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Вальверде: «Зидан - отличный тренер»

вчера, 19:23

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал».

Зидан - отличный тренер. Он вернулся в большой клуб, который является нашим соперником.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   122 / 1090
вчера в 23:11
Очень ёмкий и содержательный комментарий в твоём исполнении. Аха-ха) Тебя не стоя рожали? Аха-ха)
с собой не путай - шахта...


Ах-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
   21 / 1090
вчера в 22:26
Скорее всего после Атлетов ты откинешься не важно победять или проиграют... Аха-ха)
Очень ёмкий и содержательный комментарий в твоём исполнении. Аха-ха)
Тебя не стоя рожали? Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   122 / 1090
вчера в 22:23
Хорошо и для Лиона немного оставлю. Аха-ха)
Скорее всего после Атлетов ты откинешься не важно победять или проиграют...


Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Vladimir808
   21 / 1090
вчера в 22:19
Ты уже барабанишь!!!) Сегодня прибереги чернила для Атлетов из Мадрида. В Турине сегодня будет жарко!!!)
Хорошо и для Лиона немного оставлю. Аха-ха)
Воин666
Воин666 ответил Санкт-Ватутинки
   174 / 1090
вчера в 21:03
Еще бы! Он то помнит, как его в Суперкубке унизили и чемпионство забрали в первый же полноценный сезон у руля Реала!
Чемпионство Реал забрал у Энрике, а Вальверде в прошлом(первом) сезоне выиграл чемпионат, да и в этом близок к победе.
neomessi
neomessi
   250 / 1090
вчера в 20:37
А про Моура ни какой тренер так не скажет....
Vladimir808
Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
   149 / 1090
вчера в 19:59
Ты уже барабанишь!!!)
Сегодня прибереги чернила для Атлетов из Мадрида.
В Турине сегодня будет жарко!!!)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   122 / 1090
вчера в 19:49
Вальверда отличный подхалим. Аха-ха)
Плюнул он в Ювентус...Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   21 / 1090
вчера в 19:29
Вальверда отличный подхалим. Аха-ха)
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 19:25
Еще бы! Он то помнит, как его в Суперкубке унизили и чемпионство забрали в первый же полноценный сезон у руля Реала!
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