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«Спартак» - последняя преграда «Зенита»

вчера, 21:52
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий

Если лидер победит в Москве, то вряд ли хватит наглости упустить титул. «Соккер.ру» предлагает читателям поделиться прогнозами накануне большой игры. 

Прошуршал «Спартак» историческое величие и преимущество над соперниками в РПЛ. Где раньше вели против «Зенита» – там сейчас полное равенство. В лиге у команд по 18 побед и 13 ничьих включительно с последней мировой на стадионе «Санкт-Петербург». Сегодня 50 юбилейный матч. 

Но домашними победами «Зенита» выстелил себе путь к вершине, где многократный чемпион девяностых вспоминает былое. Сегодня одна из сторон может выйти вперед, если избегут равенства по голам. К слову, по разнице мячей «Спартак» уже уступает – 74:81, и причина на поверхности – не нужно было проигрывать со счетом 5:1 или 5:0.

Впрочем, в московских матчах статистика куда веселее. Так что стоит понимать двойственную природу этого противостояния. Они по очереди доктор Джекил или мистер Хайд. Хотя программа иногда сбоит, поэтому не соврет эксперт, который честно признает – сегодня возможен любой результат, от 0:0 до победы 4:1 в любую сторону. 

Тактика и кадровый потенциал

У «Спартака» не могут сыграть Мелкадзе (травма) и Зе Луиш (перебор желтых карточек). Некоторые фанаты «красно-белых» резонно вспоминают о сильной игре Еременко против «Рубина» - человек с таким пониманием игры, если бы его привели в чувство за зиму на сборах, легко мог придумать гол в ворота «Зенита», и Самедова – тут голевые передачи за «Крылья Советов».

Без Ещенко, Фернандо и Зе Луиша на поле становится меньше тех, кто может продуктивно вести борьбу, пускай у каждого в трио свои игровые грешки. У Жиго грехов перед «Спартаком» нет – не успел накопить. Но вряд ли Самуэля бросят в бой против «Зенита», с которым получил травму. В центре защиты Кононов поставит Кутепова и Джикию, и за их борьбой против Дзюбы и Азмуна будет интересно наблюдать – одна из лучших дуэлей сезона.

Рассказов и Ломовицкий могут закрыть правую бровку – похоже, будут воевать с более опытными и тоже россиянами Кузяевым и Жирковым. Айртон и Мельгарехо слева рискуют встретить Ригони и Смольникова, и первый так сыграл в прошлом туре, что здесь тоже будет любопытно сравнить. В принципе, если Ханни будет работать высоко и станет ложным форвардом, то у «Спартака» и «Зенита» даже схемы будут идентичными – на границе «4-4-1-1» и «4-4-2».

Хотя не только у «Спартака» потери. Маркизио и Ерохин продолжают восстанавливаться – их отсутствие бьет по созидательным возможностям, как и проблемы Кокорина. Также травму получил Лунев и пока непонятно, сыграет ли Андрей против «Спартака»? Кержаков может как стать героем в такой момент, так и быть частью плохой игры в защите. Барриос тоже получил небольшую травму, а до этого не закрыл опорную зону на пару с Оздоевым и при поддержке Кузяева.

К Ракицкому и Ивановичу, разумеется, накопились вопросы. Опытные защитники не впечатляют, хотя до них «Спартаку» еще нужно добраться. И самим не упустить длинный пас Ракицкого на Дзюбу (если полностью здоров), или же контратаку через центр. Травма Фернандо и отсутствие Гулиева возвращает в основу Глушакова. Посмотрим, как капитан сыграет вместе с Зобниным – на сборах ошибались все, но тут цена оплошности намного выше. Впрочем, Барриоса и Оздоева ремарка тоже касается, ведь выстроенной игры нет ни у тех, ни у других. 

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-1-1): Селихов – Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон – Ломовицкий, Зобнин, Глушаков, Мельгарехо – Ханни – Луис Адриано. 

«Зенит» (4-4-2): Кержаков (Лунев) – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос (Кузяев), Оздоев, Кузяев (Дриусси) – Дзюба (Дриусси), Азмун. 

Всё, что важно знать накануне «Спартак» - «Зенит»

- между клубами восемь пунктов в таблице, не прямые конкуренты. Но если «Зенит» проиграет, то «Краснодар» может подобраться на расстояние двух пунктов, а ЦСКА уже в четырех очках от лидера;

- «Спартаку» нужна  победа, а не ничья, поскольку при любом результате игры «Локомотива» и «Краснодара» мировая не позволит оказаться в первой тройке хотя бы по очкам, если не по дополнительным показателям;

- в рамках чемпионатов России в Москве у «Зенита» в 5 последних играх 3 поражения, 2 ничьи, разница мячей – 12:7. Матчи обычно очень результативные (3.8 мяча за матч), и при этом непростые для «Зенита»; 

- «Спартак» дома не проигрывал «Зениту» в РПЛ с ноября 2012 года. В противостоянии четкое разделение на домашние и гостевые поединки, ведь за это же время уступали в Санкт-Петербурге целых 4 раза; 

- забавно, что оборона Семака пропустила столько мячей в лиге, как защита команды Кононова. Вот вам и лидер дивизиона – забили всего на 6 голов больше, чем транжиры из «Спартака» (моменты есть, реализации нет). А по пропущенным мячам равенство – по 18 ошибок; 

- ни разу в новейшей истории (то есть за 27 лет) не было двух подряд нулевых ничьих в матчах «Спартака» и «Зенита» в чемпионате. Не жили скучно – нечего начинать. Надеемся, у команд найдутся интересные ходы в атаке и ошибки в защите, чтобы порадовать публику; 

- «Зенит» в Испании сыграл по схеме «3-4-2-1», но вряд ли ее применят сегодня, если Дзюба успел набрать форму. У «Спартака», в отличие от «Вильярреала», не пять защитников, а Смольников и Жирков не выдержат давления два на одного. Хотя учитываем все варианты – центрбеков у Семака достаточно; 

- если сравнивать с сентябрьской игрой, то у «Спартака» новый тренер, у команд новая тактика, а также существенные перемены в составах. У «Зенита» можем не увидеть семерых игроков, сыгравших тогда, а у «Спартака» - шестерых. Фактически новая история, не связанная с теми нулями; 

- интересно, повлияет ли на настрой «Зенита» результат спарринга в Катаре, когда «Спартак» выиграл 0:3? Учитывая, что на кону единственный титул, который Семак  может завоевать за сезон, и без позывов к футбольной мести хватает причин не ставить на трусливую ничью; 

- накануне матча «Зенит» открыл интерактивный онлайн-канал, который будет показывать в прямом эфире матчи команды в чемпионате России. Назвали его в честь Заболотного – «Z+». Будут студия, гости, эксперты – все, как нужно;  

- в отличие от первой игры, когда против Дзюбы мог сыграть еще один король воздуха – Жиго, сейчас Артем, выигрывающий по 8-9 верховых дуэлей за матч, встретит двух защитников, которые наверху играют реже. Джикия и Кутепов вместе собирают меньше успешных сражений головами за игру, чем один Дзюба; 

- Азмун настрелял 5 мячей в 6 матчах за «Зенит» и добавил еще один результативный пас. Получается в среднем по одному созданному голу за игру, причем в РПЛ отличился в двух матчах из двух. А у «Спартака» их основной форвард на игру Луис Адриано не забивал с середины декабря и матча против «Анжи»; 

- у Дзюбы нет забитых мячей с конца октября. На протяжении 12 матчей в разных турнирах «Зенит» не может дождаться от Артема голов, которые нужны от форварда, и за все это время лишь дважды нападающий делал голевые передачи. Но к матчу со «Спартаком» готовился отдельно – целую неделю;  

- по многим показателям «Спартак» лучше, чем «Зенит». Речь о количестве ударов по воротам и проценте владения мячом. Также верховых дуэлях, отборах, перехватах и обводках. А по точности передач, количеству ударов в створ, а также по допущенным по своим воротам выстрелам выше лидер РПЛ;

- если брать 5 последних матчей в РПЛ, то у «Спартака» 4 победы и ничья, а у «Зенита» два поражения и 3 победы – лидер набрал на четыре очка меньше на таком отрезке. Кононов уже сократил отставание от первого места, но основным ориентиром «красно-белых» пока является первая тройка – необходимо ставить на победу.  

Прогноз «Соккер.ру»: не то чтобы «Спартак» намекнул крутой игрой на победу, но настрой у них на домашние игры с «Зенитом» обычно славный. Гости морально и физически устали после влета в Испании, а Кононову необходимо снова набрать три очка. Разница будет минимальной, но рискнем поставить на москвичей.

«Зенит» в удачный для них вечер кажется командой, которая чуточку, но сильнее, чем «красно-белые», но лишь за счет класса лучших исполнителей. Впрочем, завтра решающий матч «Спартака», трибуны «Спартака», поэтому сделаем то, что обычно не стоит – доверимся хозяевам во имя интриги в концовке сезона.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   785 / 1092
сегодня в 11:28
А почему в ориентировочном составе нет Нобоа?
Телогрейка
Телогрейка
   827 / 1092
сегодня в 11:10
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       586 / 1092
    сегодня в 10:21
    Стыдно за спартак
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил Олег Борткевич
       653 / 1092
    сегодня в 10:19
    Да нет, на судей больше надеются.
    Особенно на меня!)
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил Leningrad 84
       445 / 1092
    сегодня в 10:10
    Уж слишком пафосно! Прямо матч жизни и смерти (для Горина и его пупсиков), вся надежда которых на то, что гости устали после перелета из Испании.
    Да нет, на судей больше надеются.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       200 / 1092
    сегодня в 09:58
    обреем гриву голубого льва)))
    kts
    kts
       514 / 1092
    сегодня в 09:55
    ", то вряд ли хватит наглости упустить титул." Хватит ещё как !!!! Хватило же наглости отиметься 15 командой Турции и 18 командой Испании . НАГЛЕЦЫ однако ...😂😂😂
    parallels
    parallels
       5 / 1092
    сегодня в 09:53
    ПОЗОР СПАРТАКУ!
    parallels
    parallels ответил MAUS
       5 / 1092
    сегодня в 09:52
    аха—ха—ха . тебе мало Вильярреалов? 2 матча в сухую! и причем дома при 50к на трибунах ПОЗОРНО проиграть! так может только Клубишко Физрука))))
    ахаха - это когда тебя неделями нет после ПОЗОРНЫХ сливов свиней всяким мурам!
    RTS-25
    RTS-25
       795 / 1092
    сегодня в 09:33
    Что-то мне подсказывает, что "СпаМ" вжарит "зенитке". Будем посмотреть.
    Бутсы
    Бутсы
       117 / 1092
    сегодня в 09:12
    Рядовая игра с провинциалами-выскочками, ничего нового. Лазурный мешок падёт смертью трусливых.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       138 / 1092
    сегодня в 08:33
    Уж слишком пафосно! Прямо матч жизни и смерти (для Горина и его пупсиков),
    вся надежда которых на то, что гости устали после перелета из Испании.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       185 / 1092
    сегодня в 08:18
    Ставлю на ничью. Дзюба, когда ему нужно что-то доказать, ж..пу рвет на поле. А тут ненавистный им Спам
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       242 / 1092
    сегодня в 08:13
    Если продажа Спартака зависит, как пишут инсайдеры, от попадания в зону ЛЧ,то я за то,чтобы Спартак в неё не попал.Надоел Федун, раздражает Кононов. Поэтому любой результат подходит,кроме ничьей.
    d_fincher
    d_fincher
       244 / 1092
    сегодня в 08:05
    В Кононова я не верю.
    112910415
    112910415
       84 / 1092
    сегодня в 07:59
    самые разумные из питерских болельщиков проводят прагматичную мысль, что в этом матче разыгрывается ровно столько же очков, как в любом другом, и лишний ажиотаж ни к чему...
    разумные понимают : поражение Зенита весьма вероятно, тут-то и пригодится мысль про обычный, рядовой матч
    Т34
    Т34 ответил parallels
       73 / 1092
    сегодня в 06:49
    завтра надо было такую статью писать и нагнетать - сегодня день тишины)
      FILL3286
      FILL3286
         71 / 1092
      сегодня в 05:28
      бомжей раскатаем
      40175219386
      40175219386
         61 / 1092
      сегодня в 04:07
      Спартаку надо только побеждать, чтобы бороться за первое место
      Jum13
      Jum13 ответил MAUS
         38 / 1092
      сегодня в 01:32
      аха—ха—ха . тебе мало Вильярреалов? 2 матча в сухую! и причем дома при 50к на трибунах ПОЗОРНО проиграть! так может только Клубишко Физрука))))
      Смешно когда свиньи вспоминают про Вильярреал. Клубе, отправившим их на 4-е место ЛЕ )))
      MAUS
      MAUS ответил parallels
         326 / 1092
      сегодня в 00:59
      зачем вести себя по-свински и что-то ломать?) зенит просто приехал культурно пожарить шашлычок в гостях по случаю наступления весны, да 5 подарков передать)
      аха—ха—ха .
      тебе мало Вильярреалов?
      2 матча в сухую! и причем дома при 50к на трибунах ПОЗОРНО проиграть!
      так может только Клубишко Физрука))))
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва
         861 / 1092
      сегодня в 00:34
      Игра на три результата.
      Sunny.
      Sunny.
         163 / 1092
      сегодня в 00:08
      ажиотаж на пустом месте
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Jeck Denielse
         41 / 1092
      сегодня в 00:02
      Не понятен ажиотаж именно с таким подходом к матчу.... До окончания первенства ещё достаточно матчей чтоб не утверждать что Зенит обыграя Спартак неоспоримо станет чемпионом...или что положительный результат для Спартака неимоверно приблизит москвичей к титулу..... По статистике этих команд видно что уступить они могут любой команде таблицы.... Да и нынешние их кондиции не говорят что это матч года....)) Была бы разница в 2-3 очка и будь этот матч ближе к концовке чемпионата - накал бы соответствовал анонсам... Жаль конечно что по тем или иным причинам не могут играть Лунёв,Кокорин,,Маркизио,Нобоа,Зе Луиш,Гулиев,Мелкадзе,Жиго..... Красивой игры и честного судейства... Но с "последней преградой" - походу перебор....))
      Даже если Лунев не выйдет, то Кержаков , в принципе, не хуже.
      tolctoy
      tolctoy
         610 / 1092
      вчера в 23:49
      Все победы зинки,пришлись на время правления путина.Выводы делайте сами.А статейка похоже заказная.Либо афтора чем то обидел СПАРТАК.Афтор поменьше желчи о ВЕЛИКОМ КЛУБЕ СПАРТАК МОСКВА.
      parallels
      parallels ответил Jum13
         5 / 1092
      вчера в 23:40
      Интересно - удастся ли Зениту сломать автобус свиней?
      зачем вести себя по-свински и что-то ломать?) зенит просто приехал культурно пожарить шашлычок в гостях по случаю наступления весны, да 5 подарков передать)
      Jum13
      Jum13
         38 / 1092
      вчера в 23:32
      Интересно - удастся ли Зениту сломать автобус свиней?
      parallels
      parallels
         5 / 1092
      вчера в 23:28
      завтра надо было такую статью писать и нагнетать - сегодня день тишины)
      BARCDJIN
      BARCDJIN
         151 / 1092
      вчера в 23:20
      Спартак морально сильней..Питерскую подругу Испанцев на изи надо отшпилить!
      Gunslinger
      Gunslinger
         375 / 1092
      вчера в 23:13
      Хрень какая-то а не статья....
      Пока читал, чуть голову не сломал... :)

      По-любому, чтобы сыграли без травм!
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