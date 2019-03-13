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Промес: «Почему Россия? Если начистоту, то из-за денег»

вчера, 16:15
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья23:00 Не начался

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о причинах, почему он выбрал «Спартак». Напомним, что минувшим летом футболист перебрался из московского клуба в испанский. 

Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.

К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-Лиги. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Заполярный
   4 / 1090
сегодня в 01:51
Я БЫ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ КОМЕНТАМИ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ\. ЧЕМ ЗА ДРУГИМИ. Я ЖЕ НЕ ПИШУ ЧТО У ВАС БОМЖОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НА ДОСУГЕ ПРОЧТИТЕ ПРЕДЫДУЩИЕ , ТАМ ВОСПИТАНИЕМ НЕ СИЛЬНО ОТДАЕТ. ВСЕ ЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО ХОТЯ Я БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
1:18
Mekrash
Mekrash
   279 / 1090
сегодня в 00:25
Промеса просто бы никто в приличный клуб не взял, пришлось за деньги идти в неприличный.
Jum13
Jum13 ответил Заполярный
   26 / 1090
сегодня в 00:20
Я БЫ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ КОМЕНТАМИ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ\. ЧЕМ ЗА ДРУГИМИ. Я ЖЕ НЕ ПИШУ ЧТО У ВАС БОМЖОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НА ДОСУГЕ ПРОЧТИТЕ ПРЕДЫДУЩИЕ , ТАМ ВОСПИТАНИЕМ НЕ СИЛЬНО ОТДАЕТ. ВСЕ ЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО ХОТЯ Я БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
Звучит как-то по-свински
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:55
Я БЫ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ КОМЕНТАМИ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ\. ЧЕМ ЗА ДРУГИМИ. Я ЖЕ НЕ ПИШУ ЧТО У ВАС БОМЖОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НА ДОСУГЕ ПРОЧТИТЕ ПРЕДЫДУЩИЕ , ТАМ ВОСПИТАНИЕМ НЕ СИЛЬНО ОТДАЕТ. ВСЕ ЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО ХОТЯ Я БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
Да да Профсоюзы у нас в то время Воровали по полной! Одна из самых богатейших организаций! И Спартак брал тем что в Столице и Квартиры Машины по профсоюзной линии! Помним все!
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 23:30
Ну Хотя бы я Вас на Вы! Вы мне тычите! И Бла Бла это оскорбление! После того что вы признали о том счете я Вам мог бы написать что Вы Бла бла бла! Но не стал! Так понятно?
Я БЫ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМИ КОМЕНТАМИ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ\. ЧЕМ ЗА ДРУГИМИ. Я ЖЕ НЕ ПИШУ ЧТО У ВАС БОМЖОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И НА ДОСУГЕ ПРОЧТИТЕ ПРЕДЫДУЩИЕ , ТАМ ВОСПИТАНИЕМ НЕ СИЛЬНО ОТДАЕТ. ВСЕ ЗНАТЬ НЕВОЗМОЖНО ХОТЯ Я БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА
СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
Nikola45
Nikola45
   9 / 1090
вчера в 23:21
Переход на личности это оскорбление! Понятно?
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:20
И ЧЕМ Я ТЕБЯ ОБИДЕЛ НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ну Хотя бы я Вас на Вы! Вы мне тычите! И Бла Бла это оскорбление! После того что вы признали о том счете я Вам мог бы написать что Вы Бла бла бла! Но не стал! Так понятно?
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:19
НЕ ЗНАЛ ЧЕСТНО ПРО 9- 3 НО ЭТО ПЛЮС 6 А ВОТ 8 - 0 ЭТО ПЛЮС 8. ХОТЯ ПОСМОТРЕЛ БОМЖИ БЫЛИ У ДИНАМО КЛИЕНТЫ ПОСТОЯННЫЕ ТУДА И ВОСЕМЬ И СЕМЬ И ШЕСТЬ И ПЯТЬ, ВЛЕТАЛО ВСЕ
А Вы мало что знаете видно! Попробую Вас просветить!
В Советские времена все Московские команды и команды столиц союзных республик были под покровительством правительств!
Динамо или сажало или к себе в команду забирало! ЦСКА или в Армию или в их команду и так далее!
Как только произошло уравнивание возможностей! Динамо в ФНЛ Свинарник не одного кубка Европейского! Но работу с судьями в Таросятники Добре знают! И работают все время!
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 23:18
По поводу БЛА БЛА БЛА! У Вас Воспитание Тарасятника! Если Вы мало знаете это не повод оскорблять незнакомого Вам человека!
И ЧЕМ Я ТЕБЯ ОБИДЕЛ НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:15
НАЗОВИ МНЕ ТОТ МАТЧ КОГДА ДИНАМО МОСКВА ОТ ЛАЗУРНЫХ 9 ПОЛУЧАЛО. ИЛИ ТАК БЛА БЛА
По поводу БЛА БЛА БЛА! У Вас Воспитание Тарасятника! Если Вы мало знаете это не повод оскорблять незнакомого Вам человека!
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 23:14
08 августа 2007
НЕ ЗНАЛ ЧЕСТНО ПРО 9- 3 НО ЭТО ПЛЮС 6
А ВОТ 8 - 0 ЭТО ПЛЮС 8.
ХОТЯ ПОСМОТРЕЛ БОМЖИ БЫЛИ У ДИНАМО КЛИЕНТЫ ПОСТОЯННЫЕ ТУДА И ВОСЕМЬ И СЕМЬ И ШЕСТЬ И ПЯТЬ, ВЛЕТАЛО ВСЕ
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:02
НАЗОВИ МНЕ ТОТ МАТЧ КОГДА ДИНАМО МОСКВА ОТ ЛАЗУРНЫХ 9 ПОЛУЧАЛО. ИЛИ ТАК БЛА БЛА
В чем еще просветить? ))
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 23:01
НАЗОВИ МНЕ ТОТ МАТЧ КОГДА ДИНАМО МОСКВА ОТ ЛАЗУРНЫХ 9 ПОЛУЧАЛО. ИЛИ ТАК БЛА БЛА
08 августа 2007
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 22:58
Позор покупать судей! Вот это позор! Да получать Чемпионское звание на юбилей )) Вот это ПОЗОР!!
НАЗОВИ МНЕ ТОТ МАТЧ КОГДА ДИНАМО МОСКВА ОТ ЛАЗУРНЫХ 9 ПОЛУЧАЛО. ИЛИ ТАК БЛА БЛА
Nikola45
Nikola45
   9 / 1090
вчера в 22:58
Можно быть конечно Заполярным но незаметить что Таросятник позорит страну в Европе не заметить трудно! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 22:57
ЗЕНИТ - СПАРТАК 0 - 6 ЖИВИ С ЭТИМ.
)))))))) С чем? Вы о временах советского союза? )) Безтрофейники ))
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 22:56
У БОМЖЕЙ ЗА СТО ЛЕТ ТОЛЬКО ПЯТЬ. ВОТ ГДЕ ПОЗОР СМОТРИ
Позор покупать судей! Вот это позор! Да получать Чемпионское звание на юбилей )) Вот это ПОЗОР!!
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 22:56
5-0 это ХОРОШО И 5-1 ТОЖЕ ХОРОШО ДА И 5-2 НЕ ХИЛО! А ДИНАМО И 9 ОТ ЗЕНИТА ПОЛУЧАЛО! ПО ПОВОДУ СВИНСИ ПРИЕХАЛ ЗА УБОРКУ ТАРОСЯТНИКА ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ И ЭТО ВСЕМ БЫЛО ПОНЯТНО! АНТОХА )) СВИНСИ КОТОРЫЙ ДАНИ НОГИ ЛОМАЛ!
ЗЕНИТ - СПАРТАК 0 - 6 ЖИВИ С ЭТИМ.
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 22:54
У БОМЖЕЙ ЗА СТО ЛЕТ ТОЛЬКО ПЯТЬ. ВОТ ГДЕ ПОЗОР СМОТРИ
У ЗЕНИТА КУБОК УЕФА И СУПЕРКУБОК УЕФА ! В ТАРАСЯТНИКЕ НИКОГДА ЭТОГО НЕ БУДЕТ! ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ФЕДУН ВКЛАДЫВАЕТ В СВИНАРНИК
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   9 / 1090
вчера в 22:53
04 - ЭТО КАК СЛУЖБУ ГАЗА ВЫЗЫВАТЬ КОНЕЧНО ХОРОШО, НО 06 - ОТ СПАРТАКА ТОЖЕ НЕ ПЛОХО ЕСЛИ ДИНАМО МОСКВА НЕ БРАТЬ ТАМ И СЕМЬ БЫЛО И ВОСЕМЬ.
5-0 это ХОРОШО И 5-1 ТОЖЕ ХОРОШО ДА И 5-2 НЕ ХИЛО! А ДИНАМО И 9 ОТ ЗЕНИТА ПОЛУЧАЛО! ПО ПОВОДУ СВИНСИ ПРИЕХАЛ ЗА УБОРКУ ТАРОСЯТНИКА ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ И ЭТО ВСЕМ БЫЛО ПОНЯТНО! АНТОХА )) СВИНСИ КОТОРЫЙ ДАНИ НОГИ ЛОМАЛ!
Заполярный
Заполярный ответил Nikola45
   157 / 1090
вчера в 22:51
А за каким лешим не к ночи будь упомянут в Тарасовку едут? )) За 16 лет одно (ПОДАРЕННОЕ) чемпионское звание! И то тут Рабы не причем! Так свезло что у Симоняна юбилей! Зато позора то сколько было за годы проведенные Свинси в свинарне! )) За бабки потерял навыки игры в футбол! Сидит теперь лавки протирает! За сезон один гол )))
У БОМЖЕЙ ЗА СТО ЛЕТ ТОЛЬКО ПЯТЬ. ВОТ ГДЕ ПОЗОР СМОТРИ
Заполярный
Заполярный ответил Лаcковый зенит
   157 / 1090
вчера в 22:47
питерятину уже только после лукашенковских колхозников нужно было переиминовывать в "зенитке -0 4", как и ихних молочных по газпрому братьев из Шальке, которых надо после вчерашнего с МС, тоже немного под корректировать
04 - ЭТО КАК СЛУЖБУ ГАЗА ВЫЗЫВАТЬ КОНЕЧНО ХОРОШО, НО
06 - ОТ СПАРТАКА ТОЖЕ НЕ ПЛОХО ЕСЛИ ДИНАМО МОСКВА НЕ БРАТЬ ТАМ И СЕМЬ БЫЛО И ВОСЕМЬ.
Nikola45
Nikola45
   9 / 1090
вчера в 22:29
А за каким лешим не к ночи будь упомянут в Тарасовку едут? )) За 16 лет одно (ПОДАРЕННОЕ) чемпионское звание! И то тут Рабы не причем! Так свезло что у Симоняна юбилей!
Зато позора то сколько было за годы проведенные Свинси в свинарне! ))
За бабки потерял навыки игры в футбол! Сидит теперь лавки протирает! За сезон один гол )))
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   8 / 1090
вчера в 22:26
SVINSI опять вернётся. )))))Такие бабло не где не найдет. Россия щедрый душа.KOTENOK.KETIK
NbKA555
NbKA555 ответил Palex
   112 / 1090
вчера в 22:15
Нет,я такого не сказал.Я только говорю что они приехали в Россию не из-за именитости клубов!А футбол они не меняли,так как были лучшими в РПЛ!
Гавроша
Гавроша
   87 / 1090
вчера в 22:14
Когда они в спартаке, то все твердят что с рожденья мечтали играть за ромбик. Пупсики им верят и радуются. А когда уйдут - начинают говорить совсем по-другому и тут пупсики начинают злиться.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   486 / 1090
вчера в 22:12
Вот только вернулся с хоккея , а тут такая новость , что теряешь ВЕРУ . Раньше думал что все леги за ромбик , за дух ,за великий клуб. Оказалось-за деньги.Наверно сегодня не смогу уснуть.
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1090
вчера в 21:45
Промес шарит что говорить
Palex
Palex ответил NbKA555
   108 / 1090
вчера в 21:42
Тебя лично?Есть неадекваты которые мне пытались доказать что Халк выбрал Зенит,так как мечтал играть в таком великом клубе.Ну что же мне,верить в это??Дело в адекватности.
Т.е. оба они променяли футбол на деньги,так?
NbKA555
NbKA555 ответил Palex
   112 / 1090
вчера в 21:38
Тебя лично?Есть неадекваты которые мне пытались доказать что Халк выбрал Зенит,так как мечтал играть в таком великом клубе.Ну что же мне,верить в это??Дело в адекватности.
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