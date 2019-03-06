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Нобоа тренировался в общей группе

вчера, 17:54

Футболисты «Зенита» продолжают готовиться к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Сегодня игроки провели очередную тренировку. Сообщается, что полузащитники Кристиан Нобоа и Далер Кузяев работали в общей группе, а хавбек Клаудио Маркизио занятие пропустил.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Miaf
   238 / 981
сегодня в 09:14
Здоровья, а то у зеньки так только заболотный останется
Ну так зато у вас появится шанс на своем стадионишке увидеть знаменитый "кульбит Заболотного"
Гавроша
Гавроша
   23 / 981
вчера в 22:20
Может хоть в апреле на поле выйдет, нужен он очень!
pomor45
pomor45
   173 / 981
вчера в 21:42
Большие ожидания чаще всего приводят к большим разочарованиям.
grazie100
grazie100
   582 / 981
вчера в 20:55
Oh , Finalmente!!!Кристиан очень важный игрок Зенита.Здоровья и хорошей игры Кристиан!!!
Miaf
Miaf
   33 / 981
вчера в 19:55
Здоровья, а то у зеньки так только заболотный останется
Gunslinger
Gunslinger ответил susanin ultrazenith
   214 / 981
вчера в 19:33
Кристиан, возвращайся скорей!!!
Думал, что с "Уфой" выйдет играть, но возможно всё! :)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 18:57
Вот когда Кристиан, а особенно Далер будут в полной готовности, тогда Зенит огонь. Гыгыгы
Лакшери
Лакшери
   166 / 981
вчера в 18:54
Отличная новость !
pavkur
pavkur ответил Caniggia
   269 / 981
вчера в 18:41
Нобоа, возможно, единственная извилина, которая, наконец, вернётся в хаотичную и бестолковую мышиную возню Зенита на поле.
Жаль, что в пупсятне не скоро и такая появится, а то всё одни соньки и пэры.
Gloomy59
Gloomy59
   813 / 981
вчера в 18:35
Продайте и срочно этого маркиза, чтобы не занимал место в составе!!!!!
А Кристиан, дай ему силы преодолеть страх и не уверенность в первых минутах игры!!!!!!

Вчера смотрел АЯКС - Реал, вот где настоящий футбол, четкое понимание игры и схемы игры!!!!!!!
БРАВО АЯКС!
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 981
вчера в 18:30
Это радует
Хороший Малый
Хороший Малый
   392 / 981
вчера в 18:28
Ждем на поле.
Caniggia
Caniggia
   88 / 981
вчера в 18:25
Нобоа, возможно, единственная извилина, которая, наконец, вернётся в хаотичную и бестолковую мышиную возню Зенита на поле.
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 18:23
это уже хорошо
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 981
вчера в 18:12
Кристиан, возвращайся скорей!!!
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 18:09
Нобоа сильное подспорье.
1 команда
1 команда
   121 / 981
вчера в 18:03
Вот и хорошо, пора играть.
1-й парень
1-й парень
   231 / 981
вчера в 17:56
Удачи Нобоа и Зениту!
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