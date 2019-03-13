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Бонуччи: «Было сказано много слов, но „Ювентус“ всегда отвечает на поле»

вчера, 04:54
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

Это прекрасная ночь для «Ювентуса». Было сказано много слов как после первой игры, так и за последние несколько дней, но «Ювентус» всегда отвечает на поле.

У нас было четыре момента, и мы забили три из них. В первом круге соперник сделал то же самое, забив два момента из двух.

Всё, что сказал нам Аллегри, произвело на нас впечатление и заставило нас показать свои лучшие качества. Наш тактический подход состоял в том, чтобы оттеснить крайних защитников «Атлетико», благодаря агрессивной игре через фланги Спинаццолы и Канселу.

У нас отличный тренер, который ведёт нас в четвертьфинал. Это было нелегко, но мы сделали этот камбэк.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   587 / 1090
вчера в 14:22
я вчера прям Спинацоллу и Бернадески к нам захотел! Юве красавэлла,футбол идеальный!
FERIS
FERIS
   249 / 1090
вчера в 10:21
Молдцы!
Разорвали матрас в клочья!
commando
commando
вчера в 05:57
Судя по пенке,не только на поле,но и вне его..;)Но Атлеты заслуженно вылетели,приехали автобусом постоять,нафиг такой футбол.
Left Boy
Left Boy
   634 / 1090
вчера в 05:04
Бон красава, четко отыграл, да как и все, в принципе
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