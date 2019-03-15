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«Бенфика» одолела «Динамо» Загреб в овертайме

вчера, 01:38
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоЗакончился в доп. время

«Бенфика» разгромила загребское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и вышла в следующий раунд турнира.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

«Бенфика» - «Динамо» Загреб 3:0 (0:0)
Голы: Жонас 71, Ферро 94, Гримальдо 105
Первый матч: 0:1

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Рубен Диаш, Ферро, Рибейро (Гримальдо 46), Пицци (Жедсон 119), Фейса, Аппелт Пирес, Живкович (Жонас 46), Жота (Секейра 62), Рафа Силва
Главный тренер: Лаге Бруну.

«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Ррахмани, Гояк (Атимвен 97), Моро, Ольмо, Кадзиор (Шитум 75), Петкович (Гавранович 86), Оршич (Перич 109)
Главный тренер: Бьелица Ненад.

Предупреждения: Моро 14, Петкович 45, Жонас 67, Секейра 74, Гримальдо 90+1, Стоянович 104, Стоянович 104, Теофил-Катерин 110, Аппелт Пирес 114

Удаление: Стоянович 104

Судья: Айтекин Дениз.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
сегодня в 14:32
Молодцы
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
вчера в 12:13
Соперник был не ахти.
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 02:42
Бенфику с победой!
mangoх12
mangoх12
   31 / 1082
вчера в 02:16
айтенкин намутил
Землянин
Землянин ответил da da da
   178 / 1082
вчера в 02:08
Смотри не лопни от злорадства. Это плохое качество, как и зависть )))
da da da
da da da
   147 / 1082
вчера в 01:48
итог,Бенфика в 1/4 ЛЕ,Порту в 1/4 ЛЧ,ноль росклубов в Европе)))ааххаха
Benfiquistas
Benfiquistas
   820 / 1082
вчера в 01:40
Молодцы Орлы!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   203 / 1082
вчера в 01:39
Отскок лиссабонцев
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