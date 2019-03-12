Перес: «Кого бы я выбрал между Неймаром и Мбаппе? Обоих»

Президент «Реала» Флорентино Перес после представления Зинедина Зидана в качестве нового главного тренера команды прокомментировал слухи об интересе «Королевского клуба» к нападающим «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и Неймару.

Зидан – француз. Поэтому, возможно, у него получится что-нибудь придумать с Мбаппе (смеётся). Однако сейчас все мы заинтересованы в том, чтобы хорошо закончить этот сезон и начать готовиться к следующему.

Кого бы я выбрали между Мбаппе и Неймаром? Обоих.