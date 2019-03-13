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Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»

вчера, 13:26
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. «Матрасники» уступили «Ювентусу» со счетом 0:3.

Нам многого не хватало. Мы не смогли стать угрозой для голкипера «Ювентуса». Такого не должно случаться после преимущества в два мяча.

«Ювентус» выступил лучше нас, так что остается двигаться дальше и справляться с тем, что нам предстоит. В конечном итоге мы получили то, что заслужили. Соперник был сильнее. Больше мне сказать нечего.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Apsny
   7 / 1090
вчера в 20:47
а я и не отказываюсь от своих слов ,но ты их перекаверкал,и они были сказаны в первом тайме . Матрасы продуктивнее работали с мячом и могли наказать Юве ,да,они автобусничали ,но полностью все контролировали,кроме верхов Рона,естественно ,так что я нормальный,поверь
Apsny
Apsny ответил 25процентный клоун
   46 / 1090
вчера в 20:26
гол Кьелини отменили после промотра Вар ,а вот почему Вар не применили при самопадении игрока?))
    Apsny
    Apsny
       46 / 1090
    вчера в 19:49
    Просто бесхарактерными и никчемными были, нули.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил juvenale
       7 / 1090
    вчера в 18:23
    нет,он ногой за другую зацепился,глянь повтор)
    Великий Князь
    Великий Князь
       45 / 1090
    вчера в 18:22
    Коротко и ясно.
    juvenale
    juvenale ответил 25процентный клоун
       29 / 1090
    вчера в 18:12
    я о том что Бернардески сам упал,это факт . Но мне интересно почему все так спокойно приняли пену ,спорную пену,на последних минутах. Вспомни когда Юве так засудили как вы выли? а? вот о чем я . Мне фиолетово кто прошел,но скм факт...
    сам упал????ты вообще о чем,он вырывался в штрафную на супер ударную позицию,а игрок атлетов его толкнул рукой,а на такой скорости многого не надо
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Евгений Макрушин
       7 / 1090
    вчера в 16:40
    так я и ставлю под сомнение решение судьи ,всех судей ,или Вы доверяете судьям ЛЧ?))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
       71 / 1090
    вчера в 16:32
    Вам только бы и пообсуждать то,чего нет,что будет если будет или не будет.Пенальти был чистый,это и без Вашего "экспертного" мнения понятно всем.Вам уже несколько раз написали,что если бы у Вар-судьи были-бы сомнения,то он сообщил бы Куйперсу.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
       591 / 1090
    вчера в 16:09
    привет тренеру передай
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Великий Князь
       7 / 1090
    вчера в 15:26
    Да я не против ,я лишь о том от чего упаль игрок и тгм какой звон начнется если в следующей стадии что-то подобное даст разницу в пользу Юве
    Великий Князь
    Великий Князь ответил 25процентный клоун
       45 / 1090
    вчера в 15:24
    симуляции нет ,толчок был ,но давай тогда в каждом таком эпизоде рисовать пены?))) Бернардески зацепил одной ногой другую свою ногу ,это либо уловка ,либо случайно ,но при просмотре вар это было бы очевидно и вот тогда можно было бы на усмотрение ставить ,а так получается пену поставили за падение,но упал игрок сам ,за толчки не дают пен
    Ты же эксперт. За толчки руками дают.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Великий Князь
       7 / 1090
    вчера в 15:24
    Роналду))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил 25процентный клоун
       45 / 1090
    вчера в 15:24
    Какие то все однобокие вью и никто про рефери не говорит))
    Так не Спартак же выиграл. Аха-ха)
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius ответил 25процентный клоун
       263 / 1090
    вчера в 14:20
    так бы да не так,но говорить можно сколько угодно о дожали не дожали .Согласен,матрасников не жаль,они что-то невнятное вчера собой явили миру
    Это точно...Гризманн особенно...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Rafus Scorpius
       7 / 1090
    вчера в 14:17
    так бы да не так,но говорить можно сколько угодно о дожали не дожали .Согласен,матрасников не жаль,они что-то невнятное вчера собой явили миру
    minai
    minai
       713 / 1090
    вчера в 14:06
    Был сильнее ?! Да они вас размазали !!
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius ответил 25процентный клоун
       263 / 1090
    вчера в 14:05
    симуляции нет ,толчок был ,но давай тогда в каждом таком эпизоде рисовать пены?))) Бернардески зацепил одной ногой другую свою ногу ,это либо уловка ,либо случайно ,но при просмотре вар это было бы очевидно и вот тогда можно было бы на усмотрение ставить ,а так получается пену поставили за падение,но упал игрок сам ,за толчки не дают пен
    Версия тоже здравая, но судья имел право и ставить и не ставить....полагаю, что не поставь бы пенальти, то обратился бы к ВАР(или они бы намекнули), а так, если брать ситуацию в целом, то Атлетико не создал ничего, за исключением отдельных эпизодов, а дело было при счете 2-0 в пользу Юве, посему и полагаю, что и так бы дожали...Юве был более мотивированным, нежели испанцы.
    cska plus
    cska plus
       17 / 1090
    вчера в 14:02
    Эхх вы оболтусы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Rafus Scorpius
       7 / 1090
    вчера в 14:01
    симуляции нет ,толчок был ,но давай тогда в каждом таком эпизоде рисовать пены?)))
    Бернардески зацепил одной ногой другую свою ногу ,это либо уловка ,либо случайно ,но при просмотре вар это было бы очевидно и вот тогда можно было бы на усмотрение ставить ,а так получается пену поставили за падение,но упал игрок сам ,за толчки не дают пен
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Juve14
       7 / 1090
    вчера в 13:59
    я так скажу,если Юве такими способами выиграет ЛЧ то вам припомнят и этот пеналь ,так всегда
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius ответил 25процентный клоун
       263 / 1090
    вчера в 13:59
    гол Кьелини отменили после промотра Вар ,а вот почему Вар не применили при самопадении игрока?))
    Потому что там было все очевидно...на крайняк из ВАР комнаты звякнули бы Кюйперсу...толчок в спину был? Был! Бернардески мог удержаться и пойти дальше? Да, мог! Но зачем? Есть возможность заработать пенальти и это часть игры, рыцарство тут не к месту...Пусть даже Бернардески ждал физконтакта, тут нет ничего зазорного...это часть футбола, и симуляции тут нет
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius ответил Juve14
       263 / 1090
    вчера в 13:55
    Вот ты даешь!!! В каждом посте!!! Причем тут рефери? Да он не засчитал чистый гол Кьеллини! Ты об этом?
    Верно, Кьеллини забил чистый...пенальти был ( так как был толчок в спину, как ни крути) И вообще это было при счете 2-0 в пользу синьоры, не пенальти, так в дополнительное дожали бы, тк АМ толком атаку провести до логического острого удара не мог. Было пару моментов, и не более...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Juve14
       7 / 1090
    вчера в 13:54
    гол Кьелини отменили после промотра Вар ,а вот почему Вар не применили при самопадении игрока?))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Juve14
       7 / 1090
    вчера в 13:53
    я о том что Бернардески сам упал,это факт . Но мне интересно почему все так спокойно приняли пену ,спорную пену,на последних минутах. Вспомни когда Юве так засудили как вы выли? а? вот о чем я . Мне фиолетово кто прошел,но скм факт...
    Juve14
    Juve14 ответил 25процентный клоун
       126 / 1090
    вчера в 13:51
    Вот ты даешь!!! В каждом посте!!! Причем тут рефери? Да он не засчитал чистый гол Кьеллини! Ты об этом?
    obana777
    obana777
       292 / 1090
    вчера в 13:44
    Да, сыграл "Атлетико" поганенько.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 1090
    вчера в 13:40
    Какие то все однобокие вью и никто про рефери не говорит))
    kotmyshka
    kotmyshka
       272 / 1090
    вчера в 13:33
    ничего и не скажешь...
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