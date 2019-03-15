Чех: «Моя мечта завершить карьеру с трофеем в руках всё ещё жива»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над «Ренном» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча во Франции завершилась для «канониров» поражением (1:3). Для 36-летнего голкипера это последний сезон в качестве футболиста, и Чех хочет завершить его, завоевав трофей.

В раздевалке перед матчем мы говорили о том, что, если нам суждено вылететь, мы сделаем это, показав выдающуюся игру. Иногда даже с такой игрой, когда ты всё делаешь правильно, тебе может не повезти, и ты можешь вылететь. В то же время, когда ты показываешь футбол такого уровня, как мы сегодня, то знаешь, что у тебя есть шанс пройти дальше.

С самых первых минут вы могли видеть, как играла и сражалась наша команда. Мы забили голы и не пропустили. Это именно то, что необходимо вам в таком матче.

Моя мечта завершить карьеру с трофеем в руках всё ещё жива. Сегодня мы дали мне шанс закончить её именно так. Впереди долгий путь, но с такой игрой мы можем побороться за победу.