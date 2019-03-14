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Кичин: «В детстве приходилось отвечать за поступки»

вчера, 13:15

Защитник «Енисея» Валерий Кичин рассказал о том, как ему жилось в Бишкеке. Футболист родом из Киргизии. 

Я был как все, говорил на киргизском. Но возникали моменты, когда меня пытались задеть. Считаю, в детстве нормально, когда так подстегивают. Естественно, возникало много драк. Чуть ли не через день. Заканчивались по-разному. До смерти не забивали, но до крови — разумеется.

Если идут двое-трое русских, один человек никогда не нападет. Даже когда равное количество, на вас не полезут. А когда на три-четыре человека больше — сразу.

Мы были соседи с одноклассником, ходили в школу и домой вместе. Вообще русских во дворе было достаточно много, пять-семь. Часто компании ходили по отдельности — русские, киргизы, уйгуры. Хотя наша была интернациональной. Я сам по себе был шустрый и наглый. Рано повзрослел.

Что помогло? Улица. Всякие ситуации были, всего не рассказать. Приходилось отвечать за поступки. Те же драки. Сколько раз получали звездюлей от компаний.

Ранее Кичин рассказал о том, чем ему нравится работа главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

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Все комментарии
grisser
grisser
   64 / 1074
вчера в 14:00
Говорит с Аленичевым на киргизском.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:41
Мало надавали звездюлей.
311
311
   56 / 1074
вчера в 13:24
Остается найти киргиза в Красноярске и отомстить с корешами!)
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