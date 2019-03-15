Мостовой: «Хочется увидеть много голов в матче „Спартака“ и „Зенита“»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зениту» будет тяжело в матче против «Спартака».
«Спартак» очень неудобный соперник для «Зенита», особенно в Москве. Тем не менее питерцы выглядят предпочтительней, но не по игре, а по составу. «Сине-бело-голубые» далеко не всегда показывают хороший футбол, но даже этого им хватает, для того чтобы удерживать лидерство в таблице. Очень хочется увидеть в грядущем матче яркую и голевую игру.
хочешь наблюдать голы - внимательно смотри в сторону лазурных ворот ;
не забудь : после перерыва команды меняются сторонами!
хочешь наблюдать голы - внимательно смотри в сторону лазурных ворот ;
не забудь : после перерыва команды меняются сторонами!
Так что всё возможно...
Так что всё возможно...
ЗЕНИТ победит 7:0
ЗЕНИТ победит 7:0
Просто снова смешно за них,хотя кому я им говорю,их тут трое и клоны
Просто снова смешно за них,хотя кому я им говорю,их тут трое и клоны