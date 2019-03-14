Медведев: «Россия планирует использовать Fan ID на Евро-2020»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена продолжить использовать опыт выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Сегодня речь пойдет о законопроектах, которые позволяют провести в Санкт-Петербурге часть матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. У нас есть очень хороший опыт организации чемпионата мира. Мы хотим использовать его при подготовке к европейскому первенству.

Поэтому предполагается несколько поправок. Например, планируется применить аналогичный механизм по выдаче и порядку использования паспорта болельщика, который себя зарекомендовал весьма неплохо.