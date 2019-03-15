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Мостовой: «Хочется увидеть много голов в матче „Спартака“ и „Зенита“»

вчера, 09:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зениту» будет тяжело в матче против «Спартака».

«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. «Сине-бело-голубые» далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице. Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил LOpp
   10 / 1082
вчера в 23:41
меня устроит тухлая победа Спартака со счетом 1:0 с голом с левого пенальти, который забьет сам Москалев на 97 минуте.
А Перенос игры на более поздний период и замена Москалева ввиду того что пойман на взятке Вас устроит? ))
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   10 / 1082
вчера в 23:36
Очень интересно, какой результат в этом матче устроит коней?
0-7 Точно всех устроит ))
Nikola45
Nikola45 ответил 112910415
   10 / 1082
вчера в 23:35
рецепт простой хочешь наблюдать голы - внимательно смотри в сторону лазурных ворот ; не забудь : после перерыва команды меняются сторонами!
Так можете просмотреть пять голов ))
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 17:21
Еще бы! И желательно, чтобы побольше влетело в ворота очень слабого клуба по имени Спартак) Так что вперед, Зенит! Рви мясных на Открывашке)
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 16:15
    Т34
    Т34 ответил parallels
       88 / 1082
    вчера в 15:22
    стандартная пятёрочка подойдёт?
      112910415
      112910415
         110 / 1082
      вчера в 13:35
      рецепт простой
      хочешь наблюдать голы - внимательно смотри в сторону лазурных ворот ;
      не забудь : после перерыва команды меняются сторонами!
      Знатог
      Знатог
         325 / 1082
      вчера в 12:59
      Мы увидим много крутых голов.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
         276 / 1082
      вчера в 11:55
      Я думаю голов будет много
      Zenit_84
      Zenit_84
         134 / 1082
      вчера в 11:37
      Их может и не быть
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         45 / 1082
      вчера в 11:36
      Ну да, 4-5 штучек от Зенита вынуть для Спартака обычное дело.
      Так что всё возможно...
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         27 / 1082
      вчера в 10:42
      Ничья 1-1
      kastites
      kastites
         450 / 1082
      вчера в 10:36
      Будет много голов ЗЕНИТА
      ЗЕНИТ победит 7:0
      makkie
      makkie
         37 / 1082
      вчера в 10:36
      Очень интересно, какой результат в этом матче устроит коней?
      Аксинья
      Аксинья ответил Aндрей Сибиряков
         53 / 1082
      вчера в 10:24
      Ксюша, ростов уже свои пять пропустил.
      Так Зениту только и играть с третьим составом Ростова, поскольку второй ростовский состав влегкую вынес его из Кубка России...
      Aндрей Сибиряков
      Aндрей Сибиряков ответил Аксинья
         73 / 1082
      вчера в 10:22
      А теперь давай определимся кто будет пропускать от спартачей Лунь или миниКерж?
      Ксюша, ростов уже свои пять пропустил.
      Аксинья
      Аксинья ответил Литейный 4
         53 / 1082
      вчера в 10:21
      Ну вот видишь, сам прекрасно знаешь кто будет забивать свиньям. Троица уже нарисовалась. Гыгыгы
      А теперь давай определимся кто будет пропускать от спартачей Лунь или миниКерж?
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Аксинья
         1 / 1082
      вчера в 10:19
      А еще у Семака есть джокер в рукаве - Заболотный...
      Ну вот видишь, сам прекрасно знаешь кто будет забивать свиньям. Троица уже нарисовалась. Гыгыгы
      LOpp
      LOpp
         32 / 1082
      вчера в 10:12
      меня устроит тухлая победа Спартака со счетом 1:0 с голом с левого пенальти, который забьет сам Москалев на 97 минуте.
      Шишанутый
      Шишанутый
         14 / 1082
      вчера в 10:10
      Спартак организует!
      FERIS
      FERIS
         107 / 1082
      вчера в 10:01
      Хочется чтоб свиням влетело не меньше трёх.
      EAGuar As
      EAGuar As
         81 / 1082
      вчера в 09:59
      Победы Спартаку .
      anfield1984
      anfield1984
         142 / 1082
      вчера в 09:59
      Матч будет отстойный, как и вся РФПЛ. А еще эту чушь предлагают смотреть на матчпремьер за деньги. Мне доплати - смотреть не буду.
      Аксинья
      Аксинья ответил Литейный 4
         53 / 1082
      вчера в 09:58
      Дзюба в каждом матче Федуну приветы передает голами в ворота свиней. И этот раз не будет исключением. Гыгыгы
      А еще у Семака есть джокер в рукаве - Заболотный...
      пердун из Тарасовки
      пердун из Тарасовки
         155 / 1082
      вчера в 09:56
      Если Спартак проиграет несильно, это будет хороший результат. Мы с Назаровым опять напьёмся. Может и Мишка Ефремов будет с нами.
      Союзник противников
      Союзник противников
         119 / 1082
      вчера в 09:56
      Повторение 5-2 меня бы устроило. Брысь с первого места,кошак ободранный!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Аксинья
         1 / 1082
      вчера в 09:55
      Да вот только забивать некому - у Азмуна прицел сбился...
      Дзюба в каждом матче Федуну приветы передает голами в ворота свиней. И этот раз не будет исключением. Гыгыгы
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         105 / 1082
      вчера в 09:52
      Бомжи кричали что пройдут предпоследнюю команду теперь всеми клонами ОРУт что порвем Спартак!
      Просто снова смешно за них,хотя кому я им говорю,их тут трое и клоны
      Аксинья
      Аксинья ответил Литейный 4
         53 / 1082
      вчера в 09:52
      Всей стране хочется увидить много голов в ворота свиней. Гыгыгы
      Да вот только забивать некому - у Азмуна прицел сбился...
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         17 / 1082
      вчера в 09:50
      Жаль, у пищевика не будет промеса, он бы эпично их утопил, как утопил Севилью против Славии!
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