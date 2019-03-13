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Манчини поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 15:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил «Ювентус» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отличные командные взаимодействия, хорошая сыгранность и заслуженная квалификация. Поздравляю!

В первом матче 1/8 финала «бьянконери» уступили «Атлетико» со счетом 0:2, но в ответном поединке смогли разгромить своего соперника благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

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Великий Князь
Великий Князь
   45 / 1090
вчера в 18:15
28с прогнулся перед королями серии А)
juvenale
juvenale ответил Italian13
   29 / 1090
вчера в 18:15
Он и игроком "Ювентуса" был, играл под № 2. И... как игрока его никто не помнит. Надеюсь, "Спартак" и фаны запомнят)))
он за Юве вроде болел(манчини)
Italian13
Italian13 ответил 1 команда
   619 / 1090
вчера в 16:19
И карера поздравил, он раньше там 10-м помощником тренера по защитникам работал, а теперь его там никто не помнит.
Он и игроком "Ювентуса" был, играл под № 2.
И... как игрока его никто не помнит.

Надеюсь, "Спартак" и фаны запомнят)))
1 команда
1 команда
   101 / 1090
вчера в 15:57
И карера поздравил, он раньше там 10-м помощником тренера по защитникам работал, а теперь его там никто не помнит.
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