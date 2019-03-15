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Игонин: «К „Зениту“ нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию»

вчера, 18:57
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал вылет из Лиги Европы «сине-бело-голубых» от «Вильярреала».

Что произошло в ответном матче? В ситуации, когда команда допускает грубые ошибки или не реализует стопроцентные моменты, я склонен говорить о нехватке мастерства. В остальном же считаю, что к команде нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию. И мне кажется, что становление команды, а мы говорим о формировании нового коллектива у «Зенита», идет достаточно заметно. Думаю, что это самое главное. И у меня, как у болельщика, нет претензий. Безусловно, хотелось бы большего. Но ситуация с вылетом из Кубка России на стадии 1/8 финала выглядит более неприятной, чем невыход в четвертьфинал Лиги Европы.
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1082
сегодня в 08:55
Как же низко должна стоять планка самоотдачи,готовности и желания - чтоб Игонин говорил то что говорит.....
Пока не у кого,как и у Игонина не будет претензий - мы так и будем дальше "феерить и куражить" с Бней Иегудами,Утрехтами и Вильярреалами ...
МКС
МКС ответил Некит_Зенит
   640 / 1082
вчера в 23:51
Зенит каждую весну играет в еврокубках. А спартак постоянно лажает, то из группы не выползет, то сливает всяким аекам да легиям. Но это не мешает вам точно так же высказывааться: спартак герои. Зенит позор. Где у вас логика??
Спартак проиграл Вильяреалу в одном матче из двух

Зенит слил той же самой команде оба матча

Спартак из года в год сливает ЕК

Тем же самым занимается Зенитт

Ну и где Твоя Логика?
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил МКС
   182 / 1082
вчера в 23:44
Питерские начали лепить жалкие отмазки Совсем недавно, Спартак проигрывал со счетом 2-0 самой жалкой команде Испании И сыграл ничейку дома с ними же Теперь Зенит - герои, проигравшие 18й команде Испании Причем дважды и разгромно дома Зенит ГЕРОИ Спартак ПОЗОР
Зенит каждую весну играет в еврокубках. А спартак постоянно лажает, то из группы не выползет, то сливает всяким аекам да легиям.
Но это не мешает вам точно так же высказывааться: спартак герои. Зенит позор.
Где у вас логика??
Palex
Palex ответил Аксинья
   153 / 1082
вчера в 20:10
Второй,а разве не пятый,нет?
LOpp
LOpp
   32 / 1082
вчера в 20:04
Зенит уаще молодцы!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   580 / 1082
вчера в 20:00
Да они мертвые по полю ели ходят,в своей штрафной перепасовываются до ошибки,вперед вообще не играют.Я за Зенит,но сейчас мне стыдно за них.Семак не тренер,надо было Луческу оставлять!
pomor45
pomor45 ответил МКС
   171 / 1082
вчера в 19:55
Питерские начали лепить жалкие отмазки Совсем недавно, Спартак проигрывал со счетом 2-0 самой жалкой команде Испании И сыграл ничейку дома с ними же Теперь Зенит - герои, проигравшие 18й команде Испании Причем дважды и разгромно дома Зенит ГЕРОИ Спартак ПОЗОР
Что тебе не нравится? Зенит в ЕК выступает ниже своего уровня, но намного лучше Спартака, который провалил все еврокубки, в которых ему посчастливилось (именно посчастливилось) участвовать. Разве не так? И не стоит 85-му клубу УЕФА цепляться за отдельные шероховатости 17-го, чтобы прикрыть свою еврокубковую немощь.
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 19:30
тогда вовсе плохо,Алексей!
ежели мастерства нет, то это глобальная катастрофа и неизбежный провал на коротком весеннем отрезке...
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 19:25
Так из кубка России его выбил второй состав Ростова...
МКС
МКС
   640 / 1082
вчера в 19:25
Питерские начали лепить жалкие отмазки

Совсем недавно, Спартак проигрывал со счетом 2-0 самой жалкой команде Испании

И сыграл ничейку дома с ними же

Теперь Зенит - герои, проигравшие 18й команде Испании

Причем дважды и разгромно дома

Зенит ГЕРОИ

Спартак ПОЗОР
Juve14
Juve14
   106 / 1082
вчера в 19:19
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ZENIT GOAL
       9 / 1082
    вчера в 19:18
    Офигеть теперь! Значит то, что мы наблюдаем с осени (на самом деле, уже далеко не первый год, но я говорю только про этот сезон, при Семаке) - это всё окей, так и должно быть! Играем, в принципе, хорошо, только моменты плохо реализуем, да? А больше никаких проблем нет! А хождение пешком по полю и автобусы с отбоем в большинстве матчей - это "к команде нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию"! Всё хорошо,значит.
    Какое руководство, такой и тренер. Что ты с них хочешь?
    1-й парень
    1-й парень ответил ZENIT GOAL
       66 / 1082
    вчера в 19:15
    Офигеть теперь! Значит то, что мы наблюдаем с осени (на самом деле, уже далеко не первый год, но я говорю только про этот сезон, при Семаке) - это всё окей, так и должно быть! Играем, в принципе, хорошо, только моменты плохо реализуем, да? А больше никаких проблем нет! А хождение пешком по полю и автобусы с отбоем в большинстве матчей - это "к команде нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию"! Всё хорошо,значит.
    Вот свиней опозорят ваших и все будет хорошо.
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
       576 / 1082
    вчера в 19:11
    Офигеть теперь! Значит то, что мы наблюдаем с осени (на самом деле, уже далеко не первый год, но я говорю только про этот сезон, при Семаке) - это всё окей, так и должно быть! Играем, в принципе, хорошо, только моменты плохо реализуем, да? А больше никаких проблем нет! А хождение пешком по полю и автобусы с отбоем в большинстве матчей - это "к команде нет претензий по самоотдаче, готовности, желанию"! Всё хорошо,значит.
    Balanenok
    Balanenok
       103 / 1082
    вчера в 19:08
    Претензия всегда только к свиньям в кубках, и претензия всегда одна - вечно опозорятся.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       105 / 1082
    вчера в 19:05
    стыдно за бомжей
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       73 / 1082
    вчера в 19:04
    Не опозорились же, как отрапиденные свиньи на подступах к кубку.
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 1082
    вчера в 19:00
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