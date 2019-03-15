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Ковтун: «На „Спартак“ свалилось очень много критики»

вчера, 09:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего поединка «красно-белых» с «Зенитом».

Стратегически это очень важная игра для обеих команд. На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре «Зенитом» произойдет переломный момент, и команда покажет более качественный футбол. Питерцы же выглядят стабильно в РПЛ — берут очки в каждом матче, но при этом показывают довольно скупой футбол. Обеим командам нужна только победа, и исход этого матча существенно повлияет на расклады в турнирной таблице.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   66 / 1082
вчера в 17:07
Спартак давно пора расформировать, если критика так давит.
SHMEL
SHMEL
   76 / 1082
вчера в 15:22
Одного слова в заголовке не хватает "справедливой":
Ковтун: «На „Спартак“ свалилось очень много СПРАВЕДЛИВОЙ критики»
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 13:28
на исходе воскресного дня основным объектом критики останется лазурно-заболотное ...
grazie100
grazie100
   348 / 1082
вчера в 13:18
Краснодар с Локомотивом , Зенит с Спартаком после выездного матча как и тренер Сёмин , считаю ставить через два дня неправильно, но московским чиновникам из РФПЛ по барабану у них задача осложнить жизнь играющим на 2 фронта и добывающим баллы для России . Их волнует места лидеро, а справедливость засунули в темный уголок...
minai
minai ответил 161регион
   382 / 1082
вчера в 12:51
Кривоногий косталом эксперта включил)))а были времена когда он в падении головой под перекладину в свои ворота забивал......
Зато как красиво. Просто шедевр !
Don trambon
Don trambon
   57 / 1082
вчера в 12:14
Ez 3 очка для зени.
161регион
161регион
   30 / 1082
вчера в 11:03
Кривоногий косталом эксперта включил)))а были времена когда он в падении головой под перекладину в свои ворота забивал......
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 10:46
Над спартаком испокон веков смеялись.
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 10:03
На весь наш футбол свалилось главное его несчастье :Безумные деньги.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 09:58
Заслужили критику СЕМИНУЛЕВЫЕ......
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Литейный 4
   17 / 1082
вчера в 09:51
А севилья в Сегунду=)
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 09:46
Победа заткнет рот многим, а за поражением последуют тонны грязи.
Пулково-2
Пулково-2
   287 / 1082
вчера в 09:39
Если бы не позоры свиней, то врядли бы кто вообще про него знал.
311
311
   56 / 1082
вчера в 09:35
Критикуй, не критикуй, всё равно получишь уй!)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   47 / 1082
вчера в 09:34
Это не критика, а комплименты. Спартак любит позориться, поэтому позор спартаку!
Glodor
Glodor
   87 / 1082
вчера в 09:33
А при чем здесь спартак, он давно не у дел?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 09:33
В воскресенье Спартак начнет быстпый спуск в ФНЛ. Гыгыгы
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