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Глушаков: «Посвятил гол „Зениту“ своему дяде»

вчера, 18:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Сегодня состоялся матч памяти бывшего игрока ЦСКА Валерия Глушакова по случаю его 60-летия. Об этом событии рассказал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который является племянником знаменитого спортсмена. Валерий Глушаков ушел из жизни 29 марта 2017 года.

Мы хотели провести матч памяти вчера, когда дяде исполнилось бы 60 лет, но вчера мы играли с «Зенитом». Я счастлив вдвойне, что забил «Зениту», потому что смог посвятить гол дяде. Дядя по сути сделал из меня футболиста, вытащил из провинции – из Миллерово – в Москву. Всю жизнь подсказывал, всегда верил в меня. Я никогда этого не забуду. Кстати, дядя играл в «Спартаке», когда тот стал в десятый раз чемпионом СССР, а я был капитаном «Спартака», когда тот в десятый раз стал чемпионом России. Вот такое совпадение. Причем, мы стали чемпионами в тот день, когда были сороковины дяди.

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Все комментарии
Palex
Palex ответил makkie
   152 / 1119
вчера в 22:20
А что оффсайд был?
Читай прессу,а не только соккер.
Palex
Palex
   152 / 1119
вчера в 22:18
Лучше бы он из тебя провинцию вытащил.
oncha
oncha
   221 / 1119
вчера в 21:16
спартак свой путь в пердив посвятит карере.
ArgonS
ArgonS
   158 / 1119
вчера в 20:26
Ничего святого, просто свинья.
Aчиститель
Aчиститель
   86 / 1119
вчера в 20:14
Заранее с москалевым договорился.
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1119
вчера в 20:05
Случайный гол из офсайда ещё кому-то и посвящать, ни стыда,ни совести у банщика
RIR68
RIR68
   294 / 1119
вчера в 19:35
забивал мало, но я видел гол в матче 1983 года ЦСКА - Динамо Киев 4:1. весёлый был матч, памятный!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1119
вчера в 19:34
Из уважения к дяде промолчу.
Юрниекс
Юрниекс
   200 / 1119
вчера в 19:29
А гол забитый жопой в свои ворота- тете?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1119
вчера в 19:18
Стыдно посвящать такой неуклюжий и корявый гол, забитый из вне игры. Гыгыгы
Олeневод
Олeневод
   261 / 1119
вчера в 19:18
Молодец! Не забыл классного игрока , тут без клубных пристрастий
1-й парень
1-й парень
   70 / 1119
вчера в 19:13
Ну и нравы в тарасовке.
311
311
   54 / 1119
вчера в 19:05
Надо было ещё круг почета сделать на открывашке!)
Bjuik
Bjuik
   52 / 1119
вчера в 18:57
Ни стыда, ни совести у банщика, теперь понятно почему его даже свиньи не уважают.
grisser
grisser
   62 / 1119
вчера в 18:55
Левый гол посвятил своему дяде, не впадлу?
makkie
makkie ответил parallels
   28 / 1119
вчера в 18:30
боковому его посвяти.
А что оффсайд был?
parallels
parallels
   2 / 1119
вчера в 18:26
боковому его посвяти.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1119
вчера в 18:23
Светлая память Валерию.
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