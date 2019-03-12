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Ловчев: «„Зенит“ продает Халка, а покупает Заболотного»

вчера, 10:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Зенита» над «Уфой» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ.

«Зенит» не играет в силу своих игроков, но все равно будет чемпионом при всех вариантах. Им хватило пяти минут, чтобы забить оба мяча. Ведущие клубы Европы вроде «Манчестер Сити» всегда хотят забить, каким бы ни был счет, а у «Зенита» этой жажды гола нет. Главное победа и деньги на книжку, а удовольствия от игры никто сам не получает.

Сергей Семак все-таки не так долго работает самостоятельно. Каких-то наработок, связок в команде у него особо нет. Кто лучше себя чувствует, те и выходят на поле. В отличие от «Краснодара», у которого сыгранный состав и поставленная игра. Но там люди несколько лет играют вместе.

Думаю, что проблема не в Семаке, а в руководстве клуба, которое раньше считало, что деньги решают все. Покупали Халка, Акселя Витселя, но ничего в Европе не выиграли и стали упускать золото даже в РПЛ. Когда люди продают Халка, а покупают Заболотного, они априори отказываются от глобальной цели – сделать лучшую команду Европы.

Вот возьмите Магомеда Оздоева, вызванного в сборную России. Он же средненький игрок. Да, для чемпионата России его хватает, но на международном уровне этого недостаточно. Так что все идет от головы, проблема не в тренере. «Зенит» пробовал зарубежных специалистов Мирчу Луческу, Роберто Манчини, но ничего особенно не выиграл. Нужны большие звезды.

С возвращением Кристиана Нобоа, который ведет игру команды, «Зенит» должен еще прибавить, но и он звезда только по российским меркам.

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Все комментарии
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Заполярный
   233 / 1090
сегодня в 08:21
ЛЮБУЮ ЧАШКУ НАДО ВЫИГРАТЬ, А НЕ ПОКУПАТЬ, КАК ВЫ.
Да ты важный свидетель мать твою, ясно понятно. Идите и выигрывайте, а не сливайтесь с позором))
Заполярный
Заполярный ответил Некит_Зенит
   256 / 1090
вчера в 23:48
О чем с вами разговаривать, если спартак даже в группе ЛЕ не конкурентен? Из года в год позор за позором, но стыдно почему то за зенит?! Ах да, я ж забыл, вам не нужна эта чашка. Кубок матч тв куда круче! Идите в чемпионат муры, там точно печинёнами будете))
ЛЮБУЮ ЧАШКУ НАДО ВЫИГРАТЬ, А НЕ ПОКУПАТЬ, КАК ВЫ.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Mekrash
   654 / 1090
вчера в 22:53
Извиняюсь
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Aндрей Сибиряков
   654 / 1090
вчера в 22:51
Ну да зато Гончаренко знает типа весь мир,да? Он типа для вас Гвардиола ваш гончаренко
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Заполярный
   233 / 1090
вчера в 15:42
Ну почему то стыдно за зенит
О чем с вами разговаривать, если спартак даже в группе ЛЕ не конкурентен? Из года в год позор за позором, но стыдно почему то за зенит?! Ах да, я ж забыл, вам не нужна эта чашка. Кубок матч тв куда круче!
Идите в чемпионат муры, там точно печинёнами будете))
Заполярный
Заполярный
   256 / 1090
вчера в 14:05
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЗАБОЛОТНОГО. ЭТО БУДУЩЕЕ ЛАЗУРНЫХ.
Заполярный
Заполярный ответил Некит_Зенит
   256 / 1090
вчера в 13:59
Легия санкт галлен аек... весна без еврокубков. Тебе должно быть стыдно за спартак))
Ну почему то стыдно за зенит
stachel
stachel ответил Jeck Denielse
   444 / 1090
вчера в 13:48
Серафимыч футбольный человек.... Как никто должен знать сколько стоят "большие звезды"..... Удачи нам если только 3-4 клуба сложиться...То. Купят....Одного на всех...))))
Это если еще согласится... Но даже если придет условный Агуэро, кто будет его партнерами, кто будет играть с ним в пас? Заболото, Ероха, Деревяшка или Оздоев?! С Халком была эта проблема в первый сезон, когда свежаком из Порто. Он думал что у нас тоже будет Фалькао в партнерах. Ан нет! Ему деревяшку дали. Пока ему в голову попадать не научился, ничего у Халка в ПФЛ не выходило.
mat73
mat73
   279 / 1090
вчера в 13:37
Кто такой и где Халк? И кто Заболотный?
Осталось только клуб переименовать - ФК "Заболотный" /Санкт-Петербург/
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил FILL3286
   233 / 1090
вчера в 13:35
забалотный паредас молло гойло,рэгони,друисси,андерлехт,лейпциг,бенфика,вильяреал!!! ясно все стыдно за зенит
Легия санкт галлен аек... весна без еврокубков. Тебе должно быть стыдно за спартак))
Заполярный
Заполярный ответил viv
   256 / 1090
вчера в 13:34
Рейнгольд, Ловчев...кто следущий ......
А ТЕБЕ НЕ ВСЕ ЛИ РАВНО ПРО КОГО ГАДОСТИ ПИСАТЬ
iri13
iri13 ответил Т34
   315 / 1090
вчера в 13:12
А что не так? Чтобы купить что-то не нужное, надо продать что-то нужное.))) Заболотный еще себя покажет, с манекенами он уже борется на равных, а некоторых даже побеждает.)))
Всем бы так.
И рекламировать передовой опыт.
А то одно нытье кругом....
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 13:02
Совершенно не понял словесный понос Ловчева. Это не так, то не так.... А что ему не нравится? РПЛ - колхозный чемп, никакой рациональной экономики нет. Вот и получается сумбур, вполне по нашему уровню. Причем у всех, не только у Зенита.
Т34
Т34
   56 / 1090
вчера в 12:52
А что не так? Чтобы купить что-то не нужное, надо продать что-то нужное.))) Заболотный еще себя покажет, с манекенами он уже борется на равных, а некоторых даже побеждает.)))
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 12:51
забалотный паредас молло гойло,рэгони,друисси,андерлехт,лейпциг,бенфика,вильяреал!!! ясно все
стыдно за зенит
time out
time out
   69 / 1090
вчера в 12:43
Что он тут развел, этот Ловчев. Сказал бы просто, что стыдно за зенит, позор!. И всем все ясно.
viv
viv
   43 / 1090
вчера в 12:14
Рейнгольд, Ловчев...кто следущий ......
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Байкал-38.
   126 / 1090
вчера в 12:14
Заболотному федун угрожал за то, что он посмел за Тосно федунятнику отгрузить, позор!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   233 / 1090
вчера в 12:09
Он намекает купите еще одного халка за 50 евро лямов? А в хрюшатнике потом не будут хрюкать, что мы деньги их бабушек втюхали?
RIR68
RIR68
   232 / 1090
вчера в 12:09
спартак купил в Бразилии памятник Роше, но до сих пор растаможить его не может)))
112910415
112910415
   106 / 1090
вчера в 11:58
гиблый проект
161регион
161регион
   66 / 1090
вчера в 11:55
Даже Ловчев облил коричневой подливой зенит....бу га га
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 11:51
Тут всё просто, Спартак покупает Педро за 12 лямов, где был Ловчев с вопросами?
Конечно Зенит лохонулся с Заболотным, но мы все видели как он приземлял тот же Спартак и вроде как потенциал виден был, но не срослось.
Ну куда этот со свиным рылом лезет то? Давай о Педро подымай вопросы, как такую бездарность, да ещё за такие деньги купил твой Спартак!
Он спит и видит, как Спартак выше Зенита, а тут советует покупать больших звёзд, что бы они унижали Спартак!
Двуличность зашкаливает!!!!! Свинья она и в Африке и в Тарасовке свинья!!!
yrasikos22
yrasikos22
   299 / 1090
вчера в 11:50
Спартак тратит 220 лямов и скупает Кариок,Де зуевых и прочий шлак Европы не одного по настоящему топового игрока у Спартака уже 10 лет не появлялось,последним игроком был Алекс,команда имеет второй бюджет в Лиги и не может даже групповой этап Лиги Европы пройти,вот где беду надо искать а не Зенит обсуждать.
ermak6848
ermak6848
   197 / 1090
вчера в 11:45
тусовка колоды из футболистов везде происходит, а результат будет...али нет
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 11:45
Зенит делает то, что считает нужным.
Mekrash
Mekrash ответил Ruslan Volkov
   351 / 1090
вчера в 11:44
Это кто курица Гончаренко? Ты конь смешной такой,сравниваешь Ловчева с Гончаренко?
Что за жаргон, мы же интеллигентные люди?
За адекватность
За адекватность
   51 / 1090
вчера в 11:35
«Зенит» пробовал зарубежных специалистов Мирчу Луческу, Роберто Манчини, но ничего особенно не выиграл." А Дик Адвокат? Хотя чего уж там, выиграл КУЕФА, в последнее время устали наши клубы в финалах и полуфиналах этого никчемного кубка биться."Не замахнуться ли на Вильяма нашего Шекспира."
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Ruslan Volkov
   111 / 1090
вчера в 11:33
Это кто курица Гончаренко? Ты конь смешной такой,сравниваешь Ловчева с Гончаренко?
Кто знает Ловчева за границами Москвы? Только узкий специалист свинолог, разве что.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Mekrash
   654 / 1090
вчера в 11:23
Это кто курица Гончаренко? Ты конь смешной такой,сравниваешь Ловчева с Гончаренко?
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