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Руслан Нигматуллин: «„Локомотив“ может оказаться на пьедестале»

вчера, 09:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче «Локомотива» и «Краснодара».

«Краснодару» нельзя терять очки. Если они продолжат это делать, то конкуренты уже, наверное, не простят. «Локомотив» же объективно прибавил, для них этот матч также крайне важен. Думаю, что у «железнодорожников» есть все шансы оказаться на пьедестале по итогам сезона.

На данный момент москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков. 

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Все комментарии
beefs
beefs
   240 / 1082
вчера в 17:10
Все у них в руках...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 1082
вчера в 16:13
Постарается и будет.
Чист
Чист ответил drug01
   767 / 1082
вчера в 15:41
Видно у Локо тормоза отказали.....
да просто никакой юбилейной даты нету
ОПС
ОПС
   570 / 1082
вчера в 12:36
Есть "пророки" еще в отечестве.
SHMEL
SHMEL
   76 / 1082
вчера в 12:14
Конечно может, и Зенит,и Краснодар,и ЦСКА -все эти команды разыграют пьедестал.
minai
minai
   382 / 1082
вчера в 12:12
Зачем ? Чтобы снова стать мальчиком для битья в ЛЧ ?
Alladins
Alladins
   115 / 1082
вчера в 12:10
Когда вокруг есть спартаки, то это вполне реально.
particular
particular
   2 / 1082
вчера в 10:18
Оказаться на пьедестале, - это ещё не значит, что победить в чемпионате...
Очередной не корректный заголовок по цитируемому высказыванию...
drug01
drug01
   144 / 1082
вчера в 10:05
Видно у Локо тормоза отказали.....
МапС
МапС
   143 / 1082
вчера в 09:59
Что бы оказаться на пьедестале необязательно побеждать в чемпионате.
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 09:55
...а может и не попасть в Еврокубки."Папа" всё может!
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 1082
вчера в 09:48
лет через 15
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 1082
вчера в 09:45
С таким российским лидером возможно всё!
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 09:43
Только Локо - только победа!!! (А кубок можно слить)...
Mekrash
Mekrash
   162 / 1082
вчера в 09:40
Запросто, если у Урала выиграет.
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