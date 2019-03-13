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Жена Де Росси: «Вскоре мужу придется принять самое трудное решение в жизни»

вчера, 15:25

Жена полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировала решение своего мужа в ближайшее время завершить карьеру футболиста

Я никогда не видела его в плохом настроении. 

Вскоре ему придется принять самое трудное решение в его жизни. 

Он был футболистом всю свою жизнь, каждый день. Он один из самых мудрых людей, которых я знаю: он никогда не везет работу домой. 

За эти годы он многое пережил, как на работе, так и в личной жизни. Однако я никогда не видела его в подавленном или плохом настроении. 

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Все комментарии
Inside91
Inside91
   336 / 1090
вчера в 17:18
На грудь или на лицо?)))
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   277 / 1090
вчера в 17:07
Трудно теперь жене будет.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 1090
вчера в 16:04
Может развестись захочет...
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 16:04
Заголовок такой,как будто Де Росси на развод подаёт...........
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 1090
вчера в 15:46
Самое трудное?
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