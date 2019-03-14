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Медведев: «Россия планирует использовать Fan ID на Евро-2020»

вчера, 13:39

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена продолжить использовать опыт выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Сегодня речь пойдет о законопроектах, которые позволяют провести в Санкт-Петербурге часть матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. У нас есть очень хороший опыт организации чемпионата мира. Мы хотим использовать его при подготовке к европейскому первенству.

Поэтому предполагается несколько поправок. Например, планируется применить аналогичный механизм по выдаче и порядку использования паспорта болельщика, который себя зарекомендовал весьма неплохо.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   196 / 1074
вчера в 20:08
Можно в футболе без медведева как-то?
Пулково-2
Пулково-2
   422 / 1074
вчера в 16:22
Лучше в правительстве поставить.
parallels
parallels
   10 / 1074
вчера в 14:13
главное, чтобы на чемпионат эта зараза не распространилась.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 13:49
Просто слова.
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