Фролов: «Отбивать пенальти меня научил Беленов»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2). На 10-й минуте встречи ему удалось отразить удар Ари с 11-метровой отметки.

«Краснодар» — зрелищная команда. Против неё приятно играть, к тому же у нас получилось поймать соперника на контратаке.

Успешно отбивать пенальти меня научил Александр Беленов, когда мы вместе играли за «Кубань». Раскрывать его секрет я не буду. Перед ударом смотрел на мяч и на Ари. У него татуировки красивые.

Какой из двух пропущенных я имел больше шансов отразить? Первый. Там можно было сыграть на опережение. Или оставаться на линии ворот. Но Ари — футболист высокого уровня. Да и в целом «Краснодар» — отличная команда. Тяжело против неё играть. Хотелось бы отбить оба гола, но получилось так, как получилось.