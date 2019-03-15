Сигурдссон: «Нужно продолжать усердно работать»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что команда должна серьезно отнестись к предстоящему матчу против «Урала».

Нам нужно продолжать усердно работать. Важно не расслабляться после победы над «Рубином» и хорошо подготовиться к выездному матчу с «Уралом». Чем больше игр мы проводим, тем лучше чувствуем себя на поле.