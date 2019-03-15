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Жиру: «Сыграли так, что победа над „Динамо“ казалась лёгкой»

вчера, 07:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал разгромную выездную победу над киевским «Динамо» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы сыграли так, что победа над «Динамо» казалась лёгкой. Но с самого начала нам было не так легко. Тренер сказал, что мы должны убить игру, и мы это сделали.

Сопернику было очень трудно вернуться в борьбу. Мы же были достаточно эффективны в атаке и добились хорошего результата.

Всегда приятно забивать три гола, особенно в матче Лиги Европы. Я старался помочь команде выполнить задачу, которая заключалась в том, чтобы победить и пройти дальше, и мы справились со своей работой.

У нас нет никаких предпочтений по жеребьёвке. У нас хорошая команда, и мы должны фокусироваться на самих себе.

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1082
вчера в 11:51
Динамо показало уровень футбола в стране, днищенский.
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 09:37
Нынешнее Динамо К. Не соперник командам такого уровня как Челси.
SHMEL
SHMEL
   76 / 1082
вчера в 09:36
Самый позорный вылет среди вснх команд.Такого тухлого Динамо К давно не видел.
FERIS
FERIS
   107 / 1082
вчера в 09:35
Считаю если Челси не будут сливать ЛЕ,то у них хорошие шансы выиграть этот турнир и в следующем сезоне попасть в ЛЧ,как это сделал ранее МЮ.
311
311
   56 / 1082
вчера в 09:32
Жирик молодцом, всегда бы так играл!)
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 07:53
Катком прошли , можно сказать и не заметили.
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