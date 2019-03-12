Арустамян: «Некая группа людей подарила Игнатьеву автомобиль»

Российский комментатор Нобель Арустамян в программе «Инсайдеры» рассказал о ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который отказывается подписывать новый контракт с клубом.

Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарили ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной.