Мостовой: «Хочется увидеть много голов в матче „Спартака“ и „Зенита“»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зениту» будет тяжело в матче против «Спартака».

«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. «Сине-бело-голубые» далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице. Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.