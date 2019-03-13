Зидан провел первую тренировку после возвращения

вчера, 14:32

Пресс-служба «Реала» сообщает, что главный тренер Зинедин Зидан провел первую тренировку с командой после своего возвращения.

Напомним, что недавно 46-летний французский специалист сменил Сантьяго Солари и подписал контракт с мадридским клубом до лета 2022 года.