 2 перла - "Роналду" и "без скандалов" - никогда и близко не стояли! Никто не отрицает его топ-уровень, но что касается остального - бабок, налогов, отношений - это был вечный кипеж!
А что касается судов, напрасно ты недооцениваешь этот фактор. Обиженка просто вопил на каждом углу, почему клуб его не защищает! как раз в эти ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА. Память у тебя отшибло? или газеты до Чукотки не доходят?
А с какого бодуна Перес должен был отмазывать левые делишки? папа его чо ли?
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 11:09
Не смеши. Полистай архивы. Каждую осень один и тот же сериал "Почему Роналду грустный" вперемешку с сериями "Дядя Фло, отмажь меня от прокуратуры". По-тихому ушел??? Ага, это с приговором суда уходят по-тихому и с обидами на Реал? Не надо отмазывать своего кумира. Если человек чуть ли не каждый день кричит, как он счастлив в Италии, и какая семья в Юве, надо объяснять в пику чему он это делает? Кстати, и Азара только сейчас собрались покупать, а не раньше из-за ультиматумов Рона... Это он белый, пушистый и ненывший?... ХЕ-ХЕ-ХЕ )))
Ты сейчас замешал всё в кучу! Я по моему,чёрным по белому пишу,ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЛИГАЧЕМПИОНСКИХ ГОДА! Какие на хрен архивы? Ты ещё г..о его бабушки вспомни.Какие суды? Ты очём сейчас дружище? Перешёл в Юве? Ну и перешёл,значит так захотел,он же не гном,которого как Ленина в Барсе в Мавзолей запихнут Г ы-Гы!!
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 11:02
"капризов Роналду"? Давай просвещай нас,только по фактам. Рон за три лигочемпионских года был лучшим и не ныл и не выбивал контракты как гном с петухом. Последний сезон отыграл,выиграв ЛЧ и по тихому ушёл(без скандалов как петух) в Юве. так что,не надо ля-ля!
Не смеши. Полистай архивы. Каждую осень один и тот же сериал "Почему Роналду грустный" вперемешку с сериями "Дядя Фло, отмажь меня от прокуратуры".
По-тихому ушел??? Ага, это с приговором суда уходят по-тихому и с обидами на Реал?
Не надо отмазывать своего кумира. Если человек чуть ли не каждый день кричит, как он счастлив в Италии, и какая семья в Юве, надо объяснять в пику чему он это делает? Кстати, и Азара только сейчас собрались покупать, а не раньше из-за ультиматумов Рона... Это он белый, пушистый и ненывший?... ХЕ-ХЕ-ХЕ )))
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 10:50
Неймар - артист еще тот, с гнильцой и закидонами... Разве Перес не притомился от капризов Роналду?
"капризов Роналду"? Давай просвещай нас,только по фактам. Рон за три лигочемпионских года был лучшим и не ныл и не выбивал контракты как гном с петухом. Последний сезон отыграл,выиграв ЛЧ и по тихому ушёл(без скандалов как петух) в Юве. так что,не надо ля-ля!
Брулин
Брулин
   94 / 1090
вчера в 10:31
Ага, губу подбери ) Кто тебе Мбаппе отдаст? А Неймара было бы неплохо спихнуть в Реал, конечно. В серьёзных матчах он всё равно не помощник. Будет "устраивать шоу" и раздавать пасы спиной против команд из испанских сёл.
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 10:18
Неймар - артист еще тот, с гнильцой и закидонами... Разве Перес не притомился от капризов Роналду?
Alex12357
Alex12357
   531 / 1090
вчера в 10:04
Неймар /если прийдёт в Реал /будет играть с Винисиусом,а не с МБаппе ,а офранцуженному Алжирцу нужнее МБаппе ,но без Неймара- Мбаппе=0,вот такая пертушка получается ,Неймару на поле нужен мыслящий-это Винисиус,а не быстроногое Эму Камерунец МБаппе!
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 09:41
А можно только Ммбапе,без петуха???
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 09:40
главное, Джуниора не задвиньте. В Атаку хватит одной покупки - Мбаппе. И стройте полузащиту-защиту как покайфу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 1090
вчера в 09:03
Столько разговоров..Было...Кого только Перес не хотел купить..))).....В итоге Мбаппе к тому времени карьеру завершит...А Бензема все будет у Переса в атаке....)))
Incredulous
Incredulous
   125 / 1090
вчера в 07:40
Очень вероятно, что в сделку с покупкой Неймара или Мбаппе будет включен Бензема. Еще можно было бы и Куртуа туда же, а из аренды отозвать Лунина, ведь вопрос вратаря с престарелым Буффоном тоже актуален в ПСЖ. Плюс что-то выручить с продажи Бэйла, и тогда вариант с покупкой и Неймара и Мбаппе вполне возможен, да и сами они думаю будут не против перейти под руководство Зизу, один его земляк, а второй давно рвется в команду покрупней чем ПСЖ. Вот только, думаю, шейхи не совсем согласятся на развитие такого сценария.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   437 / 1090
вчера в 07:18
Посмотрим, кого реально выберет.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   272 / 1090
вчера в 06:51
Единственный шанс подписать мбаппе, это чтоб он устроил забастовку в стиле рабьо, у того хоть контракт заканчивается. Очень тяжёлая работа предстоит Пересу.
Zloi iron
Zloi iron
   559 / 1090
вчера в 06:49
Перец,ты дурак? Да кто же тебе их отдаст?😂
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 06:46
Мбаппе - лучшая в мире перспектива на сегодняшний день, Неймар уже дорогостоящий, капризный и немолодой балласт.
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:38
Перес: «Кого бы я выбрал между Неймаром и Мбаппе? Дзюбу!»
eleven LC
eleven LC
   241 / 1090
вчера в 06:18
Почему до Переса и всех остальных наконец не дойдёт что Неймар обычный,очень обычный игрок,он не лучше Робиньо,просто пораскрученней!
Сколько Неймару сейчас 27?! У Месси было уже 4 зм к этому возрасту,и он был четыре раза подряд лучшим бомбардиром лч к своим 27 годам,а где был лучшим бомбардиром Неймар,кто нибудь помнит?
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 06:04
Губища раскатана до предела!!!
NGYRZ
NGYRZ
   45 / 1090
вчера в 05:55
Но есть одно большое НО, президент ПСЖ настолько богатый человек, что может позволить себе послать тебя Перес на все четыре стороны с твоими для него "грошами", которые ты предложишь за обоих.

И если только он сам захочет расстаться с ними обоими, при условии что Перес НУ ОЧЕЕНЬ хорошо попросит!
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