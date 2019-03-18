ГлавнаяНовости

Бразильский нападающий «Шахтера» Мораес получит украинский паспорт

вчера, 10:05

Бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес в ближайшие дни получит паспорт Украины. Об этом сообщил журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол».

С большой долей вероятности со дня на день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения гражданина Украины. Это значит, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть привлечен в национальную сборную, и будет готовиться к игре.

Напомним, что ранее гражданство Украины получил еще один бразилец «горняков» Марлос, который уже провел несколько матчей за национальную команду. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноБразилец Мораес стал гражданином Украины
Вчера, 14:48 Комментарии13
Полузащитник «Лацио» Луис Филипе отказался от сборной Италии ради Бразилии
Вчера, 13:10 Комментарии2
Игроки «Милана» Кессье и Билья повздорили во время матча с «Интером»
Вчера, 08:21 ВидеоКомментарии5
«Арсенал» после неудачи с Мончи вернулся к кандидатуре Овермарса
17 марта Комментарии3
Адам Джонсон 22 марта выйдет из тюрьмы
17 марта Комментарии5
Виллаш-Боаш пожелал удачи «Зениту» в сегодняшнем матче
17 марта ФотоКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   641 / 1119
вчера в 16:40
Сколько же тут полоумных набежало)) прежде чем орать о неграх, поинтересуйтесь как выглядит Мораес
Т34
Т34 ответил Сергей Саныч
   68 / 1119
вчера в 16:17
Первые негры это выходцы из Украины. Потом уже в Африку рванули. И порох,и парашют....их дело. Красавцы.
Так они еще и футбол придумали, сушеными гарбузами, изготовленными по особой технологии, играли. Поэтому бразильцам за честь играть за сборную незалежной.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   91 / 1119
вчера в 16:00
Новый Мораесенко! Зачем развивать юношеский футбол, если есть готовые жуниоры?
Кстати, почему нет исторических коментов Наполеона с Князем? Непорядок...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1119
вчера в 13:05
Первые негры это выходцы из Украины.
Потом уже в Африку рванули.
И порох,и парашют....их дело.
Красавцы.
1-й парень
1-й парень
   70 / 1119
вчера в 12:40
Скоро и у них появится свой Погребняк.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1119
вчера в 12:38
Хохольская сборная чёрного цвета! Смешно, чесслово!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 1119
вчера в 11:34
Если скажет слава украине.
grisser
grisser
   62 / 1119
вчера в 11:19
Та же история вытеснения коренных игроков шоколадом.
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 11:07
Чужого проще взять, чем своего воспитать.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1119
вчера в 10:32
безвиз в подарок))...
drug01
drug01
   132 / 1119
вчера в 10:20
Видно сало пришло по вкусу....
Знатог
Знатог
   304 / 1119
вчера в 10:19
Хлопец загорелий?
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 10:17
И почувствует себя настоящим гейропейцем.
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 10:12
Хе-хе... щиры украинцы ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100