Жена Де Росси: «Вскоре мужу придется принять самое трудное решение в жизни»

Жена полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировала решение своего мужа в ближайшее время завершить карьеру футболиста.

Я никогда не видела его в плохом настроении.

Вскоре ему придется принять самое трудное решение в его жизни.

Он был футболистом всю свою жизнь, каждый день. Он один из самых мудрых людей, которых я знаю: он никогда не везет работу домой.

За эти годы он многое пережил, как на работе, так и в личной жизни. Однако я никогда не видела его в подавленном или плохом настроении.