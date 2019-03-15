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«Интер» вылетел из Лиги Европы от «Айнтрахта»

вчера, 00:53
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Интер» проиграл «Айнтрахту» и покинул турнир.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интернационале» - «Айнтрахт» - 0:1 (0:1)
Гол: Йович 6
Первый матч 0:0

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Седрик Соареш (Раноккья 62), Весино, Валеро (Эспозито 73), Кандрева, Политано (Мерола 80), Перишич, Кейта
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Хасэбе, Н'Дика, Виллемс (Стендера 73), Да Коста, Роде (Пасьенса 89), Гачинович (Де Гузман 59), Костич, Аллер, Йович
Главный тренер: Хюттер Адольф.

Предупреждения: Д'Амброзио 21, Валеро 52, Аллер 57, Роде 63, Пасьенса 90+2, Шкриньяр 90+3.

Судья: Хацеган Овидиу.

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Все комментарии
Камелошка
Камелошка
   428 / 1082
вчера в 20:04
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Великий Князь
       17 / 1082
    вчера в 19:50
    Вечер добрый, наконец-то произнесу эти слова: С уверенным выходом!!!!! Ave Caesar!
    Камелошка
    Камелошка
       428 / 1082
    вчера в 19:46
      Великий Князь
      Великий Князь ответил olegmih1987
         38 / 1082
      вчера в 18:33
      Позор!
        Великий Князь
        Великий Князь ответил lawr19730
           38 / 1082
        вчера в 18:32
        А где яйца принтера?На сковородке)
        Аха-ха)
        Великий Князь
        Великий Князь
           38 / 1082
        вчера в 18:32
          Die Roten
          Die Roten
             393 / 1082
          вчера в 18:12
          Молодцы!! Не зря 15 тысяч болельщиков из Франкфурта прилетели!
          h8you
          h8you ответил Ислам Керимов
             671 / 1082
          вчера в 18:11
          Сколько же горбатых вылезло из под яиц )свободу обрели ) По матчу,лучшего и не ожидалось,с таким количеством травмированных,да ещё и с таким тренером.
            h8you
            h8you
               671 / 1082
            вчера в 18:10
              Санчо Панса
              Санчо Панса
                 113 / 1082
              вчера в 17:18
              Вот тебе и Айнтрахт! Впрочем, Интеру не привыкать проигрывать командам с сексуальными названиями вроде Сассуоло) С победой, Франкфурт!
              DVL
              DVL
                 904 / 1082
              вчера в 11:33
              Очень симпатичный клуб. За главной звездой Йовичем уже выстроилась очередь из топ клубов. А сколько фанатов приехало в Милан. И в бундеслиге выступают прилично. Статейку бы про них
              lawr19730
              lawr19730 ответил Ислам Керимов
                 198 / 1082
              вчера в 11:06
              На твоём лбу )
              В зеркало глянь,чё там у тебя на лбу? Яйца лысого или ман.а Ванды)))
              Ислам Керимов
              Ислам Керимов ответил lawr19730
                 713 / 1082
              вчера в 10:41
              А где яйца принтера?На сковородке)
              На твоём лбу )
              lawr19730
              lawr19730 ответил Ислам Керимов
                 198 / 1082
              вчера в 10:16
              Сколько же горбатых вылезло из под яиц )свободу обрели ) По матчу,лучшего и не ожидалось,с таким количеством травмированных,да ещё и с таким тренером.
              А где яйца принтера?На сковородке)
              RMUKMU
              RMUKMU ответил dimagas1
                 202 / 1082
              вчера в 10:13
              Жаль Айнтрахт ни копейки не получит.
              RMUKMU
              RMUKMU
                 202 / 1082
              вчера в 10:09
              После жеребьёвки Франкфурт казался минимальным фаворитом, и то минимальным только из-за преимущества Интера в классе игроков.
              Вышло всё ещё хуже. Преимущество Айнтрахта в обоих матчах и уверенный проход в 1/4.
              Да, у Интера проблемы с составом, но и германцы играли без основного напа и с резервным центром поля.
              Всё плохо у Интера.
              Ислам Керимов
              Ислам Керимов
                 713 / 1082
              вчера в 09:46
              Сколько же горбатых вылезло из под яиц )свободу обрели )
              По матчу,лучшего и не ожидалось,с таким количеством травмированных,да ещё и с таким тренером.
              galem72
              galem72
                 235 / 1082
              вчера в 09:34
              невское с интором были в угаре. Молодцы они, так держать! ))
              Sadjon
              Sadjon
                 1050 / 1082
              вчера в 08:42
              Мда, травмы опять....Спал все равно сольют тебя......
              Крестовский баклан
              Крестовский баклан ответил Mauricio Gugelmin
                 454 / 1082
              вчера в 08:25
              Если бы не судья, они были бы отРАПИДенные. Но так сойдёт, получили РаПИД и АйнТРАХТ!))))
              Лучше быть отрапиденными, чем айнтрахнутыми аххах
              Гус Пойет
              Гус Пойет
                 479 / 1082
              вчера в 07:48
              Принтеру как обычно порвали сфинктер
              lawr19730
              lawr19730
                 198 / 1082
              вчера в 07:41
              Ну это нормально,когда отсасуолленых ещё и айтрахтнули.
              olegmih1987
              olegmih1987
                 968 / 1082
              вчера в 07:30
              Позор!
              cska plus
              cska plus
                 16 / 1082
              вчера в 06:45
                la-respect0
                la-respect0 ответил Scuderia Ferrari
                   481 / 1082
                вчера в 05:10
                Ханданович единственный , кого стоит уважать в составе Интера...тащит это дно,а толку ноль.Не надо так)
                BESTjuventus10
                BESTjuventus10
                   99 / 1082
                вчера в 05:05
                  ballak144
                  ballak144
                     369 / 1082
                  вчера в 03:25
                  Моратти там не собирается такой перспективный клубешник обратно выкупать? )
                  Scuderia Ferrari
                  Scuderia Ferrari
                     17 / 1082
                  вчера в 01:45
                  А хандырович сколько Славий стоит?)))))))))))))))
                  Шишанутый
                  Шишанутый
                     14 / 1082
                  вчера в 01:45
                  Ожидаемый результат. Интер нынче слабоват чтобы с такими клубами как АЙТРАХТ конкурировать. Надо им Маура подписать, может тогда че получится. А с физруком Спалом не чего ловить!
                  Scuderia Ferrari
                  Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
                     17 / 1082
                  вчера в 01:45
                  Блин, а было бы так здОрово, если бы промеса действительно за 47 лямов интер купил=))))
                  Мешок покупает мешка у мешка, и отправляется гнездо в законную серию Б. А так достойная команда развалилась.
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