Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. «Матрасники» уступили «Ювентусу» со счетом 0:3.

Нам многого не хватало. Мы не смогли стать угрозой для голкипера «Ювентуса». Такого не должно случаться после преимущества в два мяча.

«Ювентус» выступил лучше нас, так что остается двигаться дальше и справляться с тем, что нам предстоит. В конечном итоге мы получили то, что заслужили. Соперник был сильнее. Больше мне сказать нечего.