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Сигурдссон: «Нужно продолжать усердно работать»

вчера, 10:02
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что команда должна серьезно отнестись к предстоящему матчу против «Урала».

Нам нужно продолжать усердно работать. Важно не расслабляться после победы над «Рубином» и хорошо подготовиться к выездному матчу с «Уралом». Чем больше игр мы проводим, тем лучше чувствуем себя на поле.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   826 / 1082
вчера в 12:54
Игроки хорошие ,!
Думай Тренер ,думай! Из опыта этого сезона, видно- все зависит от Тренера!!!
Больше неудач мы не хотим!!!
Сколько же можно так строить Игру и прогрывать так бездарно!! Такие стрессы нам не нужны!!!
ЦСКА Чемпион!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Союзник противников
   17 / 1082
вчера в 12:23
    Союзник противников
    Союзник противников ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
       119 / 1082
    вчера в 11:22
    Дырка43 снова в "ОЧКО" пропустит.
    В таблицу смотри.И в графу "пропущенные".
    Союзник противников
    Союзник противников ответил 161регион
       119 / 1082
    вчера в 11:21
    Урал три очка.....Игорь два очка)))
    Комбайн-в опе,как и предполагалось ранее.
    161регион
    161регион
       30 / 1082
    вчера в 11:01
    Урал три очка.....Игорь два очка)))
    STVA 1
    STVA 1
       112 / 1082
    вчера в 10:05
    Без работы никак
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       105 / 1082
    вчера в 10:04
    Дырка43 снова в "ОЧКО" пропустит.
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