Жиру: «Сыграли так, что победа над „Динамо“ казалась лёгкой»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал разгромную выездную победу над киевским «Динамо» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Мы сыграли так, что победа над «Динамо» казалась лёгкой. Но с самого начала нам было не так легко. Тренер сказал, что мы должны убить игру, и мы это сделали.

Сопернику было очень трудно вернуться в борьбу. Мы же были достаточно эффективны в атаке и добились хорошего результата.

Всегда приятно забивать три гола, особенно в матче Лиги Европы. Я старался помочь команде выполнить задачу, которая заключалась в том, чтобы победить и пройти дальше, и мы справились со своей работой.

У нас нет никаких предпочтений по жеребьёвке. У нас хорошая команда, и мы должны фокусироваться на самих себе.