Кто украл голы и что с этим делать

вчера, 19:10

Нет зрелищности – нет драмы, нет сюжета – нет интереса, нет популярности – коммерцией не пахнет. «Соккер.ру» поднимает важную тему.

Средняя результативность половины матчей 20 тура – 6 голов, даже меньше, чем общий показатель сезона. Всего 1.5 мяча за поединок, и это еще спасибо Роману Еременко, ведь без его дубля в ворота «Рубина» получили бы 4 матча и 4 забитых мяча.

Дело не только в тактике или вратарях

Отдаем должное линиям обороны и голкиперам. Но причина, почему недобор голов, не в их феноменальной игре. Почти все основные вратари допускали результативные ошибки – и это нормально, а оборона «Зенита» мало чем отличается от защиты «Анжи» по организованности. Просто условный класс выше и зарплаты у Ивановича и Ракицкого веселее.

В РПЛ из основных вратарей рекордсмены по сэйвам Дюпин и Левашов, но лишь потому, что их команды позволяют часто бить по воротам. А с Михаилом наравне Крицюк – ни один из лидеров не застрахован от обстрела. Гильерме выше многих по сэйвам, а Лунев, Шунин, Максименко и Акинфеев не могут похвастаться аномальными показателями – от 2.6 до 3.6 спасений каждые 90 минут в среднем.

В топ-5 есть голкиперы, которые отражают больше 4 ударов за полный матч. Так что РПЛ нельзя назвать лигой, где вратари опережают форвардов всегда и везде. Все зависит от качества ударов, ведь их количество тоже не причина низкой результативности. Меньше всех пропустил Акинфеев – 10 мячей, у Игоря много «сухарей», но при этом по воротам ЦСКА наносят по 10.5 удара в среднем за игру, а средние показатели колеблются в рамках 9-15.

Тот факт, что почти все в РПЛ хотят играть от обороны, совсем не значит, что умеют. У «Манчестер Сити» по 6 допущенных ударов за матч, у «Баварии» и «Ливерпуля» - по 8. Для топ-5 показатель в 12-13 ударов в пределах нормы для команд с открытой игрой. «Арсенал», «Севилья» или «Манчестер Юнайтед» переживают такое количество ударов, и защита у всех названных далека от эталона. Так что низкая результативность в РПЛ лишь отчасти связана с «защитными моделями» или классом вратарей. Ищем дальше.

Влияет большое количество промахов

«Манчестер Сити» конвертирует в голы 15 % от всех ударов, «Бавария» - 14 %, «Барселона» целых 17 процентов. В РПЛ у «Краснодара» больше ударов по чужим воротам за игру, чем у всех названных, но при этом «быки» видят голы после всего 9.9 % случаев. Понятно, что южане – экстремальный пример, но посмотрите на «Спартак» как команду с высоким показателем ударов.

У москвичей в голы превращаются только 8.2 % от всех выстрелов, промахов невероятно много. У «Зенита» показатель лучше, но далек от того, что в своих лигах показывают фавориты и лидеры – 11.2 % ударов меняют на голы. ЦСКА с 9 % или «Локомотив» с 9.9 % не назовут себя мастеровитыми у чужих ворот. Или хотя бы удачливыми, ведь на этот титул претендует только один из лидеров – «Зенит».

Фактически реализация это то, что держит их на вершине таблицы. Но даже у команды Семака много промахов и неудачных вялых подходов. Впрочем, сразу надо отсечь версию, что шансы невероятно качественные. Только ЦСКА может сетовать, что по xG наработал на один гол больше, чем забил. У остальных отрицательный показатель между оценочными и реальными цифрами. Другими словами, из ничего в РПЛ забивает пока один «Енисей».

К слову, только у двух команд из-за качества исполнителей – «Енисей» и «Анжи» не могут похвастаться выдающимися мастерами, и у «Рубина» из-за стиля Бердыева есть явный недобор ударов, остальные бьют, сколько влезет. При этом казанцы по голам наравне с более атакующим и собирающим удары «Динамо». Зато только у семи команд мячей больше, чем сыгранных туров. Моменты есть у всех – пускай и не самые качественные, но никто не умеет их реализовывать…

Не хватает крутых последних передач

Комбинационно атакуют только «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». А «Зенит» 10 комбинаций за игру не выжимает. И мастеров последнего паса нет. Когда говорим об АПЛ , то там у лучших ассистентов сезона xGA90 – вероятность голевой передачи за полный матч, колеблется от 0.3 до 0.4, и в списке самых успешных распасовщиков Азар, Погба и Сане. Есть только одно исключение – у Стерлинга 9 ассистов при маленьком объеме созданных моментов.

А вот у Месси по 0.57 xGA90 за игру, и в Европе нет успешного ассистента с таким же средним показателем созданных удачных шансов для напарников среди основных футболистов. В Бундеслиге Киммих и Санчо выжимают из себя по 0.30 ожидаемых ассиста за игру. А Роналду в этом списке попросту самый везучий – 8 ассистов при очень низком объеме реальных моментов (0.19). Но оба крайних значения – у Лионеля и Криштиану, для РПЛ не важны.

Важно, что хороший ассистент выдает по 0.3 xGA90 за матч, а в чемпионате России у тройки самых успешных авторов голевых передач – Дриусси, Жоаозиньо и Газинского, этот показатель колеблется от 0.15 до 0.19. Аргумент, что атаковать в РПЛ сложнее не принимается – выше выяснили, что это не так, объем ударов сопоставим с топ-5. Фактически в топ-10 самых успешных ассистентов сезона есть только один с показателями уровня европейских.

Речь о форварде Ари – старичок создает по 0.27 момента за полный матч, причем его пасы находят адресатов, и речь о везучем ассистенте. Обидно, что говорим о возрастном футболисте. Среди лидеров по среднему показателю также немолодой Самедов – благодаря последним матчам. Фактически только один молодой плеймейкер тянет на уровень топ-5 по цифрам – Никола Влашич, но «армеец», скорее всего, покинет РПЛ , ведь находится в аренде. Где российские ассистенты? Нет их пока.

Никто не снимает вину с нападающих

Форварды зависимы от команд. Поэтому сложно ругать Дзюбу за низкую общую результативность – один гол каждые 312 минут (почти три с половиной игры в среднем), ведь фактически испортил моментов «стоимостью» меньше одного мяча. Также не может быть претензий к лидеру гонки Чалову – Федор забивает ровно столько, как ему создает ЦСКА .

Азмун? Аналогичная история, потерял максимум один дополнительный гол. А Зе Луиш, Ари и Классон наоборот придумали на парочку мячей больше, чем могли рассчитывать, если отталкиваться строго от качества созданных для них моментов. А знаете, кто самый проворный и отсутствие игрового времени соединяет с высоким качеством моментов? Кроме ожидаемого Шапи-Сулейманова, в списке также Шейдаев, Панюков, Марков и Чалов.

О чем это говорит? Не осталось мощных иностранных нападающих – это если Шейдаева не считать таковым после решения играть за сборную Азербайджана. В топ-10 по xG90 почти нет иностранцев. Разве что Эрнандес, но уругвайский форвард пережил за карьеру столько травм, что демонстрировать высококлассный футбол стабильно – а это нужно для впечатляющей общей результативности, Абель не сможет. И Смолов пока в хвосте лидирующего списка.

Да что там, Промес до сих пор на 16-м месте по xG90, опережает и Игнатьева, и Фарфана, и Дзюбу, и Луиса Адриано, и Эдера, и даже самого Антона Заболотного. Хотя нападающий «Зенита» выше Луки Джорджевича, Эдера или Сигурдарссона. Разумеется, в низкой результативности виноваты в первую очередь игроки группы атаки. 10 голов в 20 матчах в РПЛ является лидерским показателем, хотя в Серии А, невзирая на оборонительные традиции, средний показатель что у древнего Квальяреллы, что у молодого Пёнтека заметно выше.

Идут на антирекорд в двадцать первом веке

Ни плохие поля не мешают оказываться на ударных позициях – судим по статистике, ни стиль игры – в защите все настолько «замечательно» держатся, что в РПЛ 103 мяча из 328 штук (31.4 %, почти треть) забиты или с пенальти, или после штрафных. Если на стандартах столько ошибок, о каком качественном защитном футболе речь? Может, «Спартак» или «Енисей» умеют обороняться? Или «Зенит» с «Краснодаром»? Не умеют.

А «Рубин» пытается, но при этом пропустили больше, чем «Динамо», который в этом компоненте успешнее, хотя аналогичного акцента на защиту не ставит. Виновата не погода, не поля (на этих газонах бьют по воротам ровно так часто, как в топ-5), не в нагрузках – в РПЛ всего 16 клубов, а в подготовке нападающих и качестве исполнителей. К сожалению, в современных условиях трансферного рынка заманить сильного форварда в лигу сложно.

И чутья для ставок на молодых, которые вот-вот выстрелят и принесут 50 миллионов вместо 5 заплаченных, ни у кого из клубов пока нет. Впрочем, забивать могут не только форварды, так что спрос со всех. Видим или разгромы, когда нет борьбы, или «низовые» матчи, что не очень привлекают зрителей. Фанаты и так добрые – стадионы ряда клубов заполнены, но их терпение не вечно. В обмен на рубли хочется увидеть зрелище, а пока средняя результативность сезона – жалкие 2.12 гола за матч, является худшей в 21 веке.