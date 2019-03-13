Манчини поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил «Ювентус» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Отличные командные взаимодействия, хорошая сыгранность и заслуженная квалификация. Поздравляю!
В первом матче 1/8 финала «бьянконери» уступили «Атлетико» со счетом 0:2, но в ответном поединке смогли разгромить своего соперника благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
И... как игрока его никто не помнит.
Надеюсь, "Спартак" и фаны запомнят)))
И... как игрока его никто не помнит.
Надеюсь, "Спартак" и фаны запомнят)))