Руслан Нигматуллин: «„Локомотив“ может оказаться на пьедестале»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассуждает о предстоящем матче «Локомотива» и «Краснодара».

«Краснодару» нельзя терять очки. Если они продолжат это делать, то конкуренты уже, наверное, не простят. «Локомотив» же объективно прибавил, для них этот матч также крайне важен. Думаю, что у «железнодорожников» есть все шансы оказаться на пьедестале по итогам сезона.