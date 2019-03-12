Ари: «Забей я пенальти, мы бы выиграли»

Нападающий «Краснодара» Ари подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). В начале встречи Ари не смог реализовать пенальти, но отличился голом во втором тайме.

Перед игрой все знали, что будет сложно с соперником, который играет на контратаках. В таких играх нужно больше концентрации, больше агрессии. Только мы так не сделали. Мы пропустили гол, потом забили два, и в последние 10 минут не сыграли аккуратно в обороне, получив в итоге ничью.

На неделе у нас ещё одна игра. Нужно отдохнуть, выполнить процедуры и подумать о предстоящей игре с «Валенсией».

Была ли недооценка? Мы не играли плохо: все выполнили хорошую работу. Заработали пенальти и выиграли бы, забей я его. Сейчас уже нужно забыть эту игру и двигаться дальше. Конечно, буду пробовать бить пенальти ещё. Это промах, это не в первый раз. Нужно продолжать тренироваться, и в следующий раз у меня получится.

Неудачная серия «Краснодара»? Тяжело говорить про это. Бывают разные игры: хорошие в начале и плохие в конце. И наоборот. Нужно 90 минут играть агрессивно, как нам всегда говорит тренер. Если будем играть с максимальной концентрацией, то будем побеждать. Посмотрим, что скажет тренер на разборе этой игры, в чём причины.