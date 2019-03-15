«Зенит» начал подготовку к матчу против «Спартака»

Сегодня футболисты «Зенита» провели тренировку в Испании. Занятие проходило на тренировочной базе «Вильярреала» и продолжалось около часа.
Вечером команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ со «Спартаком».
Сегодня футболисты «Зенита» провели тренировку в Испании. Занятие проходило на тренировочной базе «Вильярреала» и продолжалось около часа.
Вечером команда отправится в Москву, где продолжит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ со «Спартаком».
А вот помниться Вас днем с огнем не сыскать было! Да и игра предсказуемая! Зенит после перелета после игры в ЛЕ )) Такой график мог составить только представитель Тарасятины! Не стыда не совести! Подскажите мне когда Тарасята играли после игры в ЛЕ с Зенитом! Так что бы Зенит не участвовал а у Тарасят 1,5 дня на отдых? ))) Все остальное от Лукавого!
А вот помниться Вас днем с огнем не сыскать было! Да и игра предсказуемая! Зенит после перелета после игры в ЛЕ )) Такой график мог составить только представитель Тарасятины! Не стыда не совести! Подскажите мне когда Тарасята играли после игры в ЛЕ с Зенитом! Так что бы Зенит не участвовал а у Тарасят 1,5 дня на отдых? ))) Все остальное от Лукавого!
Кстати, где вчера б(н)ыл?! А, ну да, на стадионе же!)))
Кстати, где вчера б(н)ыл?! А, ну да, на стадионе же!)))
- Нам просто не повезло.
- Теперь главное - сделать выводы.
- Временами мы выглядели очень хорошо.
- Во втором тайме мы владели инициативой..
- Никакой трагедии : будем сражаться ещё лучше.
- Теперь нам нужно побеждать в каждом матче и верить...
_
- Нам просто не повезло.
- Теперь главное - сделать выводы.
- Временами мы выглядели очень хорошо.
- Во втором тайме мы владели инициативой..
- Никакой трагедии : будем сражаться ещё лучше.
- Теперь нам нужно побеждать в каждом матче и верить...
_
Спартак победит...
Спартак победит...