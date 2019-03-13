Зидан провел первую тренировку после возвращения

Пресс-служба «Реала» сообщает, что главный тренер Зинедин Зидан провел первую тренировку с командой после своего возвращения.
Напомним, что недавно 46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с мадридским клубом до лета 2022 года.
Ах-ха)
Ах-ха)
А у реала 3 лч подряд! И тебя это сильно угнетает, признайся. Но ты мне сейчас про судей лепить будешь. А барселонка даже с помощью судей не может дальше 1/4 пройти. Уж как их судьи за уши тянут, например, в матче с ПСЖ. А толку ноль.
А у реала 3 лч подряд! И тебя это сильно угнетает, признайся. Но ты мне сейчас про судей лепить будешь. А барселонка даже с помощью судей не может дальше 1/4 пройти. Уж как их судьи за уши тянут, например, в матче с ПСЖ. А толку ноль.