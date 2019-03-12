Дм. Черышев: «Зидан поднимет „Реал“ с колен»

Бывший тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника «сливочных».
Зидан всегда жил в раздевалке «Реала», он знает, как ею управлять, знает обстановку внутри неё. Мы помним, каких результатов добился француз, будучи тренером, сплотив команду и привив ей интересный футбол. Возвращение такой фигуры на пост главного тренера играет положительную роль во всех отношениях.
Сейчас в «Реале» нервозная обстановка, потому что нет результата. Клуб всегда славился громкими именами в составе, звёздами мирового футбола, а сейчас их от силы две-три. Необходимо, чтобы руководство «сливочных» соглашалось на условия Зидана по селекции команды.
Нельзя сказать, что у Зинедина великолепный тренерский опыт. Он ещё должен прогрессировать, чтобы стать таким же великим тренером, каким был игроком. Зидан ушёл год назад из «Реала» на коне, но оставил его там же, и этот конь понесёт его вперёд.
Он не ставит свою карьеру под угрозу. Я уверен, что он превратится в тренера экстра-класса: анализирующего, думающего. Когда я тренировал в системе «Реала», а его сын играл у меня в команде, Зидан никогда не лез в тренерский процесс, он просто слушал и находился рядом, вникал в тонкости. Он поднимет «Реал» с колен.
НО ИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ БЫТЬ В ТАКОЙ ПОЗИЦИИ ПОД КАТАЛОНЦАМИ И МАТРАСНИКАМИ
ГЫ-ГЫ
НО ИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ БЫТЬ В ТАКОЙ ПОЗИЦИИ ПОД КАТАЛОНЦАМИ И МАТРАСНИКАМИ
ГЫ-ГЫ
Никто ничего не знает. Зидан начинает новую фазу. В Реале было куча разных тренеров, кто-то лепил из готового, кто-то вычищал команду, кто-то только успевал набрать.
Даже, если бы пригласили не Зидана, а кого-то другого, ситуация всё равно была та же самая - строительство новой команды. Ну нельзя на одном составе выезжать столько лет.
Никто ничего не знает. Зидан начинает новую фазу. В Реале было куча разных тренеров, кто-то лепил из готового, кто-то вычищал команду, кто-то только успевал набрать.
Даже, если бы пригласили не Зидана, а кого-то другого, ситуация всё равно была та же самая - строительство новой команды. Ну нельзя на одном составе выезжать столько лет.
Мощные трансферы нужны,надеюсь Зизу вернулся только по таким критериям.
Мощные трансферы нужны,надеюсь Зизу вернулся только по таким критериям.