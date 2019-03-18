Глушаков: «Посвятил гол „Зениту“ своему дяде»

Сегодня состоялся матч памяти бывшего игрока ЦСКА Валерия Глушакова по случаю его 60-летия. Об этом событии рассказал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который является племянником знаменитого спортсмена. Валерий Глушаков ушел из жизни 29 марта 2017 года.

Мы хотели провести матч памяти вчера, когда дяде исполнилось бы 60 лет, но вчера мы играли с «Зенитом». Я счастлив вдвойне, что забил «Зениту», потому что смог посвятить гол дяде. Дядя по сути сделал из меня футболиста, вытащил из провинции – из Миллерово – в Москву. Всю жизнь подсказывал, всегда верил в меня. Я никогда этого не забуду. Кстати, дядя играл в «Спартаке», когда тот стал в десятый раз чемпионом СССР , а я был капитаном «Спартака», когда тот в десятый раз стал чемпионом России. Вот такое совпадение. Причем, мы стали чемпионами в тот день, когда были сороковины дяди.