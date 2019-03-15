Сигурдссон: «Нужно продолжать усердно работать»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что команда должна серьезно отнестись к предстоящему матчу против «Урала».
Нам нужно продолжать усердно работать. Важно не расслабляться после победы над «Рубином» и хорошо подготовиться к выездному матчу с «Уралом». Чем больше игр мы проводим, тем лучше чувствуем себя на поле.
Думай Тренер ,думай! Из опыта этого сезона, видно- все зависит от Тренера!!!
Больше неудач мы не хотим!!!
Сколько же можно так строить Игру и прогрывать так бездарно!! Такие стрессы нам не нужны!!!
ЦСКА Чемпион!!!
Думай Тренер ,думай! Из опыта этого сезона, видно- все зависит от Тренера!!!
Больше неудач мы не хотим!!!
Сколько же можно так строить Игру и прогрывать так бездарно!! Такие стрессы нам не нужны!!!
ЦСКА Чемпион!!!