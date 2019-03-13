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Зидан провел первую тренировку после возвращения

вчера, 14:32

Пресс-служба «Реала» сообщает, что главный тренер Зинедин Зидан провел первую тренировку с командой после своего возвращения.

Напомним, что недавно 46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с мадридским клубом до лета 2022 года.

 

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил BenderBender
   117 / 1090
вчера в 22:25
В этом году опять в 1/4 унижены будете или сегодня?) А у реала 3 лч подряд! И тебя это сильно угнетает, признайся. Но ты мне сейчас про судей лепить будешь. А барселонка даже с помощью судей не может дальше 1/4 пройти. Уж как их судьи за уши тянут, например, в матче с ПСЖ. А толку ноль.
    BenderBender
    BenderBender ответил BARCDJIN
       444 / 1090
    вчера в 17:13
    В этом году опять в 1/4 унижены будете или сегодня?)
    А у реала 3 лч подряд! И тебя это сильно угнетает, признайся. Но ты мне сейчас про судей лепить будешь. А барселонка даже с помощью судей не может дальше 1/4 пройти. Уж как их судьи за уши тянут, например, в матче с ПСЖ. А толку ноль.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       81 / 1090
    вчера в 16:47
    Король вернулся в королевский клуб ) Удачи!
    NOVA
    NOVA
       571 / 1090
    вчера в 16:25
    ну с возвращением как говориться!!! и удачи в начинании!!!
    Comentarios
    Comentarios
       335 / 1090
    вчера в 16:24
    Ну с возвращением что ли
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
       591 / 1090
    вчера в 15:49
    удачи великому игроку и тренеру
    cevin cigan
    cevin cigan
       59 / 1090
    вчера в 15:48
    Доброго плавания ZZ!!!
    anfield1984
    anfield1984
       206 / 1090
    вчера в 15:20
    Чуйка, что он обделается там по полной. Не персофан Роналду, но на мой субъективный взгляд, вчера Аллегри был просто приложением к Криштиану, который на поле был, и игроком, и тренером, и мотиватором, и кэпом и киллером. Вынужден признать, каждый год хороню его, а он весной становится еще лучше, чем был год назад.
    Знатог
    Знатог
       678 / 1090
    вчера в 15:02
    Зидан пришёл: а где этот, высокий, который меня должен вытащить?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       7 / 1090
    вчера в 15:01
    Куртуа в стороне,Бэйл в носу ковыряет
    Горожане
    Горожане
       461 / 1090
    вчера в 14:56
    Араб с треском провалиться в рояле, уахаха.
    cska plus
    cska plus
       17 / 1090
    вчера в 14:49
    Удачи легендарному Зидану!
    Zenit_84
    Zenit_84
       165 / 1090
    вчера в 14:43
    Удачи Зинедину
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       117 / 1090
    вчера в 14:39
    Жаль в этом сезоне лысого не получится уже завалить...Ну в следующем сделаем..Повторим матч 3-0 на тренеровочном поле Барсы в Мадриде..
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       277 / 1090
    вчера в 14:34
    Удачи Зидану!
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