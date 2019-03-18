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«Интер» выиграл миланское дерби в Серии А

вчера, 00:27
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 3Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Миланом» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (53) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Милан» (51) - четвертый.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Интернационале» 2:3 (0:1)
Голы: Бакайоко 57, Мусаккьо 71 - Весино 3, де Врей 51, Мартинес 67 (пенальти)

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес (Кутроне 58), Кессье (Конти 69), Бакайоко, Лукас Пакета (Кастильехо 46), Сусо, Пёнтек, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Брозович (Валеро 73), Весино (Раноккья 90+2), Политано (Кандрева 83), Мартинес, Перишич
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Брозович 14, Родригес 32, Романьоли 66, Весино 79, Сусо 80, Конти 88, Гальярдини 90+4

Судья: Гуида Марко.

Ранее «Ювентус» уступил «Дженоа».

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Все комментарии
Муслим90
Муслим90
   324 / 1119
вчера в 19:25
Хороший матч...думал Милан в конце отыграется
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 1119
вчера в 18:09
Разыграли китайский дог. Мелон помог Интеру оторваться от Ромы.
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 16:00
Отличный матчи нам подарили две миланские команды! Спасибо им за этот прекрасный футбольный вечер) И без Икарди, как мы видим, Интер способен побеждать. Но вот решающий гол был забит с пенальти) Так что победа с душком!
Sergey Z
Sergey Z
   364 / 1119
вчера в 14:08
Неожиданно!!! Но по делу!!!
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 13:10
Хороший был матч. Жаль что Интер выиграл.)) Но заслуживает.
la_masia
la_masia
   254 / 1119
вчера в 12:37
А клоуны-внуки старой бабки тут как тут. Желчные толлерантные нытики...
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO ответил Жека10
   809 / 1119
вчера в 11:04
Это дерби на уровне чемпионства между ними, победа или позор как говорится
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
   809 / 1119
вчера в 11:02
Все по делу, гатузо физрук не выгребает с реальными соперниками , а дженоы и Болоньи пусть детям рассказывает о славных победах, опарафинился в главном матче сезона.....
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 10:40
Милан возвращается.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   173 / 1119
вчера в 10:26
Не ожидал от Милана!
Schwarz und blau Krieger
Schwarz und blau Krieger ответил Milan199675
   890 / 1119
вчера в 09:48
Да ладно вам у Милана и так серия была отличная 10 матчей без поражений, а так лучше бы выиграли у Айнтрахта, а вчера можно было бы и не напрягаться)) уж на мой взгляд Гатуззо за последние годы лучший тренер Милана
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   625 / 1119
вчера в 09:41
болел за Милан, но по игре Интер заслуженно победил
RMUKMU
RMUKMU ответил Ragnar_Lodbrok
   188 / 1119
вчера в 09:37
Под конец карьеры в Байере он достиг своего потолка и играл нестабильно.
Талантом он считался тогда когда из Гамбурга уходил.
RMUKMU
RMUKMU
   188 / 1119
вчера в 09:34
Молодцы, справедливая победа, которая должна была быть более уверенной. Брозович должен был забивать.
Вот так и надо играть навесами если в атаке делаешь ставку на них. И подающие молодцы, и столбы, и Лаутаро классно скинул.
Надо закрепляться на третьем месте. Четвёртое не уйдёт, и закончить впереди Милан единственная оставшаяся задача на сезон.
VIPded
VIPded
   678 / 1119
вчера в 09:12
Жаль. Но по делу...
Форза, россонери!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Так Себе Аналитик
   51 / 1119
вчера в 09:10
А в Байере он считался талантом
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Scuderia Ferrari
   51 / 1119
вчера в 09:08
    ОПС
    ОПС
       518 / 1119
    вчера в 08:26
    Хороший матч.
    EAGuar As
    EAGuar As
       78 / 1119
    вчера в 08:17
    С победой .
    Caniggia
    Caniggia
       36 / 1119
    вчера в 07:12
    Забавная получилась перестрелка!
    Camellot
    Camellot ответил juvenale
       445 / 1119
    вчера в 06:35
    Ты опять свои матчи вспоминаеш?
    sir_Alex
    sir_Alex
       69 / 1119
    вчера в 06:34
    Вот это дерби! Картон победил по делу)))
    ДСА
    ДСА
       246 / 1119
    вчера в 05:46
    Это был самый интересный матч недели.
    cska plus
    cska plus
       14 / 1119
    вчера в 04:25
    Не ожидал такого развития событий.
    Бильге Октай
    Бильге Октай ответил Scuderia Ferrari
       222 / 1119
    вчера в 02:28
    Отрапиденные победили отолимпиакосенных
      Шишанутый
      Шишанутый ответил Тага Дага
         16 / 1119
      вчера в 01:54
      Столько ВАРА как в Италии нигде нету,первый раз видел что красную отменили...а так интер лучше играл.
      Кубок Англии посмотри вчера там тоже отменили на матче МЮ.
      Шишанутый
      Шишанутый
         16 / 1119
      вчера в 01:52
      Дебри получилось жаркое порадовали команды зрителей атакующим футболом! Милан в конце мог уйти на 3-3 но спас игрок Интера ворота а последний угловой запороли. ВАР снова доказал свою не нужность. Из за него судья первое правельное решенее заменил на не верное. Такой грубый фол конечно должен быть на красную карточку! За что ее тогда давть если не за это? Надо ждать чтобы ноги оторвали чтоли?? Интер поздравляю с победой!
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         4 / 1119
      вчера в 01:41
        Mangur
        Mangur
           422 / 1119
        вчера в 01:26
        Ну что сказать,хорошо сыграли
        Кошмары Модрича
        Кошмары Модрича ответил Жека10
           819 / 1119
        вчера в 01:15
        надеюсь так же будет и с Ювентусом
        Гоббам накидаем еще больше братуха!
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