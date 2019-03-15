«Арсенал» благодаря дублю Обамеянга прошел «Ренн»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» сумел отыграть гандикап у «Ренна» в 2 мяча и вышел в следующую стадию.
Лондон, стадион «Эмирейтс».
«Арсенал» - «Ренн» - 3:0 (2:0)
Голы: Обамеянг 5, Мэйтленд-Найлз 15, Обамеянг 72
Первый матч 1:3
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Начо Монреаль, Колашинац, Рэмзи (Лукас Торрейра 88), Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян 69), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 70)
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Сарр, Андре (Леа Силики 78), Гренье (Хуну 70), Буриго, Бен Арфа, Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Мешер 18, Ляказетт 32, Гренье 55, Обамеянг 72, Мхитарян 77, Буриго 81, Колашинац 90+3, Траоре 90+5.
Судья: Трейманис Андрис.
Опять валидол себе устроили
Опять валидол себе устроили
У Эмери мотивация есть, а класса маловато в тактике. Но, что есть, то есть, от этого пляшем. Можно нахрапом взять ЛЕ в принципе, если повезет еще))
У Эмери мотивация есть, а класса маловато в тактике. Но, что есть, то есть, от этого пляшем. Можно нахрапом взять ЛЕ в принципе, если повезет еще))