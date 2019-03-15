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«Арсенал» благодаря дублю Обамеянга прошел «Ренн»

вчера, 00:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» сумел отыграть гандикап у «Ренна» в 2 мяча и вышел в следующую стадию.

Лондон, стадион «Эмирейтс».

«Арсенал» - «Ренн» - 3:0 (2:0)
Голы: Обамеянг 5, Мэйтленд-Найлз 15, Обамеянг 72
Первый матч 1:3

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Начо Монреаль, Колашинац, Рэмзи (Лукас Торрейра 88), Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян 69), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби 70)
Главный тренер: Эмери Унаи.

«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Сарр, Андре (Леа Силики 78), Гренье (Хуну 70), Буриго, Бен Арфа, Ньянг
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Мешер 18, Ляказетт 32, Гренье 55, Обамеянг 72, Мхитарян 77, Буриго 81, Колашинац 90+3, Траоре 90+5.

Судья: Трейманис Андрис.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
вчера в 18:44
С победой канониры
Опять валидол себе устроили
RamonCSKA
RamonCSKA
   148 / 1082
вчера в 13:34
для Англии надо квоту лч делать 6 команд, реально такие мостодонты как арс и чел выступают в ле
ZaZizu
ZaZizu
   612 / 1082
вчера в 11:49
судейство конечно ниже плинтуса,где этих клоунов отрылы,что они судили в своей карьере? два гола из офсайда как половник дёгтя
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:35
С победой Пушкарей! Интересный был замес.
Crooclin
Crooclin ответил ROMA DROGBA
   493 / 1082
вчера в 09:15
У Арсенала прикол такой что-ли, сливать первый что бы камбекать во втором?
Ну блин) самим себе проблемы придумать, чтобы потом их успешно решать)
ballak144
ballak144
   369 / 1082
вчера в 08:15
А что за чудо-комментаторы работали на трансляции?? Посмотрел обзор, весь переплевался
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 07:00
Неплохой камбэк, хотя другого от Арсенала никто и не ждал, тренеришку бы просто не поняли и, возможно, погнали бы ссаными тряпками.
ЮЗИК
ЮЗИК
   380 / 1082
вчера в 05:35
Фанатов Арсенала с победой!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   242 / 1082
вчера в 01:14
Арсенал с победой. Не сомневался, что в Лондоне Гуннеры возьмут свое.
sparxx2
sparxx2
   813 / 1082
вчера в 01:13
Щас вспомню...... О !!!! ПРО************КИ !!!!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   239 / 1082
вчера в 01:12
молодцы
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   187 / 1082
вчера в 01:11
Жду их битвы с Челси
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   101 / 1082
вчера в 01:07
Ну тогда за лондонское дерби в финале. Цыганов в степи.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1082
вчера в 01:00
Повезло, еще и с судейством, даже второй гол Обамы под подозрением.

У Эмери мотивация есть, а класса маловато в тактике. Но, что есть, то есть, от этого пляшем. Можно нахрапом взять ЛЕ в принципе, если повезет еще))
mphuZ
mphuZ
   137 / 1082
вчера в 00:59
Наконец-то закончились эти мучения. Но, думаю, в следующем раунде уже такое точно не прокатит..
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   203 / 1082
вчера в 00:59
У Арсенала прикол такой что-ли, сливать первый что бы камбекать во втором?
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