ГлавнаяНовости

Дм. Черышев: «Зидан поднимет „Реал“ с колен»

вчера, 11:20

Бывший тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника «сливочных».

Зидан всегда жил в раздевалке «Реала», он знает, как ею управлять, знает обстановку внутри неё. Мы помним, каких результатов добился француз, будучи тренером, сплотив команду и привив ей интересный футбол. Возвращение такой фигуры на пост главного тренера играет положительную роль во всех отношениях.

Сейчас в «Реале» нервозная обстановка, потому что нет результата. Клуб всегда славился громкими именами в составе, звёздами мирового футбола, а сейчас их от силы две-три. Необходимо, чтобы руководство «сливочных» соглашалось на условия Зидана по селекции команды.

Нельзя сказать, что у Зинедина великолепный тренерский опыт. Он ещё должен прогрессировать, чтобы стать таким же великим тренером, каким был игроком. Зидан ушёл год назад из «Реала» на коне, но оставил его там же, и этот конь понесёт его вперёд.

Он не ставит свою карьеру под угрозу. Я уверен, что он превратится в тренера экстра-класса: анализирующего, думающего. Когда я тренировал в системе «Реала», а его сын играл у меня в команде, Зидан никогда не лез в тренерский процесс, он просто слушал и находился рядом, вникал в тонкости. Он поднимет «Реал» с колен.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат»: «Отношения Швеца с агентом не повлияют на его работу с клубом»
Сегодня, 13:12 Комментарии0
«Динамо»: «Эксперты РПЛ отметили значительные улучшения газона»
Сегодня, 11:07 Комментарии5
Караваев: «Слуцкий повысил голос - и мы забили четыре гола»
Сегодня, 09:17 Комментарии8
Караваев: «О вызове в сборную узнал из сообщения в мессенджере»
Сегодня, 08:55 Комментарии4
Гулиев: «Кононов всегда очень уверен в себе»
Сегодня, 08:43 Комментарии25
Гулиев: «Матч с „Зенитом“ нужно обязательно выигрывать»
Сегодня, 05:56 Комментарии44
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
InterChampion
InterChampion
вчера в 23:59
Барса негордая, в таком случае и на стол может залезть)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Balanenok
   226 / 1090
вчера в 14:21
А разве Реал на коленях?
Да ,на коленях ! А самое смешное ,что кони думают ,что это их рук дело !!! )))))))))))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   88 / 1090
вчера в 14:04
Зидан поднимет Реал с колен так же, как и Путин поднимает Россию - никак
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 13:39
Зидан усилит работу в Реале.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   165 / 1090
вчера в 12:57
    FROBI
    FROBI
       387 / 1090
    вчера в 12:52
    Откуда вся эта словесная лабуда - "с колен", "с корточек", еще откуда-то?
    Никто ничего не знает. Зидан начинает новую фазу. В Реале было куча разных тренеров, кто-то лепил из готового, кто-то вычищал команду, кто-то только успевал набрать.
    Даже, если бы пригласили не Зидана, а кого-то другого, ситуация всё равно была та же самая - строительство новой команды. Ну нельзя на одном составе выезжать столько лет.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил За адекватность
       70 / 1090
    вчера в 12:35
    То есть идти на 3-ем месте в одном из лучших чемпионатов Европы это стояние на коленях. Буду знать.
    Проиграть все турниры года(КК,ЛЧ,ЛаЛига) имелось ввиду.
    pavkur
    pavkur
       44 / 1090
    вчера в 12:34
    Черышев знает, он столько много Реалу дал.
    За адекватность
    За адекватность
       51 / 1090
    вчера в 11:44
    То есть идти на 3-ем месте в одном из лучших чемпионатов Европы это стояние на коленях. Буду знать.
    No problem
    No problem
       61 / 1090
    вчера в 11:39
    Будем посмотреть.
    Мощные трансферы нужны,надеюсь Зизу вернулся только по таким критериям.
    cevin cigan
    cevin cigan
       70 / 1090
    вчера в 11:37
    И себя не забыл прорекламировать("когда я тренировал в системе Реала....")
    Balanenok
    Balanenok
       187 / 1090
    вчера в 11:34
    А разве Реал на коленях?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100