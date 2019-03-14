Кичин: «Аленичев строит всю игру через атаку»

Защитник «Енисея» Валерий Кичин рассказал о том, чем ему нравится работа главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Чем нравится работа с Аленичевым? Строит всю игру через атаку, в этом его сильная сторона. Находит слова для мотивации, активно участвует в тренировках. Любит поиграть с нами в квадраты, показать на своем примере. Он еще в хорошей форме.

Про скандал с лишением прав и своим отстранением от команды Аленичев просто сказал на тренировке, чтобы мы занимались своим делом, а свои проблемы решу сам. В итоге — решил. Мы пережили это спокойно.