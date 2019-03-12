Президент «Урала»: «Судья ошибся с пенальти»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что главный судья матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды.

М​не показалось, что штрафной был в сторону ворот «Ахмата». Но судья так не счёл и увидел игру рукой нашего футболиста. Да, мы смотрели уже повтор после игры. На повторе мне показалось, что штрафной был в сторону «Ахмата». Но если судья трактовал это как просто игру рукой, то это пенальти. Мы видели, что нашего игрока толкнули, но что делать? Протест подавать не будем. Что нам это даст? Судью накажут? Судья видел эпизод, как видел, вот и всё.