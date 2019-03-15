Луис Суарес: «В 2013 году я был близок к переходу в „Арсенал“»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признался, что летом 2013 года мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал».

Мы тогда вышли в Лигу Европы, но сезон закончился плохо. Я собрался перейти в «Арсенал», но Джеррард меня переубедил. Он сказал мне: «Обещаю, если ты останешься, то в следующем году ты сможешь уйти в „Баварию“, „Барселону“ или „Реал“. Куда захочешь, но в „Арсенале“ ты не будешь чувствовать себя лучше». После этого разговора я сообщил агенту, что остаюсь.