Десять игроков сборной России участвуют в тренировке в Новогорске

Сообщается, что десять футболистов принимают участие в тренировке сборной России в Новогорске.
В первой тренировке принимают участие футболисты, которые уже сыграли за свои клубы на этих выходных. Это вратарь Антон Шунин («Динамо»), защитники Максим Беляев («Арсенал»), Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА), полузащитники Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Ионов («Ростов») и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).