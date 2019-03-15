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«Зенит» начал подготовку к матчу против «Спартака»

вчера, 14:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Сегодня футболисты «Зенита» провели тренировку в Испании. Занятие проходило на тренировочной базе «Вильярреала» и продолжалось около часа.

Вечером команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ со «Спартаком». 
 

«Зенит» начал подготовку к матчу против «Спартака»

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
сегодня в 16:43
Король бла бла бла! ))
Nikola45
Nikola45 ответил Nikola45
   10 / 1082
сегодня в 16:42
Я так понимаю Тарасятнику пополнение не нужно под завязку затарились ))
С чего мне пропадать? )) Я не Вы выиграют или проиграют, мне стыдится нечего ))
А вот помниться Вас днем с огнем не сыскать было! Да и игра предсказуемая! Зенит после перелета после игры в ЛЕ )) Такой график мог составить только представитель Тарасятины! Не стыда не совести! Подскажите мне когда Тарасята играли после игры в ЛЕ с Зенитом! Так что бы Зенит не участвовал а у Тарасят 1,5 дня на отдых? ))) Все остальное от Лукавого!
kingoffam
kingoffam ответил Nikola45
   368 / 1082
сегодня в 08:45
Ты только завтра не пропадай.
Nikola45
Nikola45 ответил kingoffam
   10 / 1082
вчера в 23:31
Подготовка заключается в пополнении запасов мазелина?
Я так понимаю Тарасятнику пополнение не нужно под завязку затарились ))
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   64 / 1082
вчера в 19:19
В воскресенье Зенит свиней тепленькими возьмёт. И хрюкнут не успеют. Гыгыгы
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 1082
    вчера в 18:52
    НАМ ТАКОЙ "Зенит" НЕ НУЖЕН!!!
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 1082
    вчера в 18:41
    Ответить по существу естественно сложно...минус проще поставить, особенно если ты модератор)...
    Footbolista
    Footbolista ответил ziborock
       3 / 1082
    вчера в 18:37
    Это да, но на лицо двойные стандарты))...надо бы соккеру как говориться "или трусы надеть, или крестик снять"...
    ziborock
    ziborock ответил Footbolista
       64 / 1082
    вчера в 18:34
    Модеоы, а почему ник пользователя 30н из Тарасовки не попал под автоцензуру, а мой пост попал?))...
    Да прикольно же наблюдать как они сами себя 30нами называют да Борисов на авы ставят и.т.д.)))
    juchok
    juchok ответил Footbolista
       407 / 1082
    вчера в 18:28
    Кони не хотят быть чемпионами в этом году?))...или ненависть к Спартаку сильнее любви к своему клубу?)...
    алессиос теперь же с детства за Зенит
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 1082
    вчера в 18:25
    Модеры исключите слово 30н из автоцензуры или забанте пользователя с таким именем...невозможно общаться)...
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 1082
    вчера в 18:20
    Модеоы, а почему ник пользователя 30н из Тарасовки не попал под автоцензуру, а мой пост попал?))...
    ziborock
    ziborock
       64 / 1082
    вчера в 18:12
    Чем то мне Питерская бравада здесь напоминает их петушиный настрой перед Вилльярреалом!) Правда после вчерашнего их поменьше стало!)))
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 1082
    вчера в 18:11
      112910415
      112910415
         110 / 1082
      вчера в 18:11
      Игроки старательно учат тексты будущих интервью :
      - Нам просто не повезло.
      - Теперь главное - сделать выводы.
      - Временами мы выглядели очень хорошо.
      - Во втором тайме мы владели инициативой..
      - Никакой трагедии : будем сражаться ещё лучше.
      - Теперь нам нужно побеждать в каждом матче и верить...
      _
      Морозовский
      Морозовский ответил МапС
         7 / 1082
      вчера в 17:59
      Лазурные даже в Питер не заедут?
        Footbolista
        Footbolista ответил пердун из Тарасовки
           3 / 1082
        вчера в 17:58
        Привет 30н! Как дела 30н?...зенит пролетит, 30н)))...пока 30н...
        МапС
        МапС
           143 / 1082
        вчера в 17:48
        Лазурные даже в Питер не заедут?
        Литейный 4
        Литейный 4
           1 / 1082
        вчера в 17:46
        В воскресенье Зенит свиней тепленькими возьмёт. И хрюкнут не успеют. Гыгыгы
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответил grisser
           258 / 1082
        вчера в 17:44
        Свиньи боятся, это хорошо.
          grisser
          grisser
             65 / 1082
          вчера в 17:36
          Свиньи боятся, это хорошо.
          kingoffam
          kingoffam
             368 / 1082
          вчера в 17:34
          Подготовка заключается в пополнении запасов мазелина?
          Footbolista
          Footbolista ответил Санчо Панса
             3 / 1082
          вчера в 17:30
          Кони не хотят быть чемпионами в этом году?))...или ненависть к Спартаку сильнее любви к своему клубу?)...
          тумба-юмба
          тумба-юмба
             803 / 1082
          вчера в 17:26
          Решили пойти по пути Вильярреала,бороться за выживание в рфпл.Чтож похвально и что самое главное-заразно.
          Footbolista
          Footbolista ответил Serg3.12
             3 / 1082
          вчера в 17:25
          Я это понял уже)...но это какая то двойная жизнь у всех на виду + реал еще)...тройная получается...а чуть не забыл))+ клоны))...
          Спартак победит...
          Санчо Панса
          Санчо Панса
             113 / 1082
          вчера в 17:12
          Вот и правильно! Заодно и потренировались в отличных условиях) Победы Зениту в матче против пупсиков!
          Bjuik
          Bjuik ответил Гавроша
             60 / 1082
          вчера в 17:04
          Что такое час тренировка, и почему надо отправляться за 2 дня за матча?
          На пляже в Испании позагорают и пупсиков драть поедут.
          пердун из Тарасовки
          пердун из Тарасовки ответил ziborock
             155 / 1082
          вчера в 17:04
          То есть по твоему писать "Позор Спартаку!", "Стыдно за Спартак!" в каждой теме - это весело?! По моему у кого-то проблемы и он не отличает веселье от скуки!)))
          брат привет, но если даже нам , адекватным спартачам стыдно, чему тогда удивляться ?
          Гавроша
          Гавроша
             77 / 1082
          вчера в 17:02
          Что такое час тренировка, и почему надо отправляться за 2 дня за матча?
          Balanenok
          Balanenok ответил ziborock
             103 / 1082
          вчера в 17:00
          То есть по твоему писать "Позор Спартаку!", "Стыдно за Спартак!" в каждой теме - это весело?! По моему у кого-то проблемы и он не отличает веселье от скуки!)))
          Это не весело, это жизнь.
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