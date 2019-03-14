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Кичин: «Аленичев строит всю игру через атаку»

вчера, 13:07

Защитник «Енисея» Валерий Кичин рассказал о том, чем ему нравится работа главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Чем нравится работа с Аленичевым? Строит всю игру через атаку, в этом его сильная сторона. Находит слова для мотивации, активно участвует в тренировках. Любит поиграть с нами в квадраты, показать на своем примере. Он еще в хорошей форме.

Про скандал с лишением прав и своим отстранением от команды Аленичев просто сказал на тренировке, чтобы мы занимались своим делом, а свои проблемы решу сам. В итоге — решил. Мы пережили это спокойно.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 1074
вчера в 18:35
Так и напрашивается другое слово через что он строит.
Illuha
Illuha
   227 / 1074
вчера в 17:46
Скорее через ресторан.
Glodor
Glodor
   66 / 1074
вчера в 15:09
Аленичев скоро будет строить дачу рядом с романцевым, вместе будут вспоминать, какую аферу они проворачивали в девяностые.
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 13:57
Удачи Аленичеву .
pavkur
pavkur
   44 / 1074
вчера в 13:53
Футбол по-пердивному, одним словом.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:47
Конечно, все хрюши строят атакующий футбол, дух, стиль, квадраты, треугольники, стеночки и мы все видим атакующий футбол Аленя, 2 победы, всего 12 забитых играя в атаке и 32 пропущенных, да ещё и всего 11 баллов, отличный атакующий футбол от хрющи.
Jum13
Jum13
   28 / 1074
вчера в 13:37
Ну да - это место у спартачей атакой называется. Так и говорят - у нас в спартаке всё через атаку делается )))
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