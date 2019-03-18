«Интер» выиграл миланское дерби в Серии А

«Интер» одержал победу над «Миланом» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (53) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Милан» (51) - четвертый.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Интернационале» 2:3 (0:1)
Голы: Бакайоко 57, Мусаккьо 71 - Весино 3, де Врей 51, Мартинес 67 (пенальти)
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Кутроне 58), Кессье (Конти 69), Бакайоко, Лукас Пакета (Кастильехо 46), Сусо, Пёнтек, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Брозович (Валеро 73), Весино (Раноккья 90+2), Политано (Кандрева 83), Мартинес, Перишич
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Брозович 14, Родригес 32, Романьоли 66, Весино 79, Сусо 80, Конти 88, Гальярдини 90+4
Судья: Гуида Марко.
Ранее «Ювентус» уступил «Дженоа».
Талантом он считался тогда когда из Гамбурга уходил.
Талантом он считался тогда когда из Гамбурга уходил.
Вот так и надо играть навесами если в атаке делаешь ставку на них. И подающие молодцы, и столбы, и Лаутаро классно скинул.
Надо закрепляться на третьем месте. Четвёртое не уйдёт, и закончить впереди Милан единственная оставшаяся задача на сезон.
Вот так и надо играть навесами если в атаке делаешь ставку на них. И подающие молодцы, и столбы, и Лаутаро классно скинул.
Надо закрепляться на третьем месте. Четвёртое не уйдёт, и закончить впереди Милан единственная оставшаяся задача на сезон.
Форза, россонери!!!
Форза, россонери!!!