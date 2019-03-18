Бразильский нападающий «Шахтера» Мораес получит украинский паспорт

Бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес в ближайшие дни получит паспорт Украины. Об этом сообщил журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол».
С большой долей вероятности со дня на день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это значит, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть привлечен в национальную сборную, и будет готовиться к игре.
Напомним, что ранее гражданство Украины получил еще один бразилец «горняков» Марлос, который уже провел несколько матчей за национальную команду.
Кстати, почему нет исторических коментов Наполеона с Князем? Непорядок...
Кстати, почему нет исторических коментов Наполеона с Князем? Непорядок...
Потом уже в Африку рванули.
И порох,и парашют....их дело.
Красавцы.
Потом уже в Африку рванули.
И порох,и парашют....их дело.
Красавцы.