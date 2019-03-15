Игонин: «К „Зениту“ нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал вылет из Лиги Европы «сине-бело-голубых» от «Вильярреала».
Что произошло в ответном матче? В ситуации, когда команда допускает грубые ошибки или не реализует стопроцентные моменты, я склонен говорить о нехватке мастерства. В остальном же считаю, что к команде нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию. И мне кажется, что становление команды, а мы говорим о формировании нового коллектива у «Зенита», идет достаточно заметно. Думаю, что это самое главное. И у меня, как у болельщика, нет претензий. Безусловно, хотелось бы большего. Но ситуация с вылетом из Кубка России на стадии 1/8 финала выглядит более неприятной, чем невыход в четвертьфинал Лиги Европы.
Пока не у кого,как и у Игонина не будет претензий - мы так и будем дальше "феерить и куражить" с Бней Иегудами,Утрехтами и Вильярреалами ...
Пока не у кого,как и у Игонина не будет претензий - мы так и будем дальше "феерить и куражить" с Бней Иегудами,Утрехтами и Вильярреалами ...
Зенит слил той же самой команде оба матча
Спартак из года в год сливает ЕК
Тем же самым занимается Зенитт
Ну и где Твоя Логика?
Зенит слил той же самой команде оба матча
Спартак из года в год сливает ЕК
Тем же самым занимается Зенитт
Ну и где Твоя Логика?
Но это не мешает вам точно так же высказывааться: спартак герои. Зенит позор.
Где у вас логика??
Но это не мешает вам точно так же высказывааться: спартак герои. Зенит позор.
Где у вас логика??
ежели мастерства нет, то это глобальная катастрофа и неизбежный провал на коротком весеннем отрезке...
ежели мастерства нет, то это глобальная катастрофа и неизбежный провал на коротком весеннем отрезке...
Совсем недавно, Спартак проигрывал со счетом 2-0 самой жалкой команде Испании
И сыграл ничейку дома с ними же
Теперь Зенит - герои, проигравшие 18й команде Испании
Причем дважды и разгромно дома
Зенит ГЕРОИ
Спартак ПОЗОР
Совсем недавно, Спартак проигрывал со счетом 2-0 самой жалкой команде Испании
И сыграл ничейку дома с ними же
Теперь Зенит - герои, проигравшие 18й команде Испании
Причем дважды и разгромно дома
Зенит ГЕРОИ
Спартак ПОЗОР