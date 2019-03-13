Чупо-Мотинг: «ПСЖ не сможет стереть из памяти поражение от МЮ»

Нападающий ПСЖ Эрик Чупо-Мотинг прокомментировал победу над «Дижоном» (4:0) в чемпионате Франции, а также вспомнил о вылете из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед».

Это единственное, что мы могли сделать для этого клуба. И для болельщиков и для нас самих. 4:0 - это хорошая реакция, хоть мы и не можем стереть из памяти то, что произошло. Это очень, очень грустно. Естественно, что то поражение по-прежнему у нас в голове.

Атмосфера в раздевалке была плохой, потому что мы все очень разочарованы. Трудно найти правильные слова, чтобы объяснить случившееся. Тяжело, но нужно двигаться дальше.