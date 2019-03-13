Промес: «Почему Россия? Если начистоту, то из-за денег»

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о причинах, почему он выбрал «Спартак». Напомним, что минувшим летом футболист перебрался из московского клуба в испанский.

Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.

К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-Лиги. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно.