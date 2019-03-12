Вальверде: «Зидан - отличный тренер»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».
Зидан - отличный тренер. Он вернулся в большой клуб, который является нашим соперником.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».
Зидан - отличный тренер. Он вернулся в большой клуб, который является нашим соперником.
Ах-ха)
Ах-ха)
Тебя не стоя рожали? Аха-ха)
Тебя не стоя рожали? Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Сегодня прибереги чернила для Атлетов из Мадрида.
В Турине сегодня будет жарко!!!)
Сегодня прибереги чернила для Атлетов из Мадрида.
В Турине сегодня будет жарко!!!)