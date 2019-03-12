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Фролов: «Отбивать пенальти меня научил Беленов»

вчера, 02:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2). На 10-й минуте встречи ему удалось отразить удар Ари с 11-метровой отметки.

«Краснодар» — зрелищная команда. Против неё приятно играть, к тому же у нас получилось поймать соперника на контратаке.

Успешно отбивать пенальти меня научил Александр Беленов, когда мы вместе играли за «Кубань». Раскрывать его секрет я не буду. Перед ударом смотрел на мяч и на Ари. У него татуировки красивые. 

Какой из двух пропущенных я имел больше шансов отразить? Первый. Там можно было сыграть на опережение. Или оставаться на линии ворот. Но Ари — футболист высокого уровня. Да и в целом «Краснодар» — отличная команда. Тяжело против неё играть. Хотелось бы отбить оба гола, но получилось так, как получилось.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 09:30
Отлично отработал.
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 08:56
Ари больше виноват, пробил ужасно...
Bastardo
Bastardo
   491 / 1090
вчера в 07:01
Конкурент Довбне
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 04:46
Повезло больше.
mangoх12
mangoх12
   24 / 1090
вчера в 03:23
Беленова в сборную!
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 03:22
Молодец.
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