«Челси» уступил «Эвертону», «Ливерпуль» выиграл. Итоги 31-го тура АПЛ

Завершились матчи 31-го тура чемпионата Англии. Часть матчей была перенесена из-за участия некоторых команд в Кубке страны.
«Фулхэм» - «Ливерпуль»
Голы: Бабел 74 - Мане 26, Милнер 81 (пенальти)
«Эвертон» - «Челси»
Голы: Ришарлисон 49, Сигурдссон 72
«Борнмут» - «Ньюкасл» 2:2
Голы: Кинг 48 (пенальти), Кинг 81 - Рондон 45, Ритчи 90
«Бернли» - «Лестер» 1:2
Голы: Макнил 38 - Мэдиссон 33, Морган 90
«Вест Хэм» - «Хаддерсфилд» 4:3
Голы: Нобл 15 (пенальти), Огбонна 75, Чичарито 84, Чичарито 90 - Бакуна 17, Грант 30, Грант 65