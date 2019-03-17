Каррера приехал на матч «Локомотив» - «Краснодар»

Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера приехал на матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
Сразу после этого матча в Москве начнется игра «Спартак» – «Зенит». Ранее итальянский специалист заявлял, что не знает, пойдет ли он на матч своей бывшей команды.
Недавно отмечалось, что в МВД опасаются столкновений болельщиков «Спартака» из-за Карреры.
Так унизить Коричнево-красных )))))))
Так унизить Коричнево-красных )))))))
Глядишь и вопросов меньше будет
Глядишь и вопросов меньше будет
Мои поздравления Питерским болелам
Они теперь на матч, не то что с фаерами
С гранатометами могут в открытую проходить
Шмонать будут исключительно Спартачей
Мои поздравления Питерским болелам
Они теперь на матч, не то что с фаерами
С гранатометами могут в открытую проходить
Шмонать будут исключительно Спартачей