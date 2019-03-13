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Чупо-Мотинг: «ПСЖ не сможет стереть из памяти поражение от МЮ»

вчера, 14:53

Нападающий ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал победу над «Дижоном» (4:0) в чемпионате Франции, а также вспомнил о вылете из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед».

Это единственное, что мы могли сделать для этого клуба. И для болельщиков и для нас самих. 4:0 - это хорошая реакция, хоть мы и не можем стереть из памяти то, что произошло. Это очень, очень грустно. Естественно, что то поражение по-прежнему у нас в голове.

Атмосфера в раздевалке была плохой, потому что мы все очень разочарованы. Трудно найти правильные слова, чтобы объяснить случившееся. Тяжело, но нужно двигаться дальше.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   148 / 1090
вчера в 18:13
после поражения от Барселоны тут то и особо запоминать нечего, рядовые 1-3
League1
League1 ответил Bayern Best
   181 / 1090
вчера в 17:53
А матч с Барсой походу,быстро стерли.
Ну там Айтекин их победил. Против судьи не попрёшь. Поэтому наверное им не так обидно за себя было.
sir_Alex
sir_Alex
   115 / 1090
вчера в 16:27
Должны бы уже привыкнуть!
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 15:57
А матч с Барсой походу,быстро стерли.
boysib
boysib
   351 / 1090
вчера в 15:13
до сих пор удивляюсь как эту шпалу в псж додумались взять
holms918
holms918
   719 / 1090
вчера в 15:06
Да уж, запомнится надолго.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 15:04
Игроки ПСЖ все ноют и ноют
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 15:00
К счастью это уже история.
Groove000
Groove000
   160 / 1090
вчера в 14:59
Особенно, если всякие Чупо-Чупсы будут напоминать об этом)
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