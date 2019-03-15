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«Славия» вырвала у «Севильи» путёвку в четвертьфинал Лиги Европы

вчера, 01:31
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«Славия» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы одержала волевую победу над «Севильей» и вышла в четвертьфинал турнира.

Прага, стадион Эден

«Славия» - «Севилья» 4:3 (1:1)
Голы: Нгадеу-Нгаджуи 15, Сучек 47 (пенальти), ван Бурен 102, Траоре 119 - Бен-Йеддер 44 (пенальти), Эль-Хаддади 54, Васкес 98
Первый матч: 2:2

«Славия»: Коларж, Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Борил, Сучек, Краль (Фридрих 106), Масопуст (Змргаль 90+2), Траоре, Стох (ван Бурен 93), Шкода (Олайинка 77)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Севилья»: Вацлик, Кьер, Карришу, Гомес, Навас, Эвер Банега, Роке Меса (Гоналон 74), Промес, Сарабия (Андре Силва 80), Бен-Йеддер (Рог 104), Эль-Хаддади (Васкес 90)
Главный тренер: Мачин Пабло.

Предупреждения: Коларж 43, Краль 67, Олайинка 88, Васкес 99, Сучек 110

Судья: Кульбаков Алексей.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
сегодня в 14:29
Очень неожиданно!
Robbaggio
Robbaggio ответил Гавроша
   815 / 1082
вчера в 16:45
У тебя проблемы с пупсиками, коим я не являюсь, везде их видишь
Гавроша
Гавроша ответил Robbaggio
   77 / 1082
вчера в 15:48
А я вот помню времена, когда "великая" Севилья не была даже середняком и вылетала в сегунду. Какие "негритенки", если сам Марадона ничем им помочь не смог. Все относительно, ничего вечного не бывает. Зенит, кстати, тоже не всегда играл в вышке
И твой ненаглядный мазут-проект тоже играл в 1 лиге. Помни об этом, пупсик. Но в последние годы севилья играла прекрасно, пока они не купили тарасовского зулуса. Тут можно четко линию провезти - до промеса и после него. Раньше они выигрывали ЛЕ, а теперь сливают славии. Вот что такое пупсик в команде!
Гавроша
Гавроша ответил Delight
   77 / 1082
вчера в 15:44
Ну, Раньше и Иванович был топ игрок. А как в гей-клуб перешёл, так и не выиграл ничего. Тебе маленький спойлер - и не выиграет.)))
Ты про тарасовскую баню? Взял автограф у педро? Ну-ну, все ясно с тобой, пупсик.
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 13:18
Вот это конечно номер, Севилья! Стыд и позор, Промес) И как ему доверяют играть полные матчи?Он же вообще никакой! Потому что бывший спартач)
Abverin
Abverin
   109 / 1082
вчера в 10:54
Севилья обманута тарасовскими, подсунули контрафакт.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   17 / 1082
вчера в 10:45
Говорят, что Краснодару не повезло на последних минутах. На самом деле ему не повезло на жеребьёвке. Не досталась команда, играющая вдесятером. И как же локти кусает Динамо Загреб, что чудо совершили не они.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:40
Славию с победой! Ну и свинью федун подложил Севилье
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 10:22
Чехов с победой!
Молодцы проявили характер и бились до конца!
divan
divan
вчера в 10:08
Это не севилья слила ! Это славия вытащила
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
   5 / 1082
вчера в 10:01
Если даже попадут, Свинси их снова сольет :)
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:43
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       17 / 1082
    вчера в 09:42
    Они и в ЛЕ могут не попасть!
    george666
    george666
       1074 / 1082
    вчера в 09:01
    Молодцы чехи !!! Удивили !
    Robbaggio
    Robbaggio ответил Гавроша
       815 / 1082
    вчера в 08:49
    А я вот помню времена, когда "великая" Севилья не была даже середняком и вылетала в сегунду. Какие "негритенки", если сам Марадона ничем им помочь не смог. Все относительно, ничего вечного не бывает. Зенит, кстати, тоже не всегда играл в вышке
    Bayern Best
    Bayern Best
       149 / 1082
    вчера в 05:34
    Явный нежданчик.
    Delight
    Delight ответил Гавроша
    вчера в 05:02
    Ну что я говорил? - Раньше была великая команда севилья, которая постоянно выигрывала ЛЕ. Стоило им купить тарасовского негритенка - и теперь их уже славия возит. Вот что такое пупсик в команде. Смотрю статистику в чемпионате 24 матча и 1 гол. А в других турнирах наверное вообще не забивал. Бесполезнейший игрочишка.
    Ну, Раньше и Иванович был топ игрок. А как в гей-клуб перешёл, так и не выиграл ничего. Тебе маленький спойлер - и не выиграет.)))
    Гавроша
    Гавроша
       77 / 1082
    вчера в 04:43
    Ну что я говорил? - Раньше была великая команда севилья, которая постоянно выигрывала ЛЕ. Стоило им купить тарасовского негритенка - и теперь их уже славия возит. Вот что такое пупсик в команде.

    Смотрю статистику в чемпионате 24 матча и 1 гол. А в других турнирах наверное вообще не забивал. Бесполезнейший игрочишка.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       47 / 1082
    вчера в 04:34
    Пупсовский зулус тащит Севилью на дно! Позор!
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
       5 / 1082
    вчера в 03:35
    Хряк успешно слил Севилью с ЛЕ! Также с успехом провалит задачу с попаданием в ЛЧ на следующий сезон!
    handreb
    handreb
       71 / 1082
    вчера в 02:44
    Суинси тарасовский опустил Севилью со страшной силой.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       17 / 1082
    вчера в 02:36
    Речь явно шла о сливе ЛЕ. Поменяли таких лидеров, как Бен-Йеддер, Мунир, Сарабия. А это было на поле до конца. Значит, хотели
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       5 / 1082
    вчера в 02:22
    Все понятно, Свинси же на поле был!
    da da da
    da da da ответил Scuderia Ferrari
       147 / 1082
    вчера в 01:51
    Шахтёру и Динамо киев
    ахахха,смешно)))))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       17 / 1082
    вчера в 01:50
    Один из федунботов (никнейм не называю из уважения к здесь присутствующим)

    Зенит" покидает Лигу Европы, дважды проиграв "Вильярреалу"
    Я знаете чего хочу? Славия 4:3 забивает, а потом Квинси делает 4:4! Такой удар будет по всем врагам Спартака))))
    ☆☆☆☆☆☆☆
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил da da da
       17 / 1082
    вчера в 01:47
    Шахтёру и Динамо киев
    da da da
    da da da
       147 / 1082
    вчера в 01:47
    завтра жеребьевка,интересно кому выпадут Краснодар и Зенит?
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил За адекватность
       203 / 1082
    вчера в 01:44
    Ну хоть один сюрприз.(проход "Айнтрахта таковым не считаю).
    Если проследить путь Айнтрахта по ЛЕ, то удивляет не то что они прошли, а то что забили лишь один
    Benfiquistas
    Benfiquistas
       820 / 1082
    вчера в 01:43
    Учись Зенит.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       138 / 1082
    вчера в 01:42
    вот это воля к победе, не то что у этих, с лазурного берега Невы
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