«Славия» вырвала у «Севильи» путёвку в четвертьфинал Лиги Европы

«Славия» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы одержала волевую победу над «Севильей» и вышла в четвертьфинал турнира.
Прага, стадион Эден
«Славия» - «Севилья» 4:3 (1:1)
Голы: Нгадеу-Нгаджуи 15, Сучек 47 (пенальти), ван Бурен 102, Траоре 119 - Бен-Йеддер 44 (пенальти), Эль-Хаддади 54, Васкес 98
Первый матч: 2:2
«Славия»: Коларж, Кудела, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Борил, Сучек, Краль (Фридрих 106), Масопуст (Змргаль 90+2), Траоре, Стох (ван Бурен 93), Шкода (Олайинка 77)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Севилья»: Вацлик, Кьер, Карришу, Гомес, Навас, Эвер Банега, Роке Меса (Гоналон 74), Промес, Сарабия (Андре Силва 80), Бен-Йеддер (Рог 104), Эль-Хаддади (Васкес 90)
Главный тренер: Мачин Пабло.
Предупреждения: Коларж 43, Краль 67, Олайинка 88, Васкес 99, Сучек 110
Судья: Кульбаков Алексей.
Молодцы проявили характер и бились до конца!
Молодцы проявили характер и бились до конца!
Смотрю статистику в чемпионате 24 матча и 1 гол. А в других турнирах наверное вообще не забивал. Бесполезнейший игрочишка.
Смотрю статистику в чемпионате 24 матча и 1 гол. А в других турнирах наверное вообще не забивал. Бесполезнейший игрочишка.
Зенит" покидает Лигу Европы, дважды проиграв "Вильярреалу"
Я знаете чего хочу? Славия 4:3 забивает, а потом Квинси делает 4:4! Такой удар будет по всем врагам Спартака))))
☆☆☆☆☆☆☆
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Зенит" покидает Лигу Европы, дважды проиграв "Вильярреалу"
Я знаете чего хочу? Славия 4:3 забивает, а потом Квинси делает 4:4! Такой удар будет по всем врагам Спартака))))
☆☆☆☆☆☆☆
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂