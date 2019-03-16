«Спартак» - последняя преграда «Зенита»

вчера, 21:52

Если лидер победит в Москве, то вряд ли хватит наглости упустить титул. «Соккер.ру» предлагает читателям поделиться прогнозами накануне большой игры.

Прошуршал «Спартак» историческое величие и преимущество над соперниками в РПЛ . Где раньше вели против «Зенита» – там сейчас полное равенство. В лиге у команд по 18 побед и 13 ничьих включительно с последней мировой на стадионе «Санкт-Петербург». Сегодня 50 юбилейный матч.

Но домашними победами «Зенита» выстелил себе путь к вершине, где многократный чемпион девяностых вспоминает былое. Сегодня одна из сторон может выйти вперед, если избегут равенства по голам. К слову, по разнице мячей «Спартак» уже уступает – 74:81, и причина на поверхности – не нужно было проигрывать со счетом 5:1 или 5:0.

Впрочем, в московских матчах статистика куда веселее. Так что стоит понимать двойственную природу этого противостояния. Они по очереди доктор Джекил или мистер Хайд. Хотя программа иногда сбоит, поэтому не соврет эксперт, который честно признает – сегодня возможен любой результат, от 0:0 до победы 4:1 в любую сторону.

Тактика и кадровый потенциал

У «Спартака» не могут сыграть Мелкадзе (травма) и Зе Луиш (перебор желтых карточек). Некоторые фанаты «красно-белых» резонно вспоминают о сильной игре Еременко против «Рубина» - человек с таким пониманием игры, если бы его привели в чувство за зиму на сборах, легко мог придумать гол в ворота «Зенита», и Самедова – тут голевые передачи за «Крылья Советов».

Без Ещенко, Фернандо и Зе Луиша на поле становится меньше тех, кто может продуктивно вести борьбу, пускай у каждого в трио свои игровые грешки. У Жиго грехов перед «Спартаком» нет – не успел накопить. Но вряд ли Самуэля бросят в бой против «Зенита», с которым получил травму. В центре защиты Кононов поставит Кутепова и Джикию, и за их борьбой против Дзюбы и Азмуна будет интересно наблюдать – одна из лучших дуэлей сезона.

Рассказов и Ломовицкий могут закрыть правую бровку – похоже, будут воевать с более опытными и тоже россиянами Кузяевым и Жирковым. Айртон и Мельгарехо слева рискуют встретить Ригони и Смольникова, и первый так сыграл в прошлом туре, что здесь тоже будет любопытно сравнить. В принципе, если Ханни будет работать высоко и станет ложным форвардом, то у «Спартака» и «Зенита» даже схемы будут идентичными – на границе «4-4-1-1» и «4-4-2».

Хотя не только у «Спартака» потери. Маркизио и Ерохин продолжают восстанавливаться – их отсутствие бьет по созидательным возможностям, как и проблемы Кокорина. Также травму получил Лунев и пока непонятно, сыграет ли Андрей против «Спартака»? Кержаков может как стать героем в такой момент, так и быть частью плохой игры в защите. Барриос тоже получил небольшую травму, а до этого не закрыл опорную зону на пару с Оздоевым и при поддержке Кузяева.

К Ракицкому и Ивановичу, разумеется, накопились вопросы. Опытные защитники не впечатляют, хотя до них «Спартаку» еще нужно добраться. И самим не упустить длинный пас Ракицкого на Дзюбу (если полностью здоров), или же контратаку через центр. Травма Фернандо и отсутствие Гулиева возвращает в основу Глушакова. Посмотрим, как капитан сыграет вместе с Зобниным – на сборах ошибались все, но тут цена оплошности намного выше. Впрочем, Барриоса и Оздоева ремарка тоже касается, ведь выстроенной игры нет ни у тех, ни у других.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-4-1-1): Селихов – Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон – Ломовицкий, Зобнин, Глушаков, Мельгарехо – Ханни – Луис Адриано.

«Зенит» (4-4-2): Кержаков (Лунев) – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос (Кузяев), Оздоев, Кузяев (Дриусси) – Дзюба (Дриусси), Азмун.

Всё, что важно знать накануне «Спартак» - «Зенит»

- между клубами восемь пунктов в таблице, не прямые конкуренты. Но если «Зенит» проиграет, то «Краснодар» может подобраться на расстояние двух пунктов, а ЦСКА уже в четырех очках от лидера;

- «Спартаку» нужна победа, а не ничья, поскольку при любом результате игры «Локомотива» и «Краснодара» мировая не позволит оказаться в первой тройке хотя бы по очкам, если не по дополнительным показателям;

- в рамках чемпионатов России в Москве у «Зенита» в 5 последних играх 3 поражения, 2 ничьи, разница мячей – 12:7. Матчи обычно очень результативные (3.8 мяча за матч), и при этом непростые для «Зенита»;

- «Спартак» дома не проигрывал «Зениту» в РПЛ с ноября 2012 года. В противостоянии четкое разделение на домашние и гостевые поединки, ведь за это же время уступали в Санкт-Петербурге целых 4 раза;

- забавно, что оборона Семака пропустила столько мячей в лиге, как защита команды Кононова. Вот вам и лидер дивизиона – забили всего на 6 голов больше, чем транжиры из «Спартака» (моменты есть, реализации нет). А по пропущенным мячам равенство – по 18 ошибок;

- ни разу в новейшей истории (то есть за 27 лет) не было двух подряд нулевых ничьих в матчах «Спартака» и «Зенита» в чемпионате. Не жили скучно – нечего начинать. Надеемся, у команд найдутся интересные ходы в атаке и ошибки в защите, чтобы порадовать публику;

- «Зенит» в Испании сыграл по схеме «3-4-2-1», но вряд ли ее применят сегодня, если Дзюба успел набрать форму. У «Спартака», в отличие от «Вильярреала», не пять защитников, а Смольников и Жирков не выдержат давления два на одного. Хотя учитываем все варианты – центрбеков у Семака достаточно;

- если сравнивать с сентябрьской игрой, то у «Спартака» новый тренер, у команд новая тактика, а также существенные перемены в составах. У «Зенита» можем не увидеть семерых игроков, сыгравших тогда, а у «Спартака» - шестерых. Фактически новая история, не связанная с теми нулями;

- интересно, повлияет ли на настрой «Зенита» результат спарринга в Катаре, когда «Спартак» выиграл 0:3? Учитывая, что на кону единственный титул, который Семак может завоевать за сезон, и без позывов к футбольной мести хватает причин не ставить на трусливую ничью;

- накануне матча «Зенит» открыл интерактивный онлайн-канал, который будет показывать в прямом эфире матчи команды в чемпионате России. Назвали его в честь Заболотного – «Z+». Будут студия, гости, эксперты – все, как нужно;

- в отличие от первой игры, когда против Дзюбы мог сыграть еще один король воздуха – Жиго, сейчас Артем, выигрывающий по 8-9 верховых дуэлей за матч, встретит двух защитников, которые наверху играют реже. Джикия и Кутепов вместе собирают меньше успешных сражений головами за игру, чем один Дзюба;

- Азмун настрелял 5 мячей в 6 матчах за «Зенит» и добавил еще один результативный пас. Получается в среднем по одному созданному голу за игру, причем в РПЛ отличился в двух матчах из двух. А у «Спартака» их основной форвард на игру Луис Адриано не забивал с середины декабря и матча против «Анжи»;

- у Дзюбы нет забитых мячей с конца октября. На протяжении 12 матчей в разных турнирах «Зенит» не может дождаться от Артема голов, которые нужны от форварда, и за все это время лишь дважды нападающий делал голевые передачи. Но к матчу со «Спартаком» готовился отдельно – целую неделю;

- по многим показателям «Спартак» лучше, чем «Зенит». Речь о количестве ударов по воротам и проценте владения мячом. Также верховых дуэлях, отборах, перехватах и обводках. А по точности передач, количеству ударов в створ, а также по допущенным по своим воротам выстрелам выше лидер РПЛ ;

- если брать 5 последних матчей в РПЛ , то у «Спартака» 4 победы и ничья, а у «Зенита» два поражения и 3 победы – лидер набрал на четыре очка меньше на таком отрезке. Кононов уже сократил отставание от первого места, но основным ориентиром «красно-белых» пока является первая тройка – необходимо ставить на победу.

Прогноз «Соккер.ру»: не то чтобы «Спартак» намекнул крутой игрой на победу, но настрой у них на домашние игры с «Зенитом» обычно славный. Гости морально и физически устали после влета в Испании, а Кононову необходимо снова набрать три очка. Разница будет минимальной, но рискнем поставить на москвичей.

«Зенит» в удачный для них вечер кажется командой, которая чуточку, но сильнее, чем «красно-белые», но лишь за счет класса лучших исполнителей. Впрочем, завтра решающий матч «Спартака», трибуны «Спартака», поэтому сделаем то, что обычно не стоит – доверимся хозяевам во имя интриги в концовке сезона.