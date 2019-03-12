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Президент «Урала»: «Судья ошибся с пенальти»

вчера, 11:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главный судья матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

М​не показалось, что штрафной был в сторону ворот «Ахмата». Но судья так не счёл и увидел игру рукой нашего футболиста. Да, мы смотрели уже повтор после игры. На повторе мне показалось, что штрафной был в сторону «Ахмата». Но если судья трактовал это как просто игру рукой, то это пенальти. Мы видели, что нашего игрока толкнули, но что делать? Протест подавать не будем. Что нам это даст? Судью накажут? Судья видел эпизод, как видел, вот и всё.

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
   49 / 1090
вчера в 13:39
Судейство как было отвратительным, так и осталось и фамилии одни и те же.
fanilich
fanilich
   918 / 1090
вчера в 12:38
Игроку Урала не надо было умышленно трогать мяч рукой пока нет свистка о нарушении,и ни каких проблем не было для Урала.Наказать надо своего игрока за "сам себе судья"
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 11:55
Эх, Гриша! Если кажется, надо креститься!
Alladins
Alladins
   142 / 1090
вчера в 11:53
Лоббирует кто-то кукуяна активно.
Bjuik
Bjuik
   49 / 1090
вчера в 11:37
Павел Кукуян, Никита Симонян, ........
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 11:32
Эль Кабир твой отбитый в первую очередь!
pavkur
pavkur
   44 / 1090
вчера в 11:31
Это кукуян, его фамилия давно стала нарицательной, символом коррупционности и беспредела в нашем футбольном судействе.
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