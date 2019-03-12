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Ари: «Забей я пенальти, мы бы выиграли»

вчера, 03:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2). В начале встречи Ари не смог реализовать пенальти, но отличился голом во втором тайме.

Перед игрой все знали, что будет сложно с соперником, который играет на контратаках. В таких играх нужно больше концентрации, больше агрессии. Только мы так не сделали. Мы пропустили гол, потом забили два, и в последние 10 минут не сыграли аккуратно в обороне, получив в итоге ничью. 

На неделе у нас ещё одна игра. Нужно отдохнуть, выполнить процедуры и подумать о предстоящей игре с «Валенсией». 

Была ли недооценка? Мы не играли плохо: все выполнили хорошую работу. Заработали пенальти и выиграли бы, забей я его. Сейчас уже нужно забыть эту игру и двигаться дальше. Конечно, буду пробовать бить пенальти ещё. Это промах, это не в первый раз. Нужно продолжать тренироваться, и в следующий раз у меня получится. 

Неудачная серия «Краснодара»? Тяжело говорить про это. Бывают разные игры: хорошие в начале и плохие в конце. И наоборот. Нужно 90 минут играть агрессивно, как нам всегда говорит тренер. Если будем играть с максимальной концентрацией, то будем побеждать. Посмотрим, что скажет тренер на разборе этой игры, в чём причины.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   916 / 1090
вчера в 15:31
Лопух
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Klаsse
   126 / 1090
вчера в 12:03
И играл бы с Марибором, ПАОКом, Рапидом вместо побед над Севильей, Реал Сосьедад, 1/8 Финала ЛЕ!
Klаsse
Klаsse
   518 / 1090
вчера в 11:22
угу, а еще играй ты нормально, был бы сейчас в московском Спартаке, а не в Краснодаре))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 09:42
Много условий обыграть Оренбург.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   111 / 1090
вчера в 09:26
Началось нытье по-тарасовски, как говорится, сколько не корми.
ermak6848
ermak6848
   197 / 1090
вчера в 09:03
Бывает срезка и не удача в пробивании 11 метрового - всё на нервах...
Ваня лучший
Ваня лучший
   25 / 1090
вчера в 08:20
Все равно Краснодар по игре лучший. Тягомотину как Зенит и Спартак не гоняет.
Groove000
Groove000
   167 / 1090
вчера в 08:01
Дело даже не в том, что Ари не забил. В этом нет ничего странного. Странна только была игра всей команды - на пофиг, как будто
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 1090
вчера в 07:57
Подвёл команду .
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 07:55
Ты, дружочек, больше гримасничаешь и выпрашиваешь пенальти, чем играешь. Ты лишний в команде и почему тебя держат не пойму. А подвел всех Игнатьев, звездунок...
Морозовский
Морозовский
   17 / 1090
вчера в 07:45
Если БЫ "Оренбург" играл смелее, то мог БЫ и выиграть БЫ.
Zenit_84
Zenit_84
   171 / 1090
вчера в 06:18
Почему? Ты же игрок сборной России.
Василий 50
Василий 50
   325 / 1090
вчера в 06:16
Да и хрен с ним - "Валенсии" забей...
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 06:11
После боя кулаками не машут.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 05:59
Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 05:52
Ари всегда подводит в нужный момент.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 05:44
Надо было забить , а теперь чего говорить!
mangoх12
mangoх12
   24 / 1090
вчера в 05:28
иди тренируйся)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 04:55
Если бы, но не срослось! Если бы Лампочкин судил честно пищевик, он бы поставил пенку за фол Свинси против тебя!
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