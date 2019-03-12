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Арустамян: «Некая группа людей подарила Игнатьеву автомобиль»

вчера, 09:04

Российский комментатор Нобель Арустамян в программе «Инсайдеры» рассказал о ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который отказывается подписывать новый контракт с клубом.

Компания Prosport Management Германа Ткаченко не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарили ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
   20 / 1090
вчера в 18:35
А этой "бабушке" карапету везде свой нос сунуть надо.
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:43
Ну и правильно - раз галицкий не ценит своих воспитанников, то оценят другие.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Mauricio Gugelmin
   53 / 1090
вчера в 11:49
А ты нарочно отправил себя в бан к матчу ЦСКА - Рубин, чтобы типа не возникло вопросов, почему тебя нет на ветке Рубина в матче Рубина?
А кто захочет позориться?
Казанский
Казанский ответил Mauricio Gugelmin
   136 / 1090
вчера в 11:04
А ты нарочно отправил себя в бан к матчу ЦСКА - Рубин, чтобы типа не возникло вопросов, почему тебя нет на ветке Рубина в матче Рубина?
Я оправлял тебя в бан?Опять грешишь,Вазгенка?(((
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Казанский
   126 / 1090
вчера в 10:55
А ты нарочно отправил себя в бан к матчу ЦСКА - Рубин, чтобы типа не возникло вопросов, почему тебя нет на ветке Рубина в матче Рубина?
Казанский
Казанский ответил Mauricio Gugelmin
   136 / 1090
вчера в 10:46
О, как про "спартач", так сразу мы возмущаемся!
Вазгенка,так я не про тебя писал,Но если ты ЧУДО,то поговорим)))
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Казанский
   126 / 1090
вчера в 10:45
О, как про "спартач", так сразу мы возмущаемся!
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 10:14
Продал футбол за авто.
Казанский
Казанский
   136 / 1090
вчера в 09:44
О,9-е ЧУДО света выплыло))))Пообщаться не желаешь или краповый берет голову жмет?))))
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 09:39
Спартачу шнобель оторвали, а он всё слухи придумывает!
grisser
grisser
   57 / 1090
вчера в 09:33
И здесь рука фердуна чувствуется.
mat73
mat73
   279 / 1090
вчера в 09:29
Я уж подумал про нашего известного тренера Бориса Игнатьева. Порадоваться успел даже за старика!...
Казанский
Казанский ответил LOpp
   136 / 1090
вчера в 09:22
Может родители (друзья) на днюху ему тачку подарили, а Шнобель уже истерику раздул.
Вот в натуре.И мне родители подарили Бентли как бывшему игроку молодежки Рубина,но почему то об этом не пишут)))
LOpp
LOpp
   37 / 1090
вчера в 09:14
Может родители (друзья) на днюху ему тачку подарили, а Шнобель уже истерику раздул.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1090
вчера в 09:09
Не знаю про других, а Ткаченко, разворовавший сначала КС, а потом "Анжи" Керимова, давно должен был второй срок мотать, а не спортивным менеджментом заниматься
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