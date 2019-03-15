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Чех: «Моя мечта завершить карьеру с трофеем в руках всё ещё жива»

вчера, 07:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал победу над «Ренном» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча во Франции завершилась для «канониров» поражением (1:3). Для 36-летнего голкипера это последний сезон в качестве футболиста, и Чех хочет завершить его, завоевав трофей.

В раздевалке перед матчем мы говорили о том, что, если нам суждено вылететь, мы сделаем это, показав выдающуюся игру. Иногда даже с такой игрой, когда ты всё делаешь правильно, тебе может не повезти, и ты можешь вылететь. В то же время, когда ты показываешь футбол такого уровня, как мы сегодня, то знаешь, что у тебя есть шанс пройти дальше.

С самых первых минут вы могли видеть, как играла и сражалась наша команда. Мы забили голы и не пропустили. Это именно то, что необходимо вам в таком матче.

Моя мечта завершить карьеру с трофеем в руках всё ещё жива. Сегодня мы дали мне шанс закончить её именно так. Впереди долгий путь, но с такой игрой мы можем побороться за победу.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   87 / 1082
вчера в 10:40
Похоже, такой мечта спартака, не сбудется.
sir_Alex
sir_Alex ответил Так Себе Аналитик
   70 / 1082
вчера в 10:37
Нормальные спартачи ушли за трофеями и взяли их, ну а тех, кто предпочёл лёгкий путь сидения на довольствии Федун, не жалко
"Нормальные" ‒ это типа Дзюбы? 😁😁😁
Crooclin
Crooclin
   493 / 1082
вчера в 09:16
Чех: хочу жизнь прожить так, чтобы когда я умирал, было кому подать мне кубок с водой!
parallels
parallels ответил Алексей Коротеев
   6 / 1082
вчера в 08:52
Для баобаба (Дзюбы) не выцыганите хоть один трофейчик , а ??? )))))))))))
да, вроде как, один намечается через 2 месяца. сойдёт такой ответ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил parallels
   258 / 1082
вчера в 08:47
да хватит тебе. 20 трофеев за карьеру - больше, чем у всех спартачей, вместе взятых.
Для баобаба (Дзюбы) не выцыганите хоть один трофейчик , а ??? )))))))))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   9 / 1082
вчера в 08:24
Нормальные спартачи ушли за трофеями и взяли их, ну а тех, кто предпочёл лёгкий путь сидения на довольствии Федун, не жалко
parallels
parallels
   6 / 1082
вчера в 08:19
да хватит тебе. 20 трофеев за карьеру - больше, чем у всех спартачей, вместе взятых.
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