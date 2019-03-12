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Фьолусон: «Мы не должны расслабляться, в РПЛ нелегко обыграть кого-либо»

вчера, 03:18
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

В чём причина такого результата с аутсайдером? Это не так просто объяснить. Хорошо начали игру. Мы заработали пенальти в первом тайме, но не смогли его реализовать. После того, как мы не забили, то стали хуже играть. Тяжело пришлось в первой половине, но во втором тайме мы немного собрались. Считаю, не должны расслабляться в РПЛ, потому что тут нелегко обыграть кого-либо. 

При счёте 2:1 мы посчитали, что игра сделана? Я не согласен с этим. Когда они сравнивали счёт, гол был забит не с игры, а с углового. При стандарте всё может произойти: мяч вылетел из штрафной, потом вернулся. Фактически, он мог отскочить в любое место. Может быть, им даже повезло. У нас же было много возможностей, чтобы сделать счёт крупнее и до этого момента, но мы не воспользовались этим. 

Серия из 9 матчей без побед – это кризис? Ни о каком кризисе не слышал и так не смотрю на этот вопрос. Просто бывают непростые периоды у любой команды. Ситуация может поменяться очень быстро. 

Не думаю, что есть проблемы с восстановлением перед «Валенсией». Два дня будет достаточно. Мы любим играть, поэтому будем готовы.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   109 / 1090
вчера в 10:56
Много текста бесполезного.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 09:01
Кроме как на себя и Ари, пенять не на кого.
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 05:54
Мягко говоря не впечатлили.
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