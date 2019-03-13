Промес: «Почему Россия? Если начистоту, то из-за денег»

Вингер «Севильи» Квинси Промес рассказал о причинах, почему он выбрал «Спартак». Напомним, что минувшим летом футболист перебрался из московского клуба в испанский.
Почему Россия? Интересный вопрос. Если начистоту, то в первую очередь потому, что это изменило мою жизнь в финансовом плане. Но еще и потому, что я хотел идти своим путем, не как все. И я хотел принять вызов. Я люблю преодолевать трудности.
К тому же я подумал, что финансовая стабильность поможет мне полностью сосредоточиться на футболе. В итоге оказалось, что я сделал правильный выбор, поехав в Россию. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, я стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Премьер-Лиги. Оглядываясь назад, вижу, что все сделал верно.
СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
СО СТАЖЕМ В 54 ГОДА И НЕ СТОИТ МНЕ ПИСАТЬ КТО И КУДА И КОГО БРАЛ В АРМИЮ ИЛИВ ДИНАМО. СПАРТАК КОМАНДА ПРОФСОЮЗНАЯ БЫЛА
В Советские времена все Московские команды и команды столиц союзных республик были под покровительством правительств!
Динамо или сажало или к себе в команду забирало! ЦСКА или в Армию или в их команду и так далее!
Как только произошло уравнивание возможностей! Динамо в ФНЛ Свинарник не одного кубка Европейского! Но работу с судьями в Таросятники Добре знают! И работают все время!
В Советские времена все Московские команды и команды столиц союзных республик были под покровительством правительств!
Динамо или сажало или к себе в команду забирало! ЦСКА или в Армию или в их команду и так далее!
Как только произошло уравнивание возможностей! Динамо в ФНЛ Свинарник не одного кубка Европейского! Но работу с судьями в Таросятники Добре знают! И работают все время!
А ВОТ 8 - 0 ЭТО ПЛЮС 8.
ХОТЯ ПОСМОТРЕЛ БОМЖИ БЫЛИ У ДИНАМО КЛИЕНТЫ ПОСТОЯННЫЕ ТУДА И ВОСЕМЬ И СЕМЬ И ШЕСТЬ И ПЯТЬ, ВЛЕТАЛО ВСЕ
А ВОТ 8 - 0 ЭТО ПЛЮС 8.
ХОТЯ ПОСМОТРЕЛ БОМЖИ БЫЛИ У ДИНАМО КЛИЕНТЫ ПОСТОЯННЫЕ ТУДА И ВОСЕМЬ И СЕМЬ И ШЕСТЬ И ПЯТЬ, ВЛЕТАЛО ВСЕ
06 - ОТ СПАРТАКА ТОЖЕ НЕ ПЛОХО ЕСЛИ ДИНАМО МОСКВА НЕ БРАТЬ ТАМ И СЕМЬ БЫЛО И ВОСЕМЬ.
06 - ОТ СПАРТАКА ТОЖЕ НЕ ПЛОХО ЕСЛИ ДИНАМО МОСКВА НЕ БРАТЬ ТАМ И СЕМЬ БЫЛО И ВОСЕМЬ.
Зато позора то сколько было за годы проведенные Свинси в свинарне! ))
За бабки потерял навыки игры в футбол! Сидит теперь лавки протирает! За сезон один гол )))
Зато позора то сколько было за годы проведенные Свинси в свинарне! ))
За бабки потерял навыки игры в футбол! Сидит теперь лавки протирает! За сезон один гол )))