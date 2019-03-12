Ловчев: «„Зенит“ продает Халка, а покупает Заболотного»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Зенита» над «Уфой» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ .

«Зенит» не играет в силу своих игроков, но все равно будет чемпионом при всех вариантах. Им хватило пяти минут, чтобы забить оба мяча. Ведущие клубы Европы вроде «Манчестер Сити» всегда хотят забить, каким бы ни был счет, а у «Зенита» этой жажды гола нет. Главное победа и деньги на книжку, а удовольствия от игры никто сам не получает.

Сергей Семак все-таки не так долго работает самостоятельно. Каких-то наработок, связок в команде у него особо нет. Кто лучше себя чувствует, те и выходят на поле. В отличие от «Краснодара», у которого сыгранный состав и поставленная игра. Но там люди несколько лет играют вместе.

Думаю, что проблема не в Семаке, а в руководстве клуба, которое раньше считало, что деньги решают все. Покупали Халка, Акселя Витселя, но ничего в Европе не выиграли и стали упускать золото даже в РПЛ . Когда люди продают Халка, а покупают Заболотного, они априори отказываются от глобальной цели – сделать лучшую команду Европы.

Вот возьмите Магомеда Оздоева, вызванного в сборную России. Он же средненький игрок. Да, для чемпионата России его хватает, но на международном уровне этого недостаточно. Так что все идет от головы, проблема не в тренере. «Зенит» пробовал зарубежных специалистов Мирчу Луческу, Роберто Манчини, но ничего особенно не выиграл. Нужны большие звезды.

С возвращением Кристиана Нобоа, который ведет игру команды, «Зенит» должен еще прибавить, но и он звезда только по российским меркам.