Ковтун: «На „Спартак“ свалилось очень много критики»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с «Зенитом».

Стратегически это очень важная игра для обеих команд. На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре «Зенитом» произойдет переломный момент, и команда покажет более качественный футбол. Питерцы же выглядят стабильно в РПЛ — берут очки в каждом матче, но при этом показывают довольно скупой футбол. Обеим командам нужна только победа, и исход этого матча существенно повлияет на расклады в турнирной таблице.