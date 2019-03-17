Каррера приехал на матч «Локомотив» - «Краснодар»

вчера, 16:45

Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Сразу после этого матча в Москве начнется игра «Спартак» – «Зенит». Ранее итальянский специалист заявлял, что не знает, пойдет ли он на матч своей бывшей команды.