ГлавнаяНовости

Десять игроков сборной России участвуют в тренировке в Новогорске

вчера, 16:13

Сообщается, что десять футболистов принимают участие в тренировке сборной России в Новогорске. 

В первой тренировке принимают участие футболисты, которые уже сыграли за свои клубы на этих выходных. Это вратарь Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА), полузащитники Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Ионов («Ростов») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Головин досрочно покинул тренировку сборной России
Вчера, 16:42 Комментарии3
«Зенит» начал подготовку к матчу против «Спартака»
15 марта ФотоКомментарии64
СлухиПСЖ отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта
15 марта Комментарии8
Зидан провел первую тренировку после возвращения
13 марта ФотоКомментарии16
Мелкадзе пропустил тренировку «Спартака»
12 марта Комментарии9
Бэйл работал по индивидуальной программе на тренировке «Реала»
08 марта Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   36 / 1120
вчера в 18:21
Ничья с Бельгией и победа над казахами - идеальный результат для этой сборной. Но верится с трудом. И вместо 4-х очков, наверное, будет 1.
Красноморец
Красноморец
   796 / 1120
вчера в 16:19
Надеемся на победы!
AfrikSimon
AfrikSimon
   96 / 1120
вчера в 16:17
Удачи сборной!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100