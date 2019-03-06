Нобоа тренировался в общей группе

Футболисты «Зенита» продолжают готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».
Сегодня игроки провели очередную тренировку. Сообщается, что полузащитники Кристиан Нобоа и Далер Кузяев работали в общей группе, а хавбек Клаудио Маркизио занятие пропустил.
А Кристиан, дай ему силы преодолеть страх и не уверенность в первых минутах игры!!!!!!
Вчера смотрел АЯКС - Реал, вот где настоящий футбол, четкое понимание игры и схемы игры!!!!!!!
БРАВО АЯКС!
А Кристиан, дай ему силы преодолеть страх и не уверенность в первых минутах игры!!!!!!
Вчера смотрел АЯКС - Реал, вот где настоящий футбол, четкое понимание игры и схемы игры!!!!!!!
БРАВО АЯКС!