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Каррера приехал на матч «Локомотив» - «Краснодар»

вчера, 16:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». 

Сразу после этого матча в Москве начнется игра «Спартак» – «Зенит». Ранее итальянский специалист заявлял, что не знает, пойдет ли он на матч своей бывшей команды. 

Недавно отмечалось, что в МВД опасаются столкновений болельщиков «Спартака» из-за Карреры.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   839 / 1120
вчера в 21:58
А я говорил, что карерра пойдет на Локо Краснодар, интересно просто так или с ним ведут переговоры?
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 18:47
Заняться нечем больше,чем как ездить на матчи убогой лиги. В Англии бы посмотрел матчи лучше
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 18:26
Буга га! ))) Каррера жжет! )))))))))
Так унизить Коричнево-красных )))))))
Vik_ont25
Vik_ont25
   619 / 1120
вчера в 18:25
"Наш ответ Чемберлену"?
Пулково-2
Пулково-2
   191 / 1120
вчера в 18:25
Шел бы лесом это физрук.
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 1120
вчера в 18:02
Макаронника не отпускает Россия) Впрочем, он тут больше мало кому интересен.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1120
вчера в 17:57
Мяссимо, приезжай в федунятник, там тебя ждут с известными тряпками!!!!!
пeрдун из Тарасовки
пeрдун из Тарасовки
   143 / 1120
вчера в 17:48
Киданул Массимка мой Спартак, сразу ясно. Как же мне стыдно перед зенитчиками и конями. Гыгы.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 17:35
Неужели свиней не посмотрит? Ему было бы приятно посмотреть как громят его бывших, которые выгнали его ссаными тряпками. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 17:29
Киданул итальянец хрющек.
AfrikSimon
AfrikSimon
   96 / 1120
вчера в 17:17
Как президент какой-то, или гастроли физрука в России.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   70 / 1120
вчера в 17:14
Неужели карера надеется, что его приютят в какой-то российский клуб? Тогда ему лучше в Читу съездить, если и оттуда не прогонят.
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 1120
вчера в 17:14
Значит на Спартак не поедет, не успеет? Или демонстрирует, что эта игра ему ИНТЕРЕСНЕЕ?
МКС
МКС ответил Glodor
   303 / 1120
вчера в 17:08
Это к чему написано, причем растиражировано по всем веткам?
А вы не тиражируйте

Глядишь и вопросов меньше будет
Glodor
Glodor ответил МКС
   83 / 1120
вчера в 17:06
Московские менты как обычно облажались Мои поздравления Питерским болелам Они теперь на матч, не то что с фаерами С гранатометами могут в открытую проходить Шмонать будут исключительно Спартачей
Это к чему написано, причем растиражировано по всем веткам?
Sunny.
Sunny.
   136 / 1120
вчера в 17:01
шифруется шельма
МКС
МКС
   303 / 1120
вчера в 17:00
Московские менты как обычно облажались

Мои поздравления Питерским болелам

Они теперь на матч, не то что с фаерами

С гранатометами могут в открытую проходить

Шмонать будут исключительно Спартачей
handreb
handreb
   48 / 1120
вчера в 16:59
Почему до сих пор не арестовали этого провокатора и чьего-то лазутчика?
Denkuz
Denkuz
   116 / 1120
вчера в 16:57
Чего он трётся в Москве, чего шакалит, спортинструктор?
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   250 / 1120
вчера в 16:54
он что то задумал
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