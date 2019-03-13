Бонуччи: «Было сказано много слов, но „Ювентус“ всегда отвечает на поле»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Это прекрасная ночь для «Ювентуса». Было сказано много слов как после первой игры, так и за последние несколько дней, но «Ювентус» всегда отвечает на поле.

У нас было четыре момента, и мы забили три из них. В первом круге соперник сделал то же самое, забив два момента из двух.

Всё, что сказал нам Аллегри, произвело на нас впечатление и заставило нас показать свои лучшие качества. Наш тактический подход состоял в том, чтобы оттеснить крайних защитников «Атлетико», благодаря агрессивной игре через фланги Спинаццолы и Канселу.

У нас отличный тренер, который ведёт нас в четвертьфинал. Это было нелегко, но мы сделали этот камбэк.