«Бенфика» одолела «Динамо» Загреб в овертайме

«Бенфика» разгромила загребское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
«Бенфика» - «Динамо» Загреб 3:0 (0:0)
Голы: Жонас 71, Ферро 94, Гримальдо 105
Первый матч: 0:1
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Рубен Диаш, Ферро, Рибейро (Гримальдо 46), Пицци (Жедсон 119), Фейса, Аппелт Пирес, Живкович (Жонас 46), Жота (Секейра 62), Рафа Силва
Главный тренер: Лаге Бруну.
«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Ррахмани, Гояк (Атимвен 97), Моро, Ольмо, Кадзиор (Шитум 75), Петкович (Гавранович 86), Оршич (Перич 109)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
Предупреждения: Моро 14, Петкович 45, Жонас 67, Секейра 74, Гримальдо 90+1, Стоянович 104, Стоянович 104, Теофил-Катерин 110, Аппелт Пирес 114
Удаление: Стоянович 104
Судья: Айтекин Дениз.