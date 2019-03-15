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Луис Суарес: «В 2013 году я был близок к переходу в „Арсенал“»

вчера, 12:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признался, что летом 2013 года мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал».

Мы тогда вышли в Лигу Европы, но сезон закончился плохо. Я собрался перейти в «Арсенал», но Джеррард меня переубедил. Он сказал мне: «Обещаю, если ты останешься, то в следующем году ты сможешь уйти в „Баварию“, „Барселону“ или „Реал“. Куда захочешь, но в „Арсенале“ ты не будешь чувствовать себя лучше». После этого разговора я сообщил агенту, что остаюсь.

Любопытно, что летом 2014 года уругваец стал игроком «Барселоны».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   380 / 1082
вчера в 18:48
Прозевал он свое счастье
Don trambon
Don trambon
   57 / 1082
вчера в 13:41
намордник надень.
Juve14
Juve14
   106 / 1082
вчера в 13:17
Один из выдающихся симулянтов в истории футбола!!! Еще и кусячий, вот чем ты запомнишься животное без кобычек
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