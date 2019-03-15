«Интер» вылетел из Лиги Европы от «Айнтрахта»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Интер» проиграл «Айнтрахту» и покинул турнир.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Интернационале» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Йович 6
Первый матч 0:0
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Седрик Соареш (Раноккья 62), Весино, Валеро (Эспозито 73), Кандрева, Политано (Мерола 80), Перишич, Кейта
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Н'Дика, Виллемс (Стендера 73), Да Коста, Роде (Пасьенса 89), Гачинович (Де Гузман 59), Костич, Аллер, Йович
Главный тренер: Хюттер Адольф.
Предупреждения: Д'Амброзио 21, Валеро 52, Аллер 57, Роде 63, Пасьенса 90+2, Шкриньяр 90+3.
Судья: Хацеган Овидиу.
Наши китайские вожди говорят что опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели. Поэтому наша великая Лучиана получила огромный опыт, под грузом которого в следующем сезоне будут раздавлены Барселоны, Реалы, Баварии.
Ваш покорный слуга покидает вас, нужно присесть на трон и выложить излишек ниродзурского величия, от каторова меня распирает. Всех обнимаю. 再见
Наши китайские вожди говорят что опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели. Поэтому наша великая Лучиана получила огромный опыт, под грузом которого в следующем сезоне будут раздавлены Барселоны, Реалы, Баварии.
Ваш покорный слуга покидает вас, нужно присесть на трон и выложить излишек ниродзурского величия, от каторова меня распирает. Всех обнимаю. 再见
Наши китайские вожди говорят что опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели. Поэтому наша великая Лучиана получила огромный опыт, под грузом которого в следующем сезоне будут раздавлены Барселоны, Реалы, Баварии и прочие Айнтрахентусы.
Ваш покорный слуга покидает вас, нужно присесть на трон и выложить излишек ниродзурского величия, от каторова меня распирает. Всех обнимаю.
Наши китайские вожди говорят что опыт - это расчёска, которую мы получаем после того, как облысели. Поэтому наша великая Лучиана получила огромный опыт, под грузом которого в следующем сезоне будут раздавлены Барселоны, Реалы, Баварии и прочие Айнтрахентусы.
Ваш покорный слуга покидает вас, нужно присесть на трон и выложить излишек ниродзурского величия, от каторова меня распирает. Всех обнимаю.
Уже вижу, как в дерби Милан изнасилует обессиленный интер.)
Уже вижу, как в дерби Милан изнасилует обессиленный интер.)
Вышло всё ещё хуже. Преимущество Айнтрахта в обоих матчах и уверенный проход в 1/4.
Да, у Интера проблемы с составом, но и германцы играли без основного напа и с резервным центром поля.
Всё плохо у Интера.
Вышло всё ещё хуже. Преимущество Айнтрахта в обоих матчах и уверенный проход в 1/4.
Да, у Интера проблемы с составом, но и германцы играли без основного напа и с резервным центром поля.
Всё плохо у Интера.
По матчу,лучшего и не ожидалось,с таким количеством травмированных,да ещё и с таким тренером.
По матчу,лучшего и не ожидалось,с таким количеством травмированных,да ещё и с таким тренером.
Мешок покупает мешка у мешка, и отправляется гнездо в законную серию Б. А так достойная команда развалилась.
Мешок покупает мешка у мешка, и отправляется гнездо в законную серию Б. А так достойная команда развалилась.