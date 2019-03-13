Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. «Матрасники» уступили «Ювентусу» со счетом 0:3.
Нам многого не хватало. Мы не смогли стать угрозой для голкипера «Ювентуса». Такого не должно случаться после преимущества в два мяча.
«Ювентус» выступил лучше нас, так что остается двигаться дальше и справляться с тем, что нам предстоит. В конечном итоге мы получили то, что заслужили. Соперник был сильнее. Больше мне сказать нечего.
Ты нормальный?
Ты нормальный?
Бернардески зацепил одной ногой другую свою ногу ,это либо уловка ,либо случайно ,но при просмотре вар это было бы очевидно и вот тогда можно было бы на усмотрение ставить ,а так получается пену поставили за падение,но упал игрок сам ,за толчки не дают пен
Бернардески зацепил одной ногой другую свою ногу ,это либо уловка ,либо случайно ,но при просмотре вар это было бы очевидно и вот тогда можно было бы на усмотрение ставить ,а так получается пену поставили за падение,но упал игрок сам ,за толчки не дают пен